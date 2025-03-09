內容體驗平台 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容體驗平台使公司能夠創造個人化體驗，從而推動受眾參與。這些工具首先提供透過基於受眾或用例進行標記和分類來集中和組織行銷資產的功能。內容組織好後，內容體驗平台就會提供個人化功能，為特定受眾客製化體驗，進而產生所需的業務成果。這些結果可能包括潛在客戶捕獲、潛在客戶評分或引導個人採取具體行動號召等。 除了個人化之外，內容體驗平台通常還包括分發功能和分析功能，以追蹤內容表現並獲得受眾洞察。內容行銷團隊利用這些工具最大限度地提高從內容和與受眾互動中獲得的價值，鼓勵積極參與。 透過利用內容體驗平台，企業可以創造引人注目的客製化體驗，與目標受眾產生共鳴，最終推動有意義的結果並培養牢固的聯繫。
提議新的應用程式
ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide是一個銷售參與平台，幫助管理內容、促進溝通並提供銷售數據分析，提高销售效能與客戶互動。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企業品牌用來了解和優化其數位內容效能的內容智慧平台。該平台結合了一流的定量和定性數據捕獲、人工智慧和專家策略，幫助美國銀行、富國銀行、德勤和 Square 等品牌優化其數位內容投資的影響力並實現其業務目標。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是為網路創建沉浸式數位內容的首要平台。 Shorthand 的簡單編輯器可讓任何人在幾分鐘內創建、編輯和發布令人驚嘆的閱讀體驗 - 無需任何程式碼或網頁設計技能。現在，媒體、行銷和傳播團隊可以大規模創建沉浸式內容，從而推動更深入的受眾參與、更好的指標和更強大的品牌成果。速記使用戶能夠輕鬆協作。透過在速記工作區中組建您的團隊，您可以改善內容協作並加快交付速度。多個用戶可以無縫地協同處理一個內容，而不會造成任何中斷。此外，自訂主題意味著所有發布的內容都保持品牌特色。借助靈活的發布選項，用戶幾乎可以在任何地方發布速記內容 - 透過 AWS、他們的 CMS、速記託管或直接嵌入到他們的網站上。我們很自豪地說，我們的客戶（包括 BBC、Salesforce、聯合國兒童基金會、劍橋大學和曼城）在網路上發布了一些最具電影感和吸引力的內容。這包括從數位雜誌和長篇專題到內部通訊、品牌故事、部落格的一切——甚至是虛擬逃脫室！ Shorthand 帶來了可觀的投資回報，顧客不斷誇耀他們的參與度指標得到了根本性的改進。 Shorthand 成立於澳洲布里斯班，現已成為一家真正的全球性公司。我們是一群充滿藝術和愛心的極客，致力於幫助內容團隊建立世界上最令人印象深刻和最具影響力的數位內容。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一個用於統一混合 IT 營運的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。透過將人工智慧驅動的洞察力和集體智慧與應用程式工作負載、基礎設施和網路互連的即時藍圖相結合，提高應用程式效能、削減營運成本並實現 IT 現代化。借助 OneIQ，營運團隊、值得信賴的顧問和供應商可以無縫協作，同時建立共享的專業知識、透明度和信任。使用專利的安全介面，每個人都可以從相互的、前瞻性的見解中受益——激發堆疊每一層的創新，塑造組織的未來。 OneIQ 已通過 ISO/IEC 27001 認證，並使用專利的安全資料協作技術 (US-11797701-B1)。
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog是一個數字出版平台，幫助用戶輕鬆創建和管理數字目錄，以視覺化方式展示產品，支持HTML5翻頁技術。
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky是一個AI驅動的視頻平台，幫助企業有效創建、個性化及擴展視頻內容，提升客戶參與度。
Brojure
brojure.com
使用最直觀的視覺敘事軟體 Brojure 創建引人入勝的內容、提案、簡報等。 Brojures 範本設計和簡單的介面可讓您輕鬆為您的品牌和客戶創建、共享和追蹤迷人的視覺故事 - 無需設計師。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及之後的流程。享受以下功能： - 展示您產品實力的產品陳列室- 簡單的拖放構建塊即可輕鬆創建大規模的精美陳列室- 客戶參與儀表板和通知- 您和客戶之間的共享任務- 來自產品表和合約的共享文件- 具有智慧議程的互動式視訊會議- 智慧時間軸- 錄製、轉錄和人工智慧分析的會議- 視訊訊息傳遞- 讓您的銷售代表立即工作的銷售流程模板- 高級安全性和隱私- CRM、Zoom 和Teams整合 - 存取等級管理 - 公共、註冊或私人空間
OneMob
onemob.com
OneMob是一個平台，使用戶能夠輕鬆創建、分享和跟踪微網站，專注於增強銷售和營銷的效果。
Navattic
navattic.com
Navattic是一個幫助營銷和銷售團隊創建交互式產品演示的工具，增強潛在客戶參與度並簡化銷售流程。
Flowla
flowla.com
Flowla 是一種讓您的潛在客戶參與數位個人化旅程的新方式，您的內容以有趣且引人入勝的方式消費，對話自然開始…無論您是否參與； - 銷售和完成交易， - 成功並吸引新客戶， - 招募和吸引候選人， - 或任何其他您正在建立動力和興趣的角色，嘗試使用 Flowla 從人群中脫穎而出並加快行動
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可吸引受眾、吸引讀者並讓編輯團隊能夠無縫、有效地提供即時即時新聞報導。 Live Center 與其他新聞編輯室技術集成，簡化了工作流程。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 的動態消息可輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。 主要特點： * 完全可自訂的部落格設計 * 社群媒體自動化尋找與發佈內容 * 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素，以提高讀者參與度 * 直接在編輯器中快速建立互動式圖表和圖形 * 直覺的介面，帶有響應式編輯器，可提供帖子的即時預覽 * 與體育數據、市場數據等進行第三方集成 * 根據貼文的內容、優先順序和分類自動對貼文進行暗示性標記 * 自動即時部落格摘要，在儀表板視圖中為讀者提供即時部落格文章中涵蓋最多的主題的儀表板。 * 透過專門管道向數十萬讀者即時發布帖子 * 與現有 CMS 和任何媒體庫或系統集成 * 支持貨幣化策略
Smint.io
smint.io
Smint.io是一個數字平台，整合多種系統以管理和優化媒體資產，幫助企業創建品牌內容和改善數字體驗。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital應用程序是一個數字出版和內容管理平台，允許用戶創建、管理和分發互動式數字內容。
Content Launch
contentlaunch.com
內容啟動是一個簡化的內容管理和分發平台，幫助團隊規劃、創建及發佈內容，提升生產率和協作效果。
ScreenSpace
screenspace.io
在一個充滿幹擾、市場過度飽和和千禧世代的世界中…行銷和銷售團隊依靠 ScreenSpace 突破噪音 → 在情感上吸引高品質客戶 → 並引導他們踏上不可抗拒的 YES 之旅！說實話 → 您的客戶不知所措。通用影片 • 以產品為中心的導覽 靜態簡報 • 腳本化簡報 • 複雜網站 人們對一刀切的媒體感到厭煩。你不是嗎？當然，傳統策略會浪費時間和金錢。排斥高意向客戶－又稱「收入」。同時吸引了昂貴、低品質的「噪音」。導致管道遺失和結果不可靠。或者…想像一下讓您的產品和客戶閃閃發光！憑藉全面、身臨其境的網路體驗，將您的產品變成引人入勝的視覺之旅。一個自我引導的故事，非常適合每個買家。推動深度參與和產品理解當買家透過富媒體、動態敘事、互動遊覽和引人入勝的客戶故事進行互動時，直到他們不僅發現價值，而且「體驗」價值。成為 ScreenSpace 的英雄，只需簡單的拖放操作即可將現有內容：影片 • 簡報 • 簡報 • 客戶故事 • 文件 轉變為買家喜愛的沉浸式產品故事。買家意向數據與您最喜歡的 CRM 共享，因此您可以優化您的成功體驗，同時您的銷售團隊可以針對下一次通話進行最佳化。副作用包括…推動可衡量的成果，以取得重大進展。透過重新參與加速採用。為您的管道注入高意圖的潛在客戶。提高獲勝率，同時縮短銷售週期。將資源重新集中在經過驗證的策略上。贏得高階主管和利害關係人的信任。一切都在舒適的家中進行。或咖啡館。或辦公室。體驗成為一個快樂且投入的買家的感覺 → www.screenspace.io
Brandlive
brandlive.com
將電視的魔力帶入您的網絡研討會，活動和與BrandLive的會議，這是您創建高架視頻體驗的平台。 無論是每月的網絡研討會，產品啟動，投資者會議還是一年中最大的活動，我們都可以幫助公司從無聊到賓格沃特的任何規模和復雜性的項目。 BrandLive提供了獨特的軟件和服務組合，使我們的客戶能夠創建令人難以置信的內容，體貼的供應商並減少支出 - 同時吸引最重要的受眾採取行動。
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth 允許現代企業為從數位銷售提案到招聘貼文的所有內容建立漂亮的無程式碼網站。我們幫助您解決什麼問題？ 1.) 加快上市速度- 透過拖放功能快速輕鬆地創建適合行動裝置的網站2.) 成本/效率- 無需Web 開發人員或設計人員等昂貴的資源3.) 個人化- 易於定制，提供引人注目的客戶體驗 4 .) 品牌推廣- 內建品牌指南，確保一致的客戶體驗5.) 安全性- 四個安全級別，確保您的內容和客戶資料安全6.) 數據分析- 關於受眾如何與內容互動的寶貴見解
Maglr
maglr.com
Maglr是一個數字出版平台，使用戶能輕鬆創建和發布互動的數位內容，如雜誌、小冊子和簡報，無需程式碼。
degpeg
degpeg.com
DEGPEG是一個基於雲的實時商務平台，它通過在Web＆Mobile上的多流程通過更好的客戶體驗來增加和增強任何產品 /服務的在線銷售和營銷，同時支持30多個社交平台。 產品： <>實時通信平台 實時通信平台可幫助企業通過音頻和視頻互動實時與潛在客戶建立聯繫。它有效地將潛在客戶轉換為銷售，從而創建了促進信任的個性化互動。通過彌合離線商店和在線消費者之間的差距，它可以確保無縫連接和便利。此外，該平台通過客戶和服務中心之間的視頻通話，簡化流程並提高客戶滿意度來提高操作效率。 特徵： *聊天收件箱 *致電路由 *跟踪位置 *添加通話的人 *致電記錄 *與Web＆App集成 *屏幕共享 <>直播電視 DEGPEG賦予品牌啟動他們的直播電視，從而在單個儀表板上的各個平台上啟用了多式電視。此外，品牌可以在多個社交媒體平台上直播的同時，無縫地將CTA添加到其網站上。 特徵： *多分配 *綜合商業 *組織活動 *實時聊天 <>購物視頻 它使觀眾可以直接購買視頻中展示的產品或服務，從而增強購物體驗。 特徵： *視頻購物 *交互式產品鏈接 *通話行動按鈕
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu 是一個互動式內容平台，使品牌能夠創建互動體驗，吸引、娛樂和教育受眾，而無需編寫任何程式碼。 Dot.vu 平台由廣泛的附加組件和組件提供支持，為用戶提供了完全的創作自由，可以製作獨特的互動內容，使他們的品牌與競爭對手區分開來，提供客戶洞察，產生潛在客戶並提高轉換率。 Dot.vu 平台可協助您釋放資料的力量。互動式內容可讓您透過視覺化儀表板和報告以及零方和第一方資料來追蹤您的 KPI，以獲得更多客戶見解。您收集的數據越多，您就越能個性化您的互動內容並使其適應買家的旅程。告別一個專案的多個平台和應用程式。借助 Dot.vu，您可以在一個平台上建立、發布、管理和追蹤您的內容。如果時間緊迫，我們的代理服務將為您提供指導、支援和創建互動內容。為您節省一些時間和成本，並為您的客戶創建更好的互動式內容。
Fabl
fabl.co
Fabl 於2021 年1 月被Britelite Immersive 收購，旨在提高受眾參與度，同時降低品牌發行商的生產和管理成本。和分析參與度和轉化數據；無需代理商、開發商或設計師。與大多數 CMS 平台相比，Fabl 將內容行銷頁面參與度平均提高了 6 倍。與任何登陸頁面建立器一樣易於使用，與任何 CMS 一樣強大 - Fabl 是一個內容行銷、管理和發布平台，用於大規模高效生成高度吸引人的數據驅動的內容頁面。除了典型的內容行銷平台之外，Fabl 還使行銷人員擺脫了成本、時間和技術限制，同時以指數方式提高了頁面參與度和轉換率。
FORTVISION
fortvision.com
透過 FORTVISION 的行銷自動化和網路個人化平台，提高您的銷售額、吸引更多電子郵件訂閱者並向您的受眾展示動態、個人化的內容。 FORTVISION 是在一個地方提高參與度和轉換率的最明智的方法。透過個人化自動化吸引用戶注意力，並透過客製化的現場動態元素、電子郵件、簡訊、WhatsApp、廣告和登陸頁面贏得更多銷售。 FORTVISION 是一個一站式商店，可使用內部和外部資料來源（包括外部 CRM 軟體）來提高您的所有銷售和行銷轉換率。透過我們的插件，可以根據使用者地理位置、流量來源、線上行為、購買歷史記錄等來收集、分析和細分資料。 FORTVISION 利用全通路行銷自動化和網路個人化，提供購物車放棄解決方案、轉換優化和智慧分析。網路個人化：使用 FORTVISION 的網路個人化軟體產生潛在客戶並推動轉換。個人化訪客的瀏覽或購物體驗將對您的利潤產生很大的正面影響。透過 FORTVISION，您可以個性化任何元素或內容。根據訪客的個人資料或與網站的互動添加或替換元素。根據訪客的瀏覽偏好向他們推薦產品和內容。數據：透過 FORTVISION，您的所有數據都可以連接並在一個地方進行管理，並允許您相應地建立自動化。我們的資料平台提供內部和外部資料來源，讓您能夠利用它來推動更準確的見解和更明智的決策。將資料進行細分，根據使用者與網站的互動將使用者分配到預先定義的受眾群體，並在正確的時間定位正確的受眾群體。然後根據用戶的細分展示個人化內容，開始吸引用戶。行銷自動化：使用電子郵件、簡訊和 WhatsApp 行銷活動吸引受眾、促進銷售並提高客戶保留率。當您設定自動化行銷活動時，即使在下班後，FORTVISION 也會為您服務。建立入職歡迎電子郵件自動化流程、購物車放棄提醒簡訊自動化、個人
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款內容管理和銷售增強軟體，幫助團隊存儲、組織、發佈及追蹤內容，並提供用戶互動分析。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
Foleon
foleon.com
Foleon是一個數字媒體平台，幫助企業創建和管理交互式內容，如數字雜誌和報告，以提升觀眾參與度和SEO表現。
involve.me
involve.me
involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
Issuu
issuu.com
Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作區協作功能- AI 圖像、免版稅圖像和圖形- 使用AI 進行批量內容創建（例如批量生成內容描述） 其他功能：指南和品牌資產存儲庫、多語言支持、抄襲和語法檢查、自定義報告、AI 品牌聲音等等。
PathFactory
pathfactory.com
透過 PathFactory 在整個 B2B 買家旅程中提供個人化、引人入勝且注重轉換的體驗，釋放 B2B 收入。增強買家的旅程並開始為買家提供內容智慧。 PathFactory 的 AI 驅動的內容智慧可讓您為個人買家和 ABM 策略的目標帳戶產生個人化內容體驗。根據最近的訪客歷史記錄、行業和趨勢主題推薦下一個最佳的消費資產，從而加快交易速度並擴大您的管道。領先的企業和中型市場 B2B 公司使用 PathFactory 透過提供智慧內容體驗和虛擬活動來消除買家的摩擦，從而加速培育、提高獲勝率並了解內容績效。 PathFactory 最近被德勤評為北美 2020 年高科技高成長 500 強公司之一。
Proof
useproof.com
事實證明，在行銷管道中加入 Proof 可以建立訪客的信任、創造緊迫感，並將每頁轉換率提高 10-15%。
Showpad
showpad.com
Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。
Skyword360
skyword.com
Skyword360是一個內容營銷平台，旨在協助品牌制定和執行一致的內容策略，以提升營銷效果和客戶體驗。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
Visually
visual.ly
Visually 是一個創意市場，它將企業與經過審查的創意專業人士聯繫起來，透過線上協作平台和定義明確、經過驗證的流程來創建引人注目的內容。內容由我們的 1000 多名人才網路成員交付給我們的客戶，這些成員經過人才教育（洛克大學）、我們的身分和聲譽評級演算法的結合審查。我們人才庫的專業知識使我們能夠向中端市場和企業客戶交付複雜的項目，例如 LinkedIn、Salesforce、Citizens Bank、Nike、Ford 和 Oracle。今天，我們的業務涵蓋北美和南美，是唯一一家能夠向英語、西班牙語和葡萄牙語品牌提供內容的公司。我們因在專案中提供可擴展性、靈活性和品質而脫穎而出。
UpContent
upcontent.com
透過精選內容建立信任並加深關係。一種更好的方式來發現、合作和分發相關第三方內容，有助於將潛在客戶轉變為忠實客戶。 UpContent 正在申請專利的技術有助於將搜尋內容所花費的時間平均減少 65%，並且既可以作為獨立應用程式使用，也可以作為首要的 Hootsuite 內容來源和串流使用。 UpContent 的建議被世界各地的行銷人員用來推動他們的社群媒體、電子郵件行銷和網站轉換工作，並支持他們的原創內容創作。該技術提供了一系列計劃，旨在以適合您預算的價格點僅提供所需的功能。
The Juice
thejuicehq.com
覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Allego
allego.com
Allego是一個現代銷售增能平台，提供工具以提升銷售團隊的生產力、協作與學習。支援視頻課程及自動化任務。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack是一個無頭CMS平台，幫助企業管理和交付個性化內容，支持多渠道、全方位的數字體驗。
Joomag
joomag.com
Joomag是一個數字內容創建和分發平台，幫助用戶有效管理和優化數字雜誌及其他出版物。
EX.CO
ex.co
Ex.CO是世界領先的迪士尼支持內容體驗平台，它使出版商，品牌或中小型企業通過其網站上的一個個性化互動層增強了與不同受眾群體的互動。 更新網站是一個沉重的提升，但是使用Ex.co強大的自助平台使創建和實施新的網站體驗無需任何開發人員或設計資源即可。 它提供了從視頻到產品匹配的旅程再到民意調查和調查的全部體驗，以及數百種模板以符合不同行業的需求。
Vev
vev.design
Vev 是專為開發人員、設計師和行銷人員打造的新型網頁創建平台。 Vev 將無程式碼和程式碼結合，幫助專業團隊在網路上發布他們最瘋狂的想法，並具有完全的創意和技術自由。 Vev 使領先的組織能夠增強其數位行銷材料並建立互動體驗。
Storylane
storylane.io
Storylane是一個無代碼平台，幫助企業創建和管理互動式產品演示，支持個性化和定制化，適用於銷售和市場營銷團隊。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Tourial
tourial.com
Tourial 使進入市場的團隊能夠創建互動式演示和演示中心，並將其分發到任何地方。演示中心使您能夠比以往更快、更好地教育您的買家——從頻道的最頂端一直向下。這是一個個性化的內容中心，供您的潛在客戶找到他們需要的最重要的信息，與他們的團隊共享，並向您提供有關他們關心的內容的數據。在任何管道嵌入或分享您的互動式演示，更快轉換潛在客戶、影響管道並加快交易週期。
StoryScale
storyscale.com
讓您的行銷和銷售以產品為主導。無需程式碼即可創建像素完美的產品演示。優化您在所有裝置上的演示體驗。 StoryScale 演示具有電影效果，具有動畫轉換和縮放。憑藉一流的頂級行銷網站交付和個人化銷售演示，StoryScale 為現代收入團隊提供了完整的演示自動化解決方案。 • 具有響應式交付和潛在客戶開發功能的網站產品導覽• 具有安全共享和外向交付的個人化銷售演示• 引導式非線性產品導覽路徑• 無需用於屏幕編輯和定制的代碼演示工作室•指南庫和螢幕互動•克隆即時應用程式或使用媒體截圖• Demo-lytics 來追蹤參與度和簡報效能• 影片、電子書、部落格和其他媒體的內容體驗我們相信人們應該獲得更好的數位購買體驗。這是一個簡單的哲學：想怎麼買就怎麼賣。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Mediafly
mediafly.com
Mediafly是一個增強銷售團隊能力的平台，提供創建互動內容的工具，簡化銷售過程以提高客戶參與和轉化率。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Consensus
goconsensus.com
共識帶領世界進入了演示自動化的新時代。它的平台為您的買家在需要時需要什麼。然後，它通過對這些買家的獨特見解將您的收入團隊的影響倍增。結果，您會看到更快的近距離，更大的交易和更高的近距離率。 購買企業軟件是緩慢，令人沮喪和破損的。其專利的演示自動化平台可以解決此問題。它結合了最好的視頻，產品互動和發現自動化，為買家和客戶提供無與倫比的體驗。從C-Suite到最終用戶，其演示可以病毒地傳播，適應每個觀眾，揭示隱藏的利益相關者並回答關鍵問題。然後，他們每次點擊時都需要提供強大的數據，並需要回到您的團隊，從而使他們的影響倍增。 共識是一個產品體驗平台，可幫助上市團隊自動化演示，將浪費的演示從50％降低到5％，並將演示等待時間從14天減少到按需（將銷售週期）減少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共識在G2 Presales軟件中排名第一，並被認為是2025年的好地方。 超過50％的演示觀看了同一天分享，而下班後的13％，共識迅速參與，同時通過病毒內共享揭示了新的利益相關者及其優先事項。結果？更快的收入，不合格的演示和更好的見解。