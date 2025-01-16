內容體驗平台 - 最受歡迎的應用程式 - 葡萄牙

FORTVISION

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透過 FORTVISION 的行銷自動化和網路個人化平台，提高您的銷售額、吸引更多電子郵件訂閱者並向您的受眾展示動態、個人化的內容。 FORTVISION 是在一個地方提高參與度和轉換率的最明智的方法。透過個人化自動化吸引用戶注意力，並透過客製化的現場動態元素、電子郵件、簡訊、WhatsApp、廣告和登陸頁面贏得更多銷售。 FORTVISION 是一個一站式商店，可使用內部和外部資料來源（包括外部 CRM 軟體）來提高您的所有銷售和行銷轉換率。透過我們的插件，可以根據使用者地理位置、流量來源、線上行為、購買歷史記錄等來收集、分析和細分資料。 FORTVISION 利用全通路行銷自動化和網路個人化，提供購物車放棄解決方案、轉換優化和智慧分析。網路個人化：使用 FORTVISION 的網路個人化軟體產生潛在客戶並推動轉換。個人化訪客的瀏覽或購物體驗將對您的利潤產生很大的正面影響。透過 FORTVISION，您可以個性化任何元素或內容。根據訪客的個人資料或與網站的互動添加或替換元素。根據訪客的瀏覽偏好向他們推薦產品和內容。數據：透過 FORTVISION，您的所有數據都可以連接並在一個地方進行管理，並允許您相應地建立自動化。我們的資料平台提供內部和外部資料來源，讓您能夠利用它來推動更準確的見解和更明智的決策。將資料進行細分，根據使用者與網站的互動將使用者分配到預先定義的受眾群體，並在正確的時間定位正確的受眾群體。然後根據用戶的細分展示個人化內容，開始吸引用戶。行銷自動化：使用電子郵件、簡訊和 WhatsApp 行銷活動吸引受眾、促進銷售並提高客戶保留率。當您設定自動化行銷活動時，即使在下班後，FORTVISION 也會為您服務。建立入職歡迎電子郵件自動化流程、購物車放棄提醒簡訊自動化、個人