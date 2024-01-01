內容體驗平台 - 最受歡迎的應用程式 - 安哥拉

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找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容體驗平台使公司能夠創造個人化體驗，從而推動受眾參與。這些工具首先提供透過基於受眾或用例進行標記和分類來集中和組織行銷資產的功能。內容組織好後，內容體驗平台就會提供個人化功能，為特定受眾客製化體驗，進而產生所需的業務成果。這些結果可能包括潛在客戶捕獲、潛在客戶評分或引導個人採取具體行動號召等。 除了個人化之外，內容體驗平台通常還包括分發功能和分析功能，以追蹤內容表現並獲得受眾洞察。內容行銷團隊利用這些工具最大限度地提高內容和與受眾互動的價值，鼓勵積極參與。 透過利用內容體驗平台，企業可以創造引人注目的客製化體驗，與目標受眾產生共鳴，最終推動有意義的結果並培養牢固的聯繫。
提議新的應用程式
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
Showpad
showpad.com
Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
involve.me
involve.me
提高客戶參與度。透過互動漏斗。 用於測驗、調查、計算器、表格和付款頁面的無代碼內容產生器。在客戶旅程的每一步創建個人化互動。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
StoryScale
storyscale.com
改變你的簡報方式。永遠。 在你的網站上。在你的銷售堆疊中。使產品簡報成為自助服務。幫助潛在客戶跨越「考慮鴻溝」。用產品合格的機會填滿您的管道。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Spott
spott.ai
建立包含圖像、目錄、影片和廣告的互動式內容免費嘗試建立包含圖像、目錄、影片和廣告的互動式內容免費嘗試建立包含圖像、目錄、影片和廣告的互動式內容免費嘗試建立包含圖像、目錄、影片和廣告的互動式內容免費嘗試投影片 下一張投影片 上一張圖片 下一張圖片 透過互動增加參與度 您鼓舞人心的 [...]
Contentstack
contentstack.com
您想要的數位體驗無所不在 透過唯一由排名第一的無頭 CMS 支援的全自動可組合 DXP，將您的業務拓展到更多地方
Storylane
storylane.io
Storylane 協助公司在 10 分鐘內建立並與潛在客戶分享互動式產品展示。使用 StoryLane 的互動式產品簡報軟體吸引使用者並提高轉換率。
Visually
visual.ly
為您的行銷活動創建引人入勝的資訊圖表、影片和電子書。我們讓優質內容的創建變得快速、簡單且經濟實惠。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一個內容體驗平台和軟體，使行銷人員能夠為買家旅程的每個階段創建帶有內容的數位體驗。
Foleon
foleon.com
無論您的目標是誰，內容都會吸引您的受眾、填補管道並推動結果。因此，讓您的體驗成為一種體驗。
ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次簡報都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 C...
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使...
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
DCatalog
dcatalog.com
自 2008 年以來，DCatalog 一直是數位出版業的領導者。我們的平台使出版商、內容創作者、行銷和電子商務專業人士能夠輕鬆創建和發布引人入勝的數位體驗。透過我們先進的 HTML5 翻頁書技術，您的內容可以在任何裝置上查看。只需上傳您的 PDF，即可立即創建令人驚嘆的、引人入勝的內容，而無需編寫任何程式碼。我們的 HTML5 翻頁書、電子商務目錄和本機應用程式可實現主導的使用者體驗。將您的 pdf 轉換為 html5 翻頁書，提高品牌知名度、線上銷售和影響力。
Joomag
joomag.com
使用 Joomag 的一體化數位平台創建、發布、分發、追蹤您的數位雜誌、目錄、小冊子、時事通訊並從中獲利。
ScreenSpace
screenspace.io
在一個充滿幹擾、市場過度飽和和千禧世代的世界中…行銷和銷售團隊依靠 ScreenSpace 突破噪音 → 在情感上吸引高品質客戶 → 並引導他們踏上不可抗拒的 YES 之旅！說實話 → 您的客戶不知所措。通用影片 • 以產品為中心的導覽 靜態簡報 • 腳本化簡報 • 複雜網站 人們對一刀切的媒體感到厭煩。你不是嗎？當然，傳統策略會浪費時間和金錢。排斥高意向客戶－又稱「收入」。同時吸引了昂貴、低品質的「噪音」。導致管道遺失和結果不可靠。或者…想像一下讓您的產品和客戶閃閃發光！憑藉全面、身臨其境的網路體驗，將您的產品變成引人入勝的視覺之旅。一個自我引導的故事，非常適合每個買家。推動深度參與和產品理...
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 數位出版軟體結合了有效數位出版的所有五個關鍵點；創建、管理、分發、貨幣化和分析。無需編碼即可創建互動且引人入勝的內容，並將其分發到所有平台（平板電腦、行動裝置和桌面）。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及...
Brojure
brojure.com
使用最直觀的視覺敘事軟體 Brojure 創建引人入勝的內容、提案、簡報等。 Brojures 範本設計和簡單的介面可讓您輕鬆為您的品牌和客戶創建、共享和追蹤迷人的視覺故事 - 無需設計師。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
Content Launch
contentlaunch.com
規劃和訂購精彩內容的最簡單方法 適合機構和中小企業的內容行銷平台 Content Launch 是一個經過簡化的內容發現和分發平台。
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
The Juice
thejuicehq.com
覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界頂尖公司用來擴大預售規模、擴大銷售團隊並增強購買體驗的智慧演示自動化平台。售前和技術銷售團隊會自動執行重複的產品演示，使他們能夠將時間重新分配給更高價值的活動。買家可以獲得更好的體驗——透過根據他們想要看到的內容量身定制的數位、互動式和隨選視訊簡報來引導他們。這會自動發現利害關係人並消除不合格的演示，從而將銷售週期大幅縮短 29% 至 68%，並將成交率提高高達 44%。其工作原理如下： - 銷售代表向客戶發送演示連結 - 客戶選擇對他們最重要的主題 - 共識根據這些選擇創建自訂演示，並包括每個主題的支援內容（由銷售代表預先選擇） - 客戶共享與其他利益相關者的演示連...
EX.CO
ex.co
EX.CO 是世界領先的發布商優先的視訊技術平台，使發布商能夠擁有自己的視訊策略以實現最大收益。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Skyword360
skyword.com
Skyword 讓品牌可以輕鬆講述真實的故事，從而建立信任並建立持久的關係。我們屢獲殊榮的內容行銷軟體、全球人才網路和服務套件推動了 300 多個全球最佳品牌的業務成長。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Tourial
tourial.com
讓買家直接從您的網站與您的產品互動。 當自助服務不可行（或真的很難）時，互動式簡報將使您更加以產品為主導，而無需巨大的提升。
Vev
vev.design
Vev 是一種新型網頁建構器，使團隊能夠以完全的創意和技術自由來實現他們最令人興奮的網路概念。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 消除了客戶生命週期每個階段的摩擦，幫助行銷人員提供更好的客戶體驗並加速收入。
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一個基於雲端的即時商務平台，透過網路和行動裝置上的多串流媒體提供更好的客戶體驗，同時支援 30 多個社交平台，從而增加和增強任何產品/服務的線上銷售和行銷。產品： 直播交流平台 直播交流平台幫助企業透過音訊視訊互動方式與潛在客戶即時聯繫。它有效地將銷售線索轉化為銷售，創造個人化互動以培養信任。透過彌合線下商店和線上消費者之間的差距，確保無縫連接和便利。此外，該平台透過客戶和服務中心之間的視訊通話提高營運效率，簡化流程並提高客戶滿意度。功能： 聊天收件匣 呼叫路由追蹤位置 新增通話人員 通話錄音 與 Web 和應用程式螢幕共享整合 直播電視 Degpeg 使品牌能夠推出直播電視，...
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可讓編輯團隊無縫有效地提供最新的即時新聞報導。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 部落格和動態消息可以輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。主要功能： - 完全可自訂的部落格設計- 社交媒體自動化尋找和發佈內容- 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素以提高讀者參與度- 直接在編輯器中快速創建互動式圖表和圖形-帶有響應式編輯器的直觀界面提供帖子的實時預覽- 第3 方與體育數據、市場數據等集成- 根據帖子的內容、優先級和分類自動對帖子進行建議性...
OneIQ
oneiq.com
透過為團隊提供可操作的、人工智慧驅動的見解以及跨所有層的共享、相關上下文，優化應用程式體驗、成本和資源。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是為網路創建沉浸式數位內容的首要平台。 Shorthand 的簡單編輯器可讓任何人在幾分鐘內創建、編輯和發布令人驚嘆的閱讀體驗 - 無需任何程式碼或網頁設計技能。現在，媒體、行銷和傳播團隊可以大規模創建沉浸式內容，從而推動更深入的受眾參與、更好的指標和更強大的品牌成果。速記使用戶能夠輕鬆協作。透過在速記工作區中組建您的團隊，您可以改善內容協作並加快交付速度。多個用戶可以無縫地協同處理一個內容，而不會造成任何中斷。此外，自訂主題意味著所有發布的內容都保持品牌特色。借助靈活的發布選項，用戶幾乎可以在任何地方發布速記內容 - 透過 AWS、他們的 CMS、速記託管或直接嵌入到他們...
Foundry
foundryco.com
透過 Foundry 的意圖驅動的 ABM 編排轉換您的頂級客戶 - 從而形成更大、更好的管道。
UpContent
upcontent.com
UpContent 透過在各種平台上發現、協作和分發精選內容，幫助用戶與受眾建立信任。
FORTVISION
fortvision.com
透過 FORTVISION 的行銷自動化和網路個人化平台，提高您的銷售額、吸引更多電子郵件訂閱者並向您的受眾展示動態、個人化的內容。 FORTVISION 是在一個地方提高參與度和轉換率的最明智的方法。透過個人化自動化吸引用戶注意力，並透過客製化的現場動態元素、電子郵件、簡訊、WhatsApp、廣告和登陸頁面贏得更多銷售。 FORTVISION 是一個一站式商店，可使用內部和外部資料來源（包括外部 CRM 軟體）來提高您的所有銷售和行銷轉換率。透過我們的插件，可以根據使用者地理位置、流量來源、線上行為、購買歷史記錄等來收集、分析和細分資料。 FORTVISION 利用全通路行銷自動化和網路個人...
Fabl
fabl.co
Fabl 於2021 年1 月被Britelite Immersive 收購，旨在提高受眾參與度，同時降低品牌發行商的生產和管理成本。Fabl 的綜合軟體平台使行銷人員能夠自己在擴展品牌內容計劃中構建、管理、部署和分析參與度和轉化數據；無需代理商、開發商或設計師。與大多數 CMS 平台相比，Fabl 將內容行銷頁面參與度平均提高了 6 倍。與任何登陸頁面建立器一樣易於使用，與任何 CMS 一樣強大 - Fabl 是一個內容行銷、管理和發布平台，用於大規模高效地產生高度吸引人的資料驅動的內容頁面。除了典型的內容行銷平台之外，Fabl 還使行銷人員擺脫了成本、時間和技術限制，同時以指數方式提高了頁...
Flowla
flowla.com
Flowla 是一種讓您的潛在客戶參與數位個人化旅程的新方式，您的內容以一種有趣且引人入勝的方式被消費，對話自然開始……無論您是否參與； - 銷售和完成交易， - 成功並吸引新客戶， - 招募和吸引候選人， - 或任何其他您正在建立動力和興趣的角色，嘗試使用 Flowla 從人群中脫穎而出並加快行動
Knotch
knotch.com
Knotch 的內容智慧平台可以揭示哪些內容有效以及為什麼有效，因此您可以花更少的時間猜測，而將更多的時間花在行動上。 受到數據驅動行銷團隊的信賴
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您...
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市團隊能夠立即建立互動式產品演示。我們協助數百個銷售和行銷團隊在整個銷售和行銷漏斗中推動以產品為主導的成長計畫： - 轉換網站訪客：透過新的 CTA 潛在客戶想要點擊的方式吸引更多合格的潛在客戶。 - 吸引和教育潛在客戶：為潛在客戶提供量身定制的以產品為主導的行銷活動，並立即實現價值。 - 提供可重複的演示：使非技術賣家能夠輕鬆自訂並大規模提供演示。在我們的網站上親自試用 Navattic：https://www.navattic.com/
Narrator
narrator.ai
Narrator 的數據平台讓任何人都可以在幾分鐘而不是幾週內獲得答案，該平台由客戶 360 提供支持，其中包含客戶與您的企業的每一次互動。
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu 是一個互動式內容平台，使品牌能夠創建互動體驗，吸引、娛樂和教育受眾，而無需編寫任何程式碼。 Dot.vu 平台由廣泛的附加組件和組件提供支持，為用戶提供了完全的創作自由，可以製作獨特的互動內容，使他們的品牌與競爭對手區分開來，提供客戶洞察，產生潛在客戶並提高轉換率。 Dot.vu 平台可協助您釋放資料的力量。互動式內容可讓您透過視覺化儀表板和報告以及零方和第一方資料來追蹤您的 KPI，以獲得更多客戶見解。您收集的數據越多，您就越能個性化您的互動內容並使其適應買家的旅程。告別一個專案的多個平台和應用程式。借助 Dot.vu，您可以在一個平台上建立、發布、管理和追蹤您的內容。如果時間...
Maglr
maglr.com
Maglr 是一個內容創建平台，使公司能夠為銷售和行銷傳播創建視覺和互動內容。該平台使行銷人員和設計師無需程式碼即可輕鬆創建線上出版物、簡報和微內容。透過用更好的內容體驗取代靜態內容來加入他們的使命。行銷人員和設計師現在擁有一種工具來創建可衡量且設計響應迅速的數位出版物。基於雲端的平台允許使用者發布和分享所有類型的數位內容： * 數位雜誌 * 銷售演示 * 白皮書 * 年度報告 * 登陸頁面 * 活動微型網站 * 產品手冊 * 嵌入式內容 ...以及更多 兩位編輯，無限的可能性Maglr 有兩種類型的內容編輯器：拖放區塊編輯器和自由格式畫布Pro 編輯器。這兩個編輯器都附帶了一組即用型響應式模...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth 允許現代企業為從數位銷售提案到招聘貼文的所有內容建立漂亮的無程式碼網站。我們幫助您解決什麼問題？ 1.) 加快上市速度- 透過拖放功能快速輕鬆地創建適合行動裝置的網站2.) 成本/效率- 無需網頁開發人員或設計人員等昂貴的資源3.) 個人化- 易於定制，提供引人注目的客戶體驗 4 .) 品牌推廣- 內建品牌指南，確保一致的客戶體驗5.) 安全性- 四個安全級別，確保您的內容和客戶資料安全6.) 資料分析- 關於受眾如何與您的內容互動的寶貴見解
Brandlive
brandlive.com
利用 Brandlive 這個打造提升視訊體驗的平台，將電視的魔力帶入您的網路研討會、活動和會議。無論是每月的網路研討會、產品發布會、投資者會議還是年度最大的活動，我們都可以幫助公司將任何規模和複雜性的項目從無聊變成值得一看的項目。 Brandlive 提供獨特的軟體和服務組合，使我們的客戶能夠創建令人難以置信的內容、體貼供應商並減少支出，同時推動最重要的受眾採取行動。請造訪brandlive.com 以了解更多資訊。
SundaySky
sundaysky.com
現代行銷人員了解影片的力量，但也認識到傳統的製作模式已被打破。 SundaySky 讓企業能夠有效率、獨立地大規模創建、個人化和分發影片。我們使用戶無需經驗即可輕鬆創建高品質、專業外觀的視頻，並使企業輕鬆運營經濟高效的視頻內容引擎。 SundaySky 影片平台是一款易於使用且支援人工智慧的創作軟體，將創意專業知識與強大的個人化功能相結合，透過減少對資源密集型製作模式的依賴來提高觀眾參與度並提高營運效率，因為資源密集製作模式會產生大量成本、時間並需要專門的人員。技能。成長型企業和領先品牌，包括1000Bulbs.com、1-800 Contacts、Aetna、Bank of America、...
Paperflite
paperflite.com
使用 Paperflite 策劃、組織和分發您的行銷資料，即時追蹤他們的表現和參與度。
Proof
useproof.com
事實證明，在行銷管道中加入 Proof 可以建立訪客的信任、創造緊迫感，並將每頁轉換率提高 10-15%。