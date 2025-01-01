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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容分發軟體透過多種通訊管道（包括社交網路、付費搜尋、網站、部落格、電子郵件和其他平台）與線上受眾有效地分享內容。分發可以透過付費媒體管道（例如原生廣告平台）、自有媒體（例如網站、部落格和社交管道）以及免費媒體（涉及網站訪客在自己的平台上推廣內容）進行。內容分發工具對於內容行銷團隊至關重要，使他們能夠擴大受眾範圍並提高內容的可見性。
提議新的應用程式
Issuu
issuu.com
Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒體行銷自動化工具，幫助用戶調度和分析社交媒體活動，提升效率和觸及範圍。
Storyly
storyly.io
Storyly是一個用戶參與平台，允許在移動應用和網站中嵌入互動故事，幫助品牌與用戶進行吸引人的互動和交流。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款綜合的社交媒體管理工具，幫助用戶簡化內容創建、策展和發布，並支持團隊協作與性能分析。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆幫助行銷人員在一個地方查看、安排和分享所有的行銷活動，並提供即時的視覺化工具。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
StoryChief
storychief.io
StoryChief是一個內容營銷解決方案，幫助企業集中管理和分發多渠道內容，提升團隊協作和內容表現。
KAWO
kawo.com
KAWO是一個針對中國社交媒體團隊的營銷軟體平台，幫助團隊合作、規劃、管理及分析內容，涵蓋微信、微博、抖音和快手。
Taboola
taboola.com
Taboola是一個內容發現平台，通過分析用戶偏好提供個性化建議，幫助出版商優化內容和廣告，提高觀眾參與度及收入。
Joomag
joomag.com
Joomag是一個數字內容創建和分發平台，幫助用戶有效管理和優化數字雜誌及其他出版物。
GetSocial
getsocial.io
GetSocial 是一個內容分析平台，幫助行銷人員衡量、推廣和增強最佳內容，追蹤社交活動、分析互動並提供自動化報告。
InPowered
inpowered.ai
InPowered 是一個 AI 平台，幫助品牌最大化內容行銷 ROI，透過數據驅動來改善品牌形象和增加用戶參與度。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 是一個內容策劃平台，幫助個人和企業有效管理與發佈內容，支持團隊協作與社交媒體整合。
Paper.li
paper.li
Paper.li是一款個人營銷平台，幫助用戶快速策劃內容、創建網站、社交日程安排和簡易電子報。
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic是一個多功能插件，幫助網站輕鬆整合社交媒體，促進內容分享和受眾參與，提供專業的自定義選項和分析工具。
Arena
arena.im
Arena 提供即時互動工具，利用第一方數據建立可靠的現場觀眾，支援即時聊天、即時部落格及角色功能。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一個客戶聲音平台，能自動生成案例研究、見證和統計數據，以提高產品價值的證明，供 GTM 團隊使用。
ShareThis
sharethis.com
ShareThis是一款社交媒體共享工具，提供易於安裝的共享按鈕，幫助網站用戶簡單地在多個社交平台上共享內容。
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe是一個多功能平台，幫助用戶創建並發布互動故事、短片和廣告，提升用戶參與及轉化率。
Tagshop
tagshop.ai
TagShop是一個社交商務平台，幫助電商品牌通過標記產品來整合用戶生成內容，增強購物體驗和提高轉換率。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Brojure
brojure.com
Brojure 是一款直覺式的視覺故事軟體，幫助用戶輕鬆創建、分享和追蹤內容、提案和簡報，無需設計師。
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit是一個品牌資源管理平台，幫助企業集中管理品牌資產，確保一致的品牌形象，並簡化內容分發過程。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款內容管理和銷售增強軟體，幫助團隊存儲、組織、發佈及追蹤內容，並提供用戶互動分析。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital應用程序是一個數字出版和內容管理平台，允許用戶創建、管理和分發互動式數字內容。
Content Launch
contentlaunch.com
內容啟動是一個簡化的內容管理和分發平台，幫助團隊規劃、創建及發佈內容，提升生產率和協作效果。
Connatix
connatix.com
Connatix是一個視頻技術平台，幫助發布者創建、管理和貨幣化視頻內容，並提供廣告商精確的視頻投放服務。
Skyword360
skyword.com
Skyword360是一個內容營銷平台，旨在協助品牌制定和執行一致的內容策略，以提升營銷效果和客戶體驗。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper是一個AI驅動的內容營銷平台，提供創建、管理和分發內容的工具，協助企業提升內容質量與效率。
Zemanta
zemanta.com
Zemanta是一個多渠道需求方平台，專注於點擊後行為優化，幫助廣告客戶提升廣告參與度和投入產出比。
The Juice
thejuicehq.com
The Juice 是一款內容分發應用，幫助行銷專業人士將內容有效地傳遞給目標受眾，以提升影響力和參與度。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus是一個綜合創意和行銷平台，提供內容生成、設計編輯、社交媒體管理和分析工具，簡化工作流程。
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem是一個AI社交發布平台，幫助出版商自動化和優化內容分享，增長流量和社交指標，並支持多種社交媒體平台。
MGID
mgid.com
MGID是一個本地廣告平台，幫助廣告商和出版商有效達到目標受眾，提供廣告創建、管理及分析工具以提升品牌曝光與流量。
Supapass
supapass.com
Supapass是一款內容管理應用，幫助用戶集中管理內容、觀眾和付費牆，簡化數字內容的組織和貨幣化。
Waapiti
waapiti.eu
Waapiti 是一個可隨時隨地管理各種螢幕的應用程式，操作簡便，無限制使用。
Flaminjoy
flaminjoy.com
Flaminjoy 是一款 SaaS 工具，幫助影響者、品牌和出版商利用他們的內容產生銷售。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb是一個易於使用的渠道行銷自動化平台，幫助品牌加速需求生成和增強夥伴參與。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World Online 應用程式提供民調、測驗、調查和辯論功能，旨在提升用戶參與度及創造收入機會。
Storipress
storipress.com
Storipress是一個基於AI的長文內容工作流程解決方案，幫助B2B內容團隊集中管理創作、分發及測量內容。
Scompler
scompler.com
Scompler 是一款內容策略管理應用，可定義目標、讀者需求、人物角色及購買旅程，並協助團隊協作排列和產出內容。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 是一個內容管理引擎，利用人工智能為用戶策劃並個性化相關內容，幫助顧問和專業人士有效管理與客戶的溝通。
UpContent
upcontent.com
UpContent是一個內容策劃平台，通過AI工具幫助用戶發現、策展和分佈相關內容，增強品牌在線形象和受眾參與度。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys US 應用程序提供全面的平台，用於管理和分發財務內容，支持報告自動化和數據分析，助力金融與財富管理專業人士。
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys UK是一個安全的雲端數字平台，提供投資數據管理、報告自動化和客戶參與工具，支持金融服務業務的數字化轉型。
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys EU是一個數位平台，為金融服務專業人員提供報告生成、內容分發和數據管理的工具，支持用戶提高客戶參與和合規性。
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo 是一款自動化的應用程序，專門用於管理訪客照片和視頻，方便企業捕捉、組織和分享顧客的回憶。
emlen
emlen.io
emlen是一個買家增能平台，促進賣方與買方的銷售內容交流與合作，專注於提升銷售速度。
Cohley
cohley.com
Cohley是一個內容生成平台，幫助品牌透過創作者創建和管理用戶生成的內容及品牌媒體，提升數位行銷效能。
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