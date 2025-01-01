內容傳遞軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容分發軟體透過多種通訊管道（包括社交網路、付費搜尋、網站、部落格、電子郵件和其他平台）與線上受眾有效地分享內容。分發可以透過付費媒體管道（例如原生廣告平台）、自有媒體（例如網站、部落格和社交管道）以及免費媒體（涉及網站訪客在自己的平台上推廣內容）進行。內容分發工具對於內容行銷團隊至關重要，使他們能夠擴大受眾範圍並提高內容的可見性。
提議新的應用程式
Issuu
issuu.com
Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒體行銷自動化工具，幫助用戶調度和分析社交媒體活動，提升效率和觸及範圍。
Storyly
storyly.io
Storyly是一個用戶參與平台，允許在移動應用和網站中嵌入互動故事，幫助品牌與用戶進行吸引人的互動和交流。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款綜合的社交媒體管理工具，幫助用戶簡化內容創建、策展和發布，並支持團隊協作與性能分析。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆幫助行銷人員在一個地方查看、安排和分享所有的行銷活動，並提供即時的視覺化工具。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
StoryChief
storychief.io
StoryChief是一個內容營銷解決方案，幫助企業集中管理和分發多渠道內容，提升團隊協作和內容表現。
KAWO
kawo.com
KAWO是一個針對中國社交媒體團隊的營銷軟體平台，幫助團隊合作、規劃、管理及分析內容，涵蓋微信、微博、抖音和快手。
Taboola
taboola.com
Taboola是一個內容發現平台，通過分析用戶偏好提供個性化建議，幫助出版商優化內容和廣告，提高觀眾參與度及收入。
Joomag
joomag.com
Joomag是一個數字內容創建和分發平台，幫助用戶有效管理和優化數字雜誌及其他出版物。
GetSocial
getsocial.io
GetSocial 是一個內容分析平台，幫助行銷人員衡量、推廣和增強最佳內容，追蹤社交活動、分析互動並提供自動化報告。
InPowered
inpowered.ai
InPowered 是一個 AI 平台，幫助品牌最大化內容行銷 ROI，透過數據驅動來改善品牌形象和增加用戶參與度。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 是一個內容策劃平台，幫助個人和企業有效管理與發佈內容，支持團隊協作與社交媒體整合。
Paper.li
paper.li
Paper.li是一款個人營銷平台，幫助用戶快速策劃內容、創建網站、社交日程安排和簡易電子報。
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic是一個多功能插件，幫助網站輕鬆整合社交媒體，促進內容分享和受眾參與，提供專業的自定義選項和分析工具。
Arena
arena.im
Arena 提供即時互動工具，利用第一方數據建立可靠的現場觀眾，支援即時聊天、即時部落格及角色功能。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一個客戶聲音平台，能自動生成案例研究、見證和統計數據，以提高產品價值的證明，供 GTM 團隊使用。
ShareThis
sharethis.com
ShareThis是一款社交媒體共享工具，提供易於安裝的共享按鈕，幫助網站用戶簡單地在多個社交平台上共享內容。
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe是一個多功能平台，幫助用戶創建並發布互動故事、短片和廣告，提升用戶參與及轉化率。
Tagshop
tagshop.ai
TagShop是一個社交商務平台，幫助電商品牌通過標記產品來整合用戶生成內容，增強購物體驗和提高轉換率。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Brojure
brojure.com
Brojure 是一款直覺式的視覺故事軟體，幫助用戶輕鬆創建、分享和追蹤內容、提案和簡報，無需設計師。
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit是一個品牌資源管理平台，幫助企業集中管理品牌資產，確保一致的品牌形象，並簡化內容分發過程。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款內容管理和銷售增強軟體，幫助團隊存儲、組織、發佈及追蹤內容，並提供用戶互動分析。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital應用程序是一個數字出版和內容管理平台，允許用戶創建、管理和分發互動式數字內容。
Content Launch
contentlaunch.com
內容啟動是一個簡化的內容管理和分發平台，幫助團隊規劃、創建及發佈內容，提升生產率和協作效果。
Connatix
connatix.com
Connatix是一個視頻技術平台，幫助發布者創建、管理和貨幣化視頻內容，並提供廣告商精確的視頻投放服務。
Skyword360
skyword.com
Skyword360是一個內容營銷平台，旨在協助品牌制定和執行一致的內容策略，以提升營銷效果和客戶體驗。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper是一個AI驅動的內容營銷平台，提供創建、管理和分發內容的工具，協助企業提升內容質量與效率。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus是一個綜合創意和行銷平台，提供內容生成、設計編輯、社交媒體管理和分析工具，簡化工作流程。
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem是一個AI社交發布平台，幫助出版商自動化和優化內容分享，增長流量和社交指標，並支持多種社交媒體平台。
MGID
mgid.com
MGID是一個本地廣告平台，幫助廣告商和出版商有效達到目標受眾，提供廣告創建、管理及分析工具以提升品牌曝光與流量。
Zemanta
zemanta.com
Zemanta是一個多渠道需求方平台，專注於點擊後行為優化，幫助廣告客戶提升廣告參與度和投入產出比。
The Juice
thejuicehq.com
The Juice 是一款內容分發應用，幫助行銷專業人士將內容有效地傳遞給目標受眾，以提升影響力和參與度。
Supapass
supapass.com
Supapass是一款內容管理應用，幫助用戶集中管理內容、觀眾和付費牆，簡化數字內容的組織和貨幣化。
Waapiti
waapiti.eu
Waapiti 是一個可隨時隨地管理各種螢幕的應用程式，操作簡便，無限制使用。
Flaminjoy
flaminjoy.com
Flaminjoy 是一款 SaaS 工具，幫助影響者、品牌和出版商利用他們的內容產生銷售。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb是一個易於使用的渠道行銷自動化平台，幫助品牌加速需求生成和增強夥伴參與。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World Online 應用程式提供民調、測驗、調查和辯論功能，旨在提升用戶參與度及創造收入機會。
Storipress
storipress.com
Storipress是一個基於AI的長文內容工作流程解決方案，幫助B2B內容團隊集中管理創作、分發及測量內容。
Scompler
scompler.com
Scompler 是一款內容策略管理應用，可定義目標、讀者需求、人物角色及購買旅程，並協助團隊協作排列和產出內容。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 是一個內容管理引擎，利用人工智能為用戶策劃並個性化相關內容，幫助顧問和專業人士有效管理與客戶的溝通。
UpContent
upcontent.com
UpContent是一個內容策劃平台，通過AI工具幫助用戶發現、策展和分佈相關內容，增強品牌在線形象和受眾參與度。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys US 應用程序提供全面的平台，用於管理和分發財務內容，支持報告自動化和數據分析，助力金融與財富管理專業人士。
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys UK是一個安全的雲端數字平台，提供投資數據管理、報告自動化和客戶參與工具，支持金融服務業務的數字化轉型。
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys EU是一個數位平台，為金融服務專業人員提供報告生成、內容分發和數據管理的工具，支持用戶提高客戶參與和合規性。
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo 是一款自動化的應用程序，專門用於管理訪客照片和視頻，方便企業捕捉、組織和分享顧客的回憶。
emlen
emlen.io
emlen是一個買家增能平台，促進賣方與買方的銷售內容交流與合作，專注於提升銷售速度。
Cohley
cohley.com
Cohley是一個內容生成平台，幫助品牌透過創作者創建和管理用戶生成的內容及品牌媒體，提升數位行銷效能。