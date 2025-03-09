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內容分發軟體透過多種通訊管道（包括社交網路、付費搜尋、網站、部落格、電子郵件和其他平台）與線上受眾有效地分享內容。分發可以透過付費媒體管道（例如原生廣告平台）、自有媒體（例如網站、部落格和社交管道）以及免費媒體（涉及網站訪客在自己的平台上推廣內容）進行。內容分發工具對於內容行銷團隊至關重要，使他們能夠擴大受眾範圍並提高內容的可見性。
提議新的應用程式
KAWO
kawo.com
KAWO是中國領先的營銷SaaS廠商之一，致力於打造最人性化的軟體平台，賦能中國社群媒體團隊成就輝煌。它為行銷團隊提供了一個有效協作、規劃、管理和分析微信、微博、抖音和快手內容的中心樞紐；中國四大社群媒體管道。其在當地社交媒體環境、客戶洞察和法規方面無與倫比的專業知識已幫助超過 500 個全球品牌在中國社交媒體平台上取得成功。
Brojure
brojure.com
使用最直觀的視覺敘事軟體 Brojure 創建引人入勝的內容、提案、簡報等。 Brojures 範本設計和簡單的介面可讓您輕鬆為您的品牌和客戶創建、共享和追蹤迷人的視覺故事 - 無需設計師。
GetSocial
getsocial.io
GetSocial 是一個內容分析平台，可協助行銷人員衡量、推廣和放大他們的最佳內容。 GetSocial 與全球 150,000 多個網站合作，擁有 Adobe、Sky 和 WWF 等知名客戶。 GetSocial 開發了 4 個社交框架的 A <> 啟用 * GetSocial 追蹤您網站 100% 的社交活動。 * GetSocial 揭示黑暗社交和私人訊息流量。 ✭ 分析 * GetSocial 分析您網站上的每一次社交互動 * GetSocial 對您的每個內容故事進行病毒式傳播評分 * GetSocial 偵測您最具病毒性的內容 <> 自動化 * GetSocial 為您提供自動病毒式內容警報 * GetSocial 幫助您在正確的管道、正確的時間發布正確的故事，以最大限度地擴大覆蓋範圍 <> 屬性 * GetSocial 為您提供基於見解的回饋，協助您推廣最佳內容
Tagshop
tagshop.ai
TagShop是一個社交商務平台，幫助電商品牌通過標記產品來整合用戶生成內容，增強購物體驗和提高轉換率。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 為 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名科技品牌以及許多其他成長中的品牌提供強大、靈活且易於使用的通路行銷自動化平台。自 1999 年以來，StructuredWeb 將創新平台與經過驗證的上市策略和世界一流的服務相結合，提供更好的方法來加速通路驅動的需求產生、加強合作夥伴參與度並增加通路收入。
emlen
emlen.io
emlen 是排名第一的買家支援平台，旨在促進銷售內容的交流以及賣家和買家之間的協作。 emlen 以其獨特的數位銷售室技術專注於銷售和收入團隊，以提高買方主導時代的銷售速度。
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic是一個多功能插件，幫助網站輕鬆整合社交媒體，促進內容分享和受眾參與，提供專業的自定義選項和分析工具。
Arena
arena.im
Arena正在開發下一代的實時參與工具，該工具由第一方數據提供動力，以建立到處可信的，充滿活力的觀眾。我們的解決方案 - 實時聊天，現場博客，競技場角色）利用社交媒體最受歡迎的功能快速在您管理的任何平台上創造深度參與。超過20,000個客戶信任競技場，可以在網絡上，應用程序或現場活動（或所有三個）將觀眾聚集在一起，以參與內容，社區和商業。
Fotaflo
fotaflo.com
您提供客戶想要記住的體驗。 Fotaflo 將客戶記憶轉化為業務成長。 Fotaflo 是最簡單的工具，可以為任何提供客戶想要記住的體驗的人增加推薦和重複業務。 Fotaflo 讓您的企業能夠利用客戶捕捉並與朋友、家人和線上世界分享其體驗的照片和影片的自然願望。 Fotaflo 透過一個集中平台簡化並自動化將捕獲的記憶分發給所有客戶，從而改善您的內部流程，並幫助您透過增加直接線上轉換來實現成長。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、測驗、調查和辯論等應用程序，以提高參與度和收入機會。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus是一個綜合創意和行銷平台，提供內容生成、設計編輯、社交媒體管理和分析工具，簡化工作流程。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital應用程序是一個數字出版和內容管理平台，允許用戶創建、管理和分發互動式數字內容。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案允許行銷人員收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe是一個多功能平台，幫助用戶創建並發布互動故事、短片和廣告，提升用戶參與及轉化率。
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit是一個品牌資源管理平台，幫助企業集中管理品牌資產，確保一致的品牌形象，並簡化內容分發過程。
Connatix
connatix.com
Connatix是一個視頻技術平台，幫助發布者創建、管理和貨幣化視頻內容，並提供廣告商精確的視頻投放服務。
Content Launch
contentlaunch.com
內容啟動是一個簡化的內容管理和分發平台，幫助團隊規劃、創建及發佈內容，提升生產率和協作效果。
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。在地化內容在地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能最順暢的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需求 全部透過自助用戶介面在雲端進行管理。使我們的技術適用於各種類型的公司，無論規模大小。
Kurtosys UK
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Kurtosys US
kurtosys.com
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Scompler
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Scompler 讓您可以定義內容策略的所有基本元素，從您自己的目標和為讀者帶來的利益，透過角色和購買者的旅程，到格式、媒體和管道。透過 Scompler，您可以透過策略主題規劃來組織所有內容，並透過單獨的工作流程（社群媒體、部落格文章、網站、郵件、小冊子等）在團隊中製作內容。
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True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一個深受頂級出版商信賴的人工智慧社交出版平台，可自動執行和優化社交媒體平台的內容共享。出版商使用 True Anthem 來增加網路流量、提高社交 KPI 並自動化社群媒體工作流程。 True Anthem 平台無縫地管理及時的突發新聞、最近發布的內容的再循環以及常青內容。該軟體支援高級報告和人工智慧驅動的分享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的連結）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 與 500 多家出版商合作，包括美聯社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/Paramount、McClatchy、Gannett 等。
Waapiti
waapiti.eu
探索快速輕鬆管理任何螢幕的理想平台。隨時隨地。沒錯，沒有任何限制。
Zemanta
zemanta.com
Zemanta 是世界上第一個專為點擊後行為優化而建構的多通路需求方平台。 Zemanta 完全圍繞著幫助廣告商透過程式化廣告活動產生參與度（無論是訪問量、瀏覽量、潛在客戶還是轉換）的理念而建立。我們的存在是為了從根本上改善整體線上廣告體驗，讓消費者真正願意與廣告互動。 Zemanta 透過確定哪些展示位置和創意能夠吸引正確的使用者與其廣告和網站互動，幫助廣告商突破覆蓋範圍和頻率指標的根本缺陷。這種獨特的方法為廣告商提供了捕捉真正的消費者參與和廣告支出回報的機會。透過先進的人工智慧和自動化，Zemanta One 使品牌和代理商能夠購買針對點擊後參與度進行優化的廣告，從而充分利用在網路上的展示、影片和原生展示位置上花費的每一筆廣告費用。 p我們將您的網路分析資料整合到 Zemanta 的平台、自動化活動管理和投標程式中。與其他 DSP 不同，我們提供無縫的 Google Analytics 和 Adobe 整合。 Zemanta 讓您可以使用網站每分鐘費用（網站時間）等目標進行出價。 Zemanta 最初是建立在上下文和語義的基礎上的，而不是 cookie 和受眾定位。因此，Zemanta 可以像其他 DSP 一樣瞄準受眾和印象，但隨著世界逐漸遠離這些方法，我們的定位是幫助廣告商生存和發展。 Zemanta 在語意分析以及出價和優化活動方法的獨特背景為利用我們平台的廣告主提供了更大的優勢。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆可協助行銷人員在一處查看所有行銷活動。這是您最終在一個日曆中查看、安排和分享您的行銷活動的秘密武器。 CoSchedule 的行銷日曆為您提供了以下工具： 在一個日曆中視覺化每個行銷項目。了解一切如何與統一的即時記錄日曆一目了然地連接起來。使用人工智慧驅動的行銷智慧助理撰寫初稿、產生新想法並升級您的行銷工作流程。留住利害關係人
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
Issuu
issuu.com
Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。
Paper.li
paper.li
Paper.li是一款個人營銷平台，幫助用戶快速策劃內容、創建網站、社交日程安排和簡易電子報。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 是一個內容策劃平台，幫助個人和企業有效管理與發佈內容，支持團隊協作與社交媒體整合。
ShareThis
sharethis.com
ShareThis是一款社交媒體共享工具，提供易於安裝的共享按鈕，幫助網站用戶簡單地在多個社交平台上共享內容。
Skyword360
skyword.com
Skyword360是一個內容營銷平台，旨在協助品牌制定和執行一致的內容策略，以提升營銷效果和客戶體驗。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒體行銷自動化工具，幫助用戶調度和分析社交媒體活動，提升效率和觸及範圍。
StoryChief
storychief.io
StoryChief是一個內容營銷解決方案，幫助企業集中管理和分發多渠道內容，提升團隊協作和內容表現。
Taboola
taboola.com
Taboola是一個內容發現平台，通過分析用戶偏好提供個性化建議，幫助出版商優化內容和廣告，提高觀眾參與度及收入。
Storyly
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Storyly是一個用戶參與平台，允許在移動應用和網站中嵌入互動故事，幫助品牌與用戶進行吸引人的互動和交流。
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ContentStudio是一款綜合的社交媒體管理工具，幫助用戶簡化內容創建、策展和發布，並支持團隊協作與性能分析。
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RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
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Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
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我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
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vestorly.com
Vestorly 的內容管理引擎使組織能夠在正確的時間向正確的人發現、過濾和個人化正確的內容。
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UserEvidence 是一個客戶語音平台，可自動為 GTM 團隊進行社交證明，在幾分鐘內產生經過驗證的案例研究、推薦和統計資料。透過調查和第三方評論，UserEvidence 不斷捕獲整個客戶旅程中的回饋，並建立一個客戶故事庫來證明您的產品的價值。 Pendo、Workato、Gong、Jasper.ai 和 Ramp 等改變遊戲規則的 B2B 公司依靠 UserEvidence 大規模創建真實的客戶故事。
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Cohley 是一個軟體平台，可協助品牌擴展其內容策略（從 iPhone 影片到專業攝影再到文字評論），以提高其數位表現。 在當今的行銷環境中，品牌比以往任何時候都需要更多的內容。在優化數位廣告、確保它們在電子郵件行銷活動中展示精彩內容、持續在社群管道上發佈內容和刷新網站內容之間，有很多事情需要跟上。 Cohley 的目標是繼續幫助世界上最好的品牌透過經過審查的第三方創作者產生所需的內容，使這些品牌能夠以極低的成本產生大量多樣化、可操作的內容。 無論是創作者在iPhone 上拍攝的品牌照片或視頻，還是我們的攝影師網絡創作的更精美的高分辨率攝影作品，Cohley 都是內容引擎，可為營銷人員提供在數字渠道中獲勝所需的資產。
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