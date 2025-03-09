Zemanta

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Zemanta 是世界上第一個專為點擊後行為優化而建構的多通路需求方平台。 Zemanta 完全圍繞著幫助廣告商透過程式化廣告活動產生參與度（無論是訪問量、瀏覽量、潛在客戶還是轉換）的理念而建立。我們的存在是為了從根本上改善整體線上廣告體驗，讓消費者真正願意與廣告互動。 Zemanta 透過確定哪些展示位置和創意能夠吸引正確的使用者與其廣告和網站互動，幫助廣告商突破覆蓋範圍和頻率指標的根本缺陷。這種獨特的方法為廣告商提供了捕捉真正的消費者參與和廣告支出回報的機會。透過先進的人工智慧和自動化，Zemanta One 使品牌和代理商能夠購買針對點擊後參與度進行優化的廣告，從而充分利用在網路上的展示、影片和原生展示位置上花費的每一筆廣告費用。 p我們將您的網路分析資料整合到 Zemanta 的平台、自動化活動管理和投標程式中。與其他 DSP 不同，我們提供無縫的 Google Analytics 和 Adob​​e 整合。 Zemanta 讓您可以使用網站每分鐘費用（網站時間）等目標進行出價。 Zemanta 最初是建立在上下文和語義的基礎上的，而不是 cookie 和受眾定位。因此，Zemanta 可以像其他 DSP 一樣瞄準受眾和印象，但隨著世界逐漸遠離這些方法，我們的定位是幫助廣告商生存和發展。 Zemanta 在語意分析以及出價和優化活動方法的獨特背景為利用我們平台的廣告主提供了更大的優勢。