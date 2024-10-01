內容傳遞軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 諾福克島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容分發軟體透過多種通訊管道（包括社交網路、付費搜尋、網站、部落格、電子郵件和其他平台）與線上受眾有效地分享內容。分發可以透過付費媒體管道（例如原生廣告平台）、自有媒體（例如網站、部落格和社交管道）以及免費媒體（涉及網站訪客在自己的平台上推廣內容）進行。內容分發工具對於內容行銷團隊至關重要，使他們能夠擴大受眾範圍並提高內容的可見性。
提議新的應用程式
Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的內容發佈和行銷平台，使人們能夠在所有數位發行管道中以各種動態格式轉換、託管和分享引人入勝的內容。 Issuu 擁有 6000 萬以上的出版物，使其 100 萬以上的全球用戶可以輕鬆轉換內容一次，然後在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 透過將靜態文件轉換為行銷資產，將單一文件轉變為獨特的沉浸式閱讀體驗- 包括嵌入網站和部落格的翻頁書、針對行動裝置優化的文章、社交媒體的動態圖形故事、電子郵件的GIF 等。每天都有超過 30 萬頁的內容上傳到 Issuu，讓世界各地的讀者能夠發現並參與更多他們喜歡的內容，從雜誌和報紙到作品集和目錄。企業行銷人員和個人創作者都...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團...
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改進您的社群媒體和內容策略 - 企業、機構和行銷人員的終極動力來源。簡化您的內容創建流程並擴大您的線上形象。 ContentStudio 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。它是一個完整的解決方案，可在所有社交和部落格平台上提升您的內容行銷。造訪我們的網站：https://contentstudio.io 為什麼選擇 ContentStudio？原因如下： 加快內容創建速度：利用 AI 將高品質內容的製作速度提高 10 倍，確保您的社群媒體管道始終充滿引人入勝的貼文。一體化平台：告別使用多種工具。 ContentStudio 將從內容發現到發布的一切都集中在一個...
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆可協助行銷人員在一處查看所有行銷活動。這是您最終在一個日曆中查看、安排和分享您的行銷活動的秘密武器。 CoSchedule 的行銷日曆為您提供了以下工具： 在一個日曆中視覺化每個行銷項目。了解一切如何與統一的即時記錄日曆一目了然地連接起來。使用人工智慧驅動的行銷智慧助理撰寫初稿、產生新想法並升級您的行銷工作流程。留住利害關係人
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 是為您的團隊提供的完整內容行銷解決方案，專為 B2B 行銷團隊和內容代理商構建，讓您能夠專注於透過內容行銷來發展業務。集中和分發您的文章和社交媒體內容，以擴大您的受眾並產生更多潛在客戶。透過 StoryChief，您可以更有效地涵蓋多通路方法，從而獲得 10 倍以上的銷售線索。您可以節省 6 小時的內容協作、批准和分發時間。您的團隊創建優質內容的參與度和積極性將提高 80%。
Taboola
taboola.com
Taboola 是世界上最受歡迎的內容探索和原生廣告平台。大規模尋找優質消費者，並透過精準定位和重定向在整個買家旅程中培養他們。使用效能優先的平台（包括自動出價、流量管理等）來增加銷售量。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
KAWO
kawo.com
KAWO是中國領先的營銷SaaS廠商之一，致力於打造最人性化的軟體平台，賦能中國社群媒體團隊成就輝煌。它為行銷團隊提供了一個有效協作、規劃、管理和分析微信、微博、抖音和快手內容的中心樞紐；中國四大社群媒體管道。其在當地社交媒體環境、客戶洞察和法規方面無與倫比的專業知識已幫助超過 500 個全球品牌在中國社交媒體平台上取得成功。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 提供的軟體和技術使內容發布更加省時，並對企業內部的行銷和知識共享產生影響。我們也幫助數百萬專業人士、行銷人員和商業情報官員進行日常管理和內容監控。 - Scoop.it Enterprise 被數千家企業用來管理內容行銷（包括 SEO、流量和潛在客戶生成）和商業智慧的內容管理。 Scoop.it Content Enterprise 也有助於以有影響力的方式在組織內分享內容。 - Scoop.it 策展服務幫助數百萬個人和專業人士發展他們的線上思想領導。該解決方案允許展示專業知識並透過整合的社交共享產生流量。自2011年推出該服務以來，每年已有800萬用戶發布數千萬條內容，吸...
ShareThis
sharethis.com
超過 300 萬個網站使用 ShareThis 網站工具、外掛程式和應用程式來推動消費者參與度和流量，捕捉網路上人們最廣泛和最深刻的情感。這些情緒和訊號每天都會被即時觀察和處理，以便更好地了解人們，使社交數據對於任何需要全面了解人員或客戶的企業都具有可操作性。 ShareThis 分享按鈕是一款免費、易於安裝的工具，可在 40 多個社群管道中實現一鍵分享。它們使出版商能夠擴大內容的活力、擴大受眾並提高參與度。嘗試分享按鈕：sharethis.com/platform/share-buttons/ 對更多方式來擴大您的網站感興趣嗎？查看我們的網站工具套件，包括追蹤按鈕、反應按鈕、同意管理平台和社...
Paper.li
paper.li
透過 Paper.li 個人行銷平台，您可以在幾分鐘內透過自己的手機完成行銷團隊的工作。您將獲得每日個人化內容、新網站、社交日程安排和簡單的電子報創建器。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案允許行銷人員收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Joomag
joomag.com
Joomag 是領先的內容體驗平台，用於大規模創建和分發高設計、個人化內容。利用人工智慧和內容自動化，Jomag 讓非創意人員能夠在所有裝置和媒介上輕鬆製作和提供卓越的內容體驗。它透過提供可行的見解、發現讀者的興趣以及透過有針對性的活動和量身定制的建議重新吸引受眾來提高投資回報率。 自 2009 年以來，Joomag 受到全球 5,000 多家客戶的信賴，提供了優化內容策略和推動有意義的參與的全面解決方案。
GetSocial
getsocial.io
GetSocial 是一個內容分析平台，可協助行銷人員衡量、推廣和放大他們的最佳內容。 GetSocial 與全球 150,000 多個網站合作，擁有 Adobe、Sky 和 WWF 等知名客戶。 GetSocial 開發了 4 個社交框架的 A <> 啟用 * GetSocial 追蹤您網站 100% 的社交活動。 * GetSocial 揭示黑暗社交和私人訊息流量。 ✭ 分析 * GetSocial 分析您網站上的每一次社交互動 * GetSocial 對您的每個內容故事進行病毒式傳播評分 * GetSocial 偵測您最具病毒性的內容 <> 自動化 * GetSocial...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Shareaholic
shareaholic.com
我們是一支全球團隊，致力於幫助品牌和發布商在每次網站訪問中吸引受眾。 Shareaholic 已經營十多年，熱愛我們所做的事情，並以取悅客戶為己任。我們的產品套件贏得了許多享有盛譽的全球獎項（包括來自 MIT 和 Mozilla 的獎項），並且我們在開發和支援企業規模和品質的軟體方面擁有豐富的經驗。我們知道這需要什麼——我們每天都生活和呼吸著這一點。
Storipress
storipress.com
Storipress 是一款支援 AI 的長篇內容工作流程解決方案，專為 B2B 內容團隊設計，可大規模創建思想領導內容。 Storipress 透過將您需要的所有內容工具組合到一個平台中來集中您的工作流程。 Storipress 讓您更快地接觸更多目標受眾；透過自動化內容協作、分發和衡量，每週為團隊成員節省 10 個小時，從而實現 16 倍的內容投資回報率。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 數位出版軟體結合了有效數位出版的所有五個關鍵點；創建、管理、分發、貨幣化和分析。無需編碼即可創建互動且引人入勝的內容，並將其分發到所有平台（平板電腦、行動裝置和桌面）。
Brojure
brojure.com
使用最直觀的視覺敘事軟體 Brojure 創建引人入勝的內容、提案、簡報等。 Brojures 範本設計和簡單的介面可讓您輕鬆為您的品牌和客戶創建、共享和追蹤迷人的視覺故事 - 無需設計師。
RELAYTO
relayto.com
你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容...
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排名第一的品牌入口網站和品牌工具包服務，大規模地將世界與您的內容連結起來。第一個將 DAM、CMS、內容聚合和檔案傳輸服務結合在一個平台中的平台。尋找、管理和分發您的內容，策劃和分享您的品牌故事，無需來回。圖像、影片、標誌、指南、圖形、音訊、PDF、簡報、貼文、新聞稿、故事創意、免費媒體連結等。一切都集中在一個設計精美的地方。您品牌的單一事實來源。
Arena
arena.im
Arena 正在開發由第一方數據支援的下一代現場參與工具，以在各地建立值得信賴的現場觀眾。我們的解決方案 - 即時聊天、即時部落格、競技場角色）利用社交媒體中最受歡迎的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度參與。超過 20,000 名客戶相信 Arena 可以將他們的受眾聚集在網路、應用程式或現場活動（或三者兼有）上，與內容、社群和商業互動。
Content Launch
contentlaunch.com
規劃和訂購精彩內容的最簡單方法 適合機構和中小企業的內容行銷平台 Content Launch 是一個經過簡化的內容發現和分發平台。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一個客戶語音平台，可自動為 GTM 團隊進行社交證明，在幾分鐘內產生經過驗證的案例研究、推薦和統計資料。透過調查和第三方評論，UserEvidence 不斷捕獲整個客戶旅程中的回饋，並建立一個客戶故事庫來證明您的產品的價值。 Pendo、Workato、Gong、Jasper.ai 和 Ramp 等改變遊戲規則的 B2B 公司依靠 UserEvidence 大規模創建真實的客戶故事。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端內容管理和銷售支援軟體，可讓銷售和行銷團隊儲存、組織、分發和追蹤其內容，同時也讓您能夠創建和提供令人驚嘆的內容體驗（自訂微型網站、登陸頁、資源中心、互動體驗）。透過Paperflite，在整個旅程中追蹤您的內容，更深入地了解何時最有效，並了解您的潛在客戶如何在多個管道上與您的內容互動，以便您可以立即與熱門潛在客戶互動並培養冷門潛在客戶。透過 Paperflite 的即時參與分析，了解當您的內容被存取、查看或分享時最終用戶如何與內容交互，以便您始終準確地知道下一步該做什麼。
The Juice
thejuicehq.com
覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
Skyword360
skyword.com
Skyword360平台將內容置於所有行銷活動的核心。 Skyword360 旨在確保所有跨通路規劃、內容創建和激活與企業的整體內容策略和行銷目標保持一致。透過這種以內容為中心的方法，行銷領導者能夠創造獨特且一致的客戶體驗，從而使他們的品牌脫穎而出並推動可衡量的結果。 Skyword360 為內容運作的所有基本要素提供工具：策略、規劃、創建、收集、啟動、個人化和最佳化。憑藉來自超過 46 個國家的國際自由職業社群以及將平台翻譯成 14 種語言的能力，內容營運可以大規模無縫執行。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus 是一個一體化的創意和行銷平台，旨在簡化工作流程並為行銷團隊提供可擴展的行銷策略。 它提供了一套全面的功能，涵蓋從管理和協作到創建、分發、分析和應用程式。 Creatosaurus 的顯著功能之一是其人工智慧內容編寫器，它允許用戶在幾分鐘內產生大規模的行銷副本。 它還提供了一個易於使用的設計編輯器，用於創建漂亮的圖形，具有拖放功能以及對免費庫存圖像和模板的存取。該平台包括一個主題標籤管理器，可幫助用戶查找和管理主題標籤以優化其社交媒體工作流程，以及一個報價查找器，允許用戶搜尋和保存報價以供以後使用。 它還提供了跨不同平台安排社交媒體貼文的能力。 Creatosau...
MGID
mgid.com
我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper 是一個由人工智慧驅動的內容行銷平台，擁有專家主導的人才市場。利用該平台一站式構思、創建、管理、分發和衡量您的內容行銷。
Waapiti
waapiti.eu
探索快速輕鬆管理任何螢幕的理想平台。隨時隨地。沒錯，沒有任何限制。
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一個深受頂級出版商信賴的人工智慧社交出版平台，可自動執行和優化社交媒體平台的內容共享。出版商使用 True Anthem 來增加網路流量、提高社交 KPI 並自動化社群媒體工作流程。 True Anthem 平台無縫地管理及時的突發新聞、最近發布的內容的再循環以及常青內容。該軟體支援高級報告和人工智慧驅動的分享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的連結）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 與 500 多家出版商合作，包括美聯社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/...
Supapass
supapass.com
圍繞播客建立內容業務所需的一切 創建世界一流的應用程式和網站來提升您的品牌、吸引受眾並讓您的客戶回頭客，將您的所有內容集中在一個地方，從而節省您的時間並增加您的銷售額
Scompler
scompler.com
Scompler 讓您可以定義內容策略的所有基本元素，從您自己的目標和為讀者帶來的利益，透過角色和購買者的旅程，到格式、媒體和管道。透過 Scompler，您可以透過策略主題規劃來組織所有內容，並透過單獨的工作流程（社群媒體、部落格文章、網站、郵件、小冊子等）在團隊中製作內容。
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
Connatix
connatix.com
Connatix 是下一代視訊技術公司，幫助發布商和廣告商向大規模受眾提供成功的視訊體驗。我們相信引人入勝的內容的力量，並致力於建立首個推向市場的視訊技術，並進行最佳化以提升效能。從強大的視訊格式到我們專有的廣告伺服器和交換，我們建立了旨在實現發布商和廣告商目標和諧的視訊解決方案。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 為 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名科技品牌以及許多其他成長中的品牌提供強大、靈活且易於使用的通路行銷自動化平台。自 1999 年以來，StructuredWeb 將創新平台與經過驗證的上市策略和世界一流的服務相結合，提供更好的方法來加速通路驅動的需求產生、加強合作夥伴參與度並增加通路收入。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的內容管理引擎使組織能夠在正確的時間向正確的人發現、過濾和個人化正確的內容。
Zemanta
zemanta.com
Zemanta 是世界上第一個專為點擊後行為優化而建構的多通路需求方平台。 Zemanta 完全圍繞著幫助廣告商透過程式化廣告活動產生參與度（無論是訪問量、瀏覽量、潛在客戶還是轉換）的理念而建立。我們的存在是為了從根本上改善整體線上廣告體驗，讓消費者真正願意與廣告互動。 Zemanta 透過確定哪些展示位置和創意能夠吸引正確的使用者與其廣告和網站互動，幫助廣告商突破覆蓋範圍和頻率指標的根本缺陷。這種獨特的方法為廣告商提供了捕捉真正的消費者參與和廣告支出回報的機會。透過先進的人工智慧和自動化，Zemanta One 使品牌和代理商能夠購買針對點擊後參與度進行優化的廣告，從而充分利用在網路上的展示...
UpContent
upcontent.com
透過精選內容建立信任並加深關係。一種更好的方式來發現、合作和分發相關第三方內容，有助於將潛在客戶轉變為忠實客戶。 UpContent 正在申請專利的技術有助於將搜尋內容所花費的時間平均減少 65%，並且既可以作為獨立應用程式使用，也可以作為首要的 Hootsuite 內容來源和串流使用。 UpContent 的建議被世界各地的行銷人員用來推動他們的社群媒體、電子郵件行銷和網站轉換工作，並支持他們的原創內容創作。該技術提供了一系列計劃，旨在以適合您預算的價格點僅提供所需的功能。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、測驗、調查和辯論等應用程序，以提高參與度和收入機會。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。本地化內容本地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能無摩擦的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需...
Kurtosys UK
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Kurtosys EU
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Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。在地化內容在地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能最順暢的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需...
Fotaflo
fotaflo.com
您提供客戶想要記住的體驗。 Fotaflo 將客戶記憶轉化為業務成長。 Fotaflo 是最簡單的工具，可以為任何提供客戶想要記住的體驗的人增加推薦和重複業務。 Fotaflo 讓您的企業能夠利用客戶捕捉並與朋友、家人和線上世界分享其體驗的照片和影片的自然願望。 Fotaflo 透過一個集中平台簡化並自動化將捕獲的記憶分發給所有客戶，從而改善您的內部流程，並幫助您透過增加直接線上轉換來實現成長。
emlen
emlen.io
emlen 是排名第一的買家支援平台，旨在促進銷售內容的交流以及賣家和買家之間的協作。 emlen 以其獨特的數位銷售室技術專注於銷售和收入團隊，以提高買方主導時代的銷售速度。
Cohley
cohley.com
Cohley 是一個軟體平台，可協助品牌擴展其內容策略（從 iPhone 影片到專業攝影再到文字評論），以提高其數位表現。 在當今的行銷環境中，品牌比以往任何時候都需要更多的內容。在優化數位廣告、確保它們在電子郵件行銷活動中展示精彩內容、持續在社群管道上發佈內容和刷新網站內容之間，有很多事情需要跟上。 Cohley 的目標是繼續幫助世界上最好的品牌透過經過審查的第三方創作者產生所需的內容，使這些品牌能夠以極低的成本產生大量多樣化、可操作的內容。 無論是創作者在iPhone 上拍攝的品牌照片或視頻，還是我們的攝影師網絡創作的更精美的高分辨率攝影作品，Cohley 都是內容引擎，可為營銷...