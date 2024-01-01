內容傳遞軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖誕島

Cohley

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Cohley 是一個軟體平台，可協助品牌擴展其內容策略（從 iPhone 影片到專業攝影再到文字評論），以提高其數位表現。在當今的行銷環境中，品牌比以往任何時候都需要更多的內容。在優化數位廣告、確保它們在電子郵件行銷活動中展示精彩內容、持續在社群管道上發佈內容和刷新網站內容之間，有很多事情需要跟上。 Cohley 的目標是繼續幫助世界上最好的品牌透過經過審查的第三方創作者產生所需的內容，使這些品牌能夠以極低的成本產生大量多樣化、可操作的內容。無論是創作者在iPhone 上拍攝的品牌照片或視頻，還是我們的攝影師網絡創作的更精美的高分辨率攝影作品，Cohley 都是內容引擎，可為營銷人員提供在數字...