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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容交付網絡 (CDN) 提供者提供伺服器和服務網絡，旨在透過高效交付內容來增強網站效能。 CDN 利用地理上分佈的存取點 (PoP) 來優化從來源伺服器到使用者最近的 PoP 的數位內容交付。此策略可減少延遲並縮短網站的載入時間。組織利用 Web 快取、請求路由和伺服器負載平衡等 CDN 服務來確保可靠的內容交付。受益於 CDN 的企業範例包括線上視訊串流平台和電子商務網站，它們依賴快速且一致的網路效能。 CDN 通常與網頁寄存服務整合以優化內容交付速度，儘管有些 CDN 也提供獨立的託管解決方案。某些內容管理系統提供與 CDN 的內建相容性，使用戶能夠輕鬆增強其網站效能。
提議新的應用程式
Netlify
netlify.com
Netlify是一個云平台，提供靜態網站和Web應用程序的託管與無服務器後端服務，包括自動化構建和連續部署。
Vercel
vercel.com
Vercel是一個雲平台，幫助開發人員快速構建、部署Web應用程序，支持多種框架並提供安全性和監控工具。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
BunnyCDN
bunny.net
BunnyCDN是一個內容交付平台，通過全球伺服器快速傳遞各類Web內容，並提供SSL、圖像優化及安全保護等功能。
Vodlix
vodlix.com
Vodlix是一個白標的視頻串流平台，提供IPTV和點播服務，讓企業和個人輕鬆創建和管理自己的視頻服務。
StackPath
stackpath.com
StackPath是一個美國的邊緣計算平台，提供內容交付網絡和安全服務，旨在提高網站性能和保護用戶數據。
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks 是一個全球內容交付網絡，提供高效的在線內容和媒體交付服務，以及安全保障和加速功能，特別適合企業使用。
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud是一個綜合雲服務平台，提供CDN、雲存儲、安全性及數據管理等功能，適用於應用和內容交付需求。
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine是一款自動優化圖像的應用，能加速網站載入速度，針對不同設備調整圖像大小和格式，提升用戶體驗。
NitroPack
nitropack.io
NitroPack是一個綜合速度優化工具，提供自動緩存、圖像優化和CDN等功能，幫助網站提高速度和用戶體驗。
CDN77
cdn77.com
CDN77是一個內容交付網絡，提供快速、安全的網站和應用程序內容交付，並支援實時分析和流量管理。
Sucuri
sucuri.net
Sucuri是一個雲端網站安全解決方案，負責清理及保護網站，以防止惡意攻擊和網絡威脅，並提供防火牆和監控服務。
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN是一個簡單、快速且可靠的內容交付網絡，提供全球25個以上的服務點，旨在提高網站和應用程序的性能與安全性。
Bytescale
bytescale.com
Bytescale 是一款用於網絡應用程序的圖像、視頻和音頻處理解決方案，提供快速的 CDN、存儲和媒體處理 API。
Medianova
medianova.com
Medianova提供全球CDN解決方案，專注於流媒體、編碼、緩存及網站加速，確保安全和高效的數字內容交付。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
Mlytics
mlytics.com
Mlytics是一款智能多CDN解決方案的應用，能提升網站性能，監控和管理多個CDN，並自動將流量導向最佳CDN。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb託管提供多樣化的網絡託管方案，包含共享、虛擬和專用託管，並提供24/7技術支持和高安全性功能。
echo3D
echo3d.com
echo3D是一個3D資產管理平台，允許開發者和企業實時存儲、保護和共享3D內容，並處理視頻和圖像文件。
Filestack
filestack.com
Filestack是一個文件管理平台，提供文件上傳、轉換和自動化處理功能，適用於開發人員簡化文件管理流程。
Pinata
pinata.cloud
Pinata是一個平台，用於簡化IPFS的上傳和內容檢索，提供可擴展的分散式數據存儲和管理解決方案。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy是一個SaaS平台，透過重新設計網站來提升其在中國的加載速度和性能，並優化用戶體驗。
DataPacket
datapacket.com
DataPacket 是一個專業伺服器提供商，提供高效能的伺服器、穩定的網絡及 24/7 客服支援，適合各種工作負載。
appfleet
appfleet.com
appfleet 是一個全球邊緣雲平台，使企業和開發者能同時將容器和網路應用部署到多個地點，並自動處理集群和流量負載均衡。
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net是一個全方位的託管WordPress託管解決方案，提供高效性能和安全性，具有易於使用的管理界面和多種功能。
TwicPics
twicpics.com
TwicPics是一個圖像管理工具，提供即時圖像優化和全球CDN支援，幫助提高網站性能和載入速度，適用於多種設備和連接。
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA是一個優化電子商務網站速度和轉換率的平台，能夠加速加載第三方技術和圖像，提高用戶體驗和網上銷售。
Edgio
edg.io
Edgio是一個整合平台，幫助企業更快、安全地傳遞網頁和流媒體內容，提供高性能的Web應用程序和安全性功能。
CacheFly
cachefly.com
CacheFly是一個內容輸送網絡（CDN），提供快速可靠的全球內容交付，適合各類媒體內容，並具備安全及分析工具。
Transloadit
transloadit.com
Transloadit 是最先進的檔案上傳和處理 API。它的營運商是 Tus 和 Uppy 的開發者。他們的工作流程允許透過一次 API 呼叫處理數十萬個多種形式的檔案。這些檔案可以按類型和元資料進行過濾，然後匯出到客戶選擇的儲存解決方案（例如，Amazon S3、Google Drive、自己的 FTP 伺服器、Backblaze 等）。 Transloadit 支援多種檔案格式和編輯功能，提供 AI 文件處理等先進解決方案。
Imgix
imgix.com
圖像是網路最重要的結締組織，它告知人們的購買決策，將內容與人們以及人們彼此聯繫起來。儘管視覺媒體格局在過去十年中變得比以往任何時候都更加複雜和多樣化，但大多數企業錯誤地將圖像視為一個長期解決的問題。錯誤的圖像會產生負面後果，隨著時間的推移，這種後果會加劇，以意想不到的方式嚴重限制您的業務。對於具有頻繁更新和豐富多媒體內容的高度互動網站來說，挑戰尤其明顯。 在 imgix，他們讓透過圖像增強您的業務變得簡單。將您的圖像存儲庫與其平台集成，您可以在幾分鐘內輕鬆創建優化的圖像並將其交付到全球任何設備。我們的影像管理、渲染以及 AVIF、HLS 轉碼和影像 AI 等頂級技術值得信賴。讓我們來處理這一切，而不是管理多種工具並跟上不斷發展的技術。請造訪 www.imgix.com 進一步探索。 imgix 得到了富有遠見的投資者的支持，包括 Y Combinator、RRE、AceCap 和 Tuesday Capital。它是透過著名的 Y Combinator 加速器計劃推出的。他們的客戶包括 Google、Spotify、Netflix、Lyft、Airbnb、Vimeo 和 Eventbrite 等。
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