內容傳遞網路 (CDN) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容交付網絡 (CDN) 提供者提供伺服器和服務網絡，旨在透過高效交付內容來增強網站效能。 CDN 利用地理上分佈的存取點 (PoP) 來優化從來源伺服器到使用者最近的 PoP 的數位內容交付。此策略可減少延遲並縮短網站的載入時間。組織利用 Web 快取、請求路由和伺服器負載平衡等 CDN 服務來確保可靠的內容交付。受益於 CDN 的企業範例包括線上視訊串流平台和電子商務網站，它們依賴快速且一致的網路效能。 CDN 通常與網頁寄存服務整合以優化內容交付速度，儘管有些 CDN 也提供獨立的託管解決方案。某些內容管理系統提供與 CDN 的內建相容性，使用戶能夠輕鬆增強其網站效能。
提議新的應用程式
Pinata
pinata.cloud
Pinata是一個平台，用於簡化IPFS的上傳和內容檢索，提供可擴展的分散式數據存儲和管理解決方案。
appfleet
appfleet.com
appfleet 是一個全球邊緣雲端平台，允許企業和開發人員同時將容器和 Web 應用程式部署到多個位置。該平台自動處理叢集、部署和負載平衡流量的複雜性。
Transloadit
transloadit.com
Transloadit 是最先進的檔案上傳和處理 API。它的營運商是 Tus 和 Uppy 的開發者。他們的工作流程允許透過一次 API 呼叫處理數十萬個多種形式的檔案。這些檔案可以按類型和元資料進行過濾，然後匯出到客戶選擇的儲存解決方案（例如，Amazon S3、Google Drive、自己的 FTP 伺服器、Backblaze 等）。 Transloadit 支援多種檔案格式和編輯功能，提供 AI 文件處理等先進解決方案。
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net 是一款一體化 WordPress 託管解決方案。 Rocket.net 平台的設計初衷是為了最大限度地提高各種規模網站的效能和安全性。
TwicPics
twicpics.com
TwicPics 簡化了您的影像管理，並使響應式 Web 影像的所有最佳實踐只需幾行程式碼即可存取。 TwicPics 易於集成，可根據瀏覽器上下文動態執行影像最佳化。它負責像素完美的大小調整、藝術指導、佔位符生成、快取策略和全球 CDN 的交付。相同的功能也可用於嵌入式影片。數十個國際知名品牌依靠 TwicPics 將快速的頁面載入速度與高視覺品質結合。
Mlytics
mlytics.com
我們設想一個更可靠、更快速、更安全、具有多種選擇和透明度的網路世界。 Mlytics 利用智慧多 CDN 解決方案來幫助提高您的網站在全球範圍內的效能並防止停機。我們開發了一個獨特的體驗交付平台，只需點擊幾下即可提供單一視圖來監控、比較、存取、獲取和管理多個 CDN。使用者可以享受最佳的數位內容體驗，因為我們的全自動、智慧負載平衡解決方案始終將流量引導至效能最佳的 CDN。
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine是一款自動優化圖像的應用，能加速網站載入速度，針對不同設備調整圖像大小和格式，提升用戶體驗。
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA 是電子商務網站速度和購物者轉換方面的領導者，使您能夠優化網站上所有第三方技術、圖像和其他數位元素的加載，從而顯著提高網站速度和線上收入。 YOTTAA 為超過 1,500 個電子商務網站提供支持，因為緩慢的電子商務網站是一個經過驗證的轉換殺手。網站速度很重要。當頁面載入時間超過四秒時，超過 60% 的購物者會離開。這主要是由於電子商務網站依賴第三方技術來提供無縫的購物體驗，但也會導致頁面載入緩慢。有了 YOTTAA，您不再必須在功能和網站速度之間進行選擇 – 您可以兩者兼得。推出快取體驗（2024 年 1 月）- 這項新功能可預測顧客意圖並在購物者旅程中預先載入頁面。近乎即時的頁面載入和超個人化的使用者體驗將使網站訪客從發現到結帳的整個過程中保持高度參與和積極性！
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN是一個簡單、快速且可靠的內容交付網絡，提供全球25個以上的服務點，旨在提高網站和應用程序的性能與安全性。
DataPacket
datapacket.com
DataPacket 是專用伺服器領域的全球領導者，為所有工作負載提供最先進的技術、無與倫比的網路以及以客戶需求為中心的方法。 DataPacket 的庫存擁有超過 3000 個裸機，這些裸機具有非共享的 10–200GE 上行鏈路，位於六大洲的 51 個資料中心。為了確保低延遲和可靠的資料傳輸，他們經營強大的網絡，可直接存取 16 家頂級傳輸供應商和 300 多個私人對等合作夥伴。獨特的是，DataPacket 熟練的 L2-L3 內部支援工程師可以透過電話、電子郵件、線上聊天或 Slack 全天候 24/7 即時提供服務，隨時準備協助您直接解決任何問題。沒有聊天機器人，也沒有幾天來回跳動的門票。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb託管提供多樣化的網絡託管方案，包含共享、虛擬和專用託管，並提供24/7技術支持和高安全性功能。
Imgix
imgix.com
圖像是網路最重要的結締組織，它告知人們的購買決策，將內容與人們以及人們彼此聯繫起來。儘管視覺媒體格局在過去十年中變得比以往任何時候都更加複雜和多樣化，但大多數企業錯誤地將圖像視為一個長期解決的問題。錯誤的圖像會產生負面後果，隨著時間的推移，這種後果會加劇，以意想不到的方式嚴重限制您的業務。對於具有頻繁更新和豐富多媒體內容的高度互動網站來說，挑戰尤其明顯。 在 imgix，他們讓透過圖像增強您的業務變得簡單。將您的圖像存儲庫與其平台集成，您可以在幾分鐘內輕鬆創建優化的圖像並將其交付到全球任何設備。我們的影像管理、渲染以及 AVIF、HLS 轉碼和影像 AI 等頂級技術值得信賴。讓我們來處理這一切，而不是管理多種工具並跟上不斷發展的技術。請造訪 www.imgix.com 進一步探索。 imgix 得到了富有遠見的投資者的支持，包括 Y Combinator、RRE、AceCap 和 Tuesday Capital。它是透過著名的 Y Combinator 加速器計劃推出的。他們的客戶包括 Google、Spotify、Netflix、Lyft、Airbnb、Vimeo 和 Eventbrite 等。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy是一個SaaS平台，透過重新設計網站來提升其在中國的加載速度和性能，並優化用戶體驗。
echo3D
echo3d.com
echo3D是一個3D資產管理平台，允許開發者和企業實時存儲、保護和共享3D內容，並處理視頻和圖像文件。
Vodlix
vodlix.com
Vodlix是一個白標的視頻串流平台，提供IPTV和點播服務，讓企業和個人輕鬆創建和管理自己的視頻服務。
Bytescale
bytescale.com
Bytescale 是一款用於網絡應用程序的圖像、視頻和音頻處理解決方案，提供快速的 CDN、存儲和媒體處理 API。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
NitroPack
nitropack.io
NitroPack是一個綜合速度優化工具，提供自動緩存、圖像優化和CDN等功能，幫助網站提高速度和用戶體驗。
Filestack
filestack.com
Filestack是一個文件管理平台，提供文件上傳、轉換和自動化處理功能，適用於開發人員簡化文件管理流程。
Vercel
vercel.com
Vercel是一個雲平台，幫助開發人員快速構建、部署Web應用程序，支持多種框架並提供安全性和監控工具。
Sucuri
sucuri.net
Sucuri是一個雲端網站安全解決方案，負責清理及保護網站，以防止惡意攻擊和網絡威脅，並提供防火牆和監控服務。
StackPath
stackpath.com
StackPath是一個美國的邊緣計算平台，提供內容交付網絡和安全服務，旨在提高網站性能和保護用戶數據。
Netlify
netlify.com
Netlify是一個云平台，提供靜態網站和Web應用程序的託管與無服務器後端服務，包括自動化構建和連續部署。
Medianova
medianova.com
Medianova提供全球CDN解決方案，專注於流媒體、編碼、緩存及網站加速，確保安全和高效的數字內容交付。
Edgio
edg.io
Edgio（納斯達克股票代碼：EGIO）幫助公司更快、更安全、更可控地提供線上體驗和內容。我們的開發人員友善、全球規模的邊緣網路與我們完全整合的應用程式和媒體解決方案相結合，為交付高效能、安全的網路資產和串流內容提供了單一平台。透過這個完全整合的平台和端到端邊緣服務，公司可以更快、更安全地交付內容，從而提高整體收入和業務價值。所有服務都在我們擁有 250 Tbps 頻寬容量的私人全球網路邊緣運行。我們處理所有網路流量的 5%，並且正在快速成長。 Edgio 受到 TD Ameritrade、Plus500、Solvay Bank、Yahoo、Shoe Carnival、加拿大冰球聯盟、World Champion Fantasy、Mars Wrigley、Coach 和 Kate Spade 的信任和依賴。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks 是一個全球內容交付網絡，提供高效的在線內容和媒體交付服務，以及安全保障和加速功能，特別適合企業使用。
CDN77
cdn77.com
CDN77是一個內容交付網絡，提供快速、安全的網站和應用程序內容交付，並支援實時分析和流量管理。
CacheFly
cachefly.com
在世界任何地方以更快的內容交付速度擊敗競爭對手！ CacheFly 提供可靠的 CDN 解決方案，完全適合您的業務。
BunnyCDN
bunny.net
BunnyCDN是一個內容交付平台，通過全球伺服器快速傳遞各類Web內容，並提供SSL、圖像優化及安全保護等功能。
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud是一個綜合雲服務平台，提供CDN、雲存儲、安全性及數據管理等功能，適用於應用和內容交付需求。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。