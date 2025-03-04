Vodlix

vodlix.com

Vodlix是一個白色標籤的視頻流和OTT（頂上）平台，為IPTV和VOD（視頻按需）提供了基於雲的解決方案。它使企業和個人可以輕鬆創建和啟動自己的視頻流服務，而不必從頭開始構建所有內容。 Vodlix為最終用戶提供了高質量的觀看體驗，其中包括EPG（電子節目指南）和直播電視，使觀眾可以輕鬆瀏覽播放內容的完整列表，並在播出時觀看他們喜歡的節目。此外，Vodlix提供了捆綁管理系統，這使觀眾更容易為觀眾提供可自定義的內容，從而提供更大的靈活性和控制觀眾可以訪問的內容。 沃德里克斯（Vodlix）憑藉包括視頻編碼的透明定價，在專業和企業計劃中沒有額外的移動和電視應用程序成本，可幫助企業最大化其收入並最大程度地減少成本。 Vodlix還提供了各種安全性和客戶支持功能，以確保您的流服務順利，安全地運行。 總體而言，Vodlix是一個全面的視頻流平台，可為企業和個人提供創建成功流服務所需的工具。