內容傳遞網路 (CDN) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容交付網絡 (CDN) 提供者提供伺服器和服務網絡，旨在透過高效交付內容來增強網站效能。 CDN 利用地理上分佈的存取點 (PoP) 來優化從來源伺服器到使用者最近的 PoP 的數位內容交付。此策略可減少延遲並縮短網站的載入時間。組織利用 Web 快取、請求路由和伺服器負載平衡等 CDN 服務來確保可靠的內容交付。受益於 CDN 的企業範例包括線上視訊串流平台和電子商務網站，它們依賴快速且一致的網路效能。 CDN 通常與網頁寄存服務整合以優化內容交付速度，儘管有些 CDN 也提供獨立的託管解決方案。某些內容管理系統提供與 CDN 的內建相容性，使用戶能夠輕鬆增強其網站效能。
提議新的應用程式
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。 Kubernetes 、Lodash、Smashing Magazine 和紅杉資本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲是全球最大的雲端運算公司之一，在全球提供可擴展、安全、可靠的雲端運算服務，透過全面的雲端產品和解決方案加速數位化進程。
Filestack
filestack.com
Filestack 是開發人員的最佳文件處理服務。輕鬆將文件上傳到您的應用程序，速度提高 3.6 倍，可靠性提高 100 倍。然後，這些文件上傳可以在文件類型之間簡單地轉換，而不會降低品質。 Filestack 提供響應迅速、可靠且安全的傳輸，使您的檔案以無與倫比的速度和控制傳輸。使用 Filestack Workflows 簡化複雜的任務，這是一個易於管理的 UI，可讓您將檔案處理命令自動化到單一 API 呼叫中。為您的工作流程添加智能，以便您的內容在到達您的應用程式之前就已被標記、可以安全工作且不含病毒。我們已經對邏輯進行了編碼，這樣您就不必這樣做了。只需幾行程式碼即可實現所有這些。
Vercel
vercel.com
Vercel 的前端雲端為開發人員提供建置、擴展和保護更快、更個人化網路的體驗和基礎架構。透過提供前端團隊喜愛的工具包並提供全球邊緣基礎設施，Vercel 釋放了開發人員的潛力，使您能夠在幾秒鐘內從想法轉變為全球應用程式。使用 Vercel 的企業、組織和個人開發者可以從完全託管、高度優化的體驗中受益，使 Under Armour、任天堂、華盛頓郵報、保時捷和 Zapier 等客戶能夠建立動態的使用者體驗。
Vodlix
vodlix.com
最快的白標視訊串流和 OTT 解決方案。 透過滿足您的 IPTV 和 VOD 需求的最佳雲端 OTT 解決方案體驗最高品質的視訊串流。透過 Vodlix 享受終極觀看體驗。
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net 是一個簡單但功能強大的內容交付平台，以極低的成本提供閃電般的快速性能，並提供免費的 SSL、Brotli、HTTP/2 和 100% 即用即付定價。
StackPath
stackpath.com
StackPath 是一家美國邊緣運算平台供應商，總部位於德州達拉斯。其創始團隊由 Lance Crosby 領導，他也是 SoftLayer Technologies 的聯合創始人，該公司於 2013 年被 IBM 收購。
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks 成立於 2000 年，是一家提供全方位服務的內容交付網路 (CDN)，為網路內容和應用程式的交付提供技術、網路基礎架構和客戶服務。該公司將自己定位為跨國內容交付服務供應商，特別重視新興網路市場，包括南美洲、印度和中國。該公司的內容交付網路由遍布五大洲的 1,500 個接入點 (PoP) 組成。服務包括 CDN、視訊加速、DDoS 防護、雲端儲存、雲端存取安全代理 (CASB)、Web 應用程式防火牆 (WAF) 以及具有雲端負載平衡功能的託管 DNS。主要差異化因素包括大量的全球 PoP、在中國和俄羅斯的良好網路影響力以及福布斯、三星和現代等知名客戶。 CDNetwork...
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud提供CDN、雲端DNS、雲端安全、雲端資料中心、雲端儲存、VoD、直播和影片廣告等整合式雲端服務。
Sucuri
sucuri.net
Sucuri 是一家由 Daniel B. Cid（OSSEC 專案創始人）於 2010 年創立的公司。確保您所有網站的安全，讓您高枕無憂。我們修復駭客行為並防止未來的攻擊。適用於每個站點的基於雲端的平台。
Bytescale
bytescale.com
Bytescale 是為 Web 應用程式提供圖像、視訊和音訊的最佳方式。包括：快速 CDN、儲存和媒體處理 API。
NitroPack
nitropack.io
NitroPack 是領先的一體式網站速度解決方案，可優化全球超過 190,000 個網站。 NitroPack 結合了網站所有者可能需要的所有功能，以加速其網站、透過Core Web Vitals 並提高轉換率： - 高級快取- 完整的圖像優化堆疊- 程式碼優化- 內建全域CDN - 字體優化- 還有更多... ，它不需要編碼或技術技能即可使用。每個人都可以設定並從慢到快的網站速度，並且未能在不到 5 分鐘的時間內通過 Core Web Vitals。 NitroPack 確保您永遠不必再擔心頁面速度，因為所有優化都會自動套用。但如果您想微調其中一些，可以透過使用者友好的儀表板來完成。最重要...
CDN77
cdn77.com
CDN77 幫助世界上最受歡迎、訪問最廣泛的網站和應用程式每月為超過 10 億用戶提供最佳的線上體驗。每秒我們都會收到超過 9,000,000 個 HTTP 請求。每天，我們記錄的流量高峰超過 55 Tbps。每個月，我們都會成功緩解約 30,000 次 DDoS 攻擊。我們的 180 Tbps（且不斷成長）網路遍佈六大洲，旨在處理各種規模的大流量和意外高峰。我們的客戶包括 Udemy 和 Sport1 等直播和點播視訊平台、ESET 等安全公司或哈伯太空望遠鏡和歐洲太空總署等知名航太機構。我們不斷與客戶並肩工作，根據他們的具體需求開發附加功能和客製化配置。基於延遲的路由、多層快取系統、來源屏...
Medianova
medianova.com
Medianova提供全球CDN解決方案和雲端平台，在串流媒體、編碼、快取、微型快取、混合CDN和網站加速方面擁有豐富的經驗。 Medianova 的業務遍及 20 個國家，擁有 100% SSD 驅動的選播網絡，是歐洲和中東基於 Cedexis 的最快的 https 安全 CDN 之一。
Akamai
akamai.com
媒體分析是一種自助服務 SaaS 解決方案，旨在提供可操作見解的報告，以幫助支援策略決策。我們強大的解決方案提供了豐富的客戶端指標和維度，可根據需要提供盡可能多的靈活性和粒度，以了解視訊效能和觀眾的觀看體驗。
Mlytics
mlytics.com
我們設想一個更可靠、更快速、更安全、具有多種選擇和透明度的網路世界。 Mlytics 利用智慧多 CDN 解決方案來幫助提高您的網站在全球範圍內的效能並防止停機。我們開發了一個獨特的體驗交付平台，只需點擊幾下即可提供單一視圖來監控、比較、存取、獲取和管理多個 CDN。使用者可以享受最佳的數位內容體驗，因為我們的全自動、智慧負載平衡解決方案始終將流量引導至效能最佳的 CDN。
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine 是一個三合一影像 CDN。它使用我們專利的行動偵測軟體、影像優化和我們的全球 CDN 網絡，以比任何影像壓縮器或單獨的 CDN 更快的速度交付影像，並且快取命中率超過 80%。另外，ImageEngine 實際上減少了您的 CDN 費用，因此您只需為所需的內容付費。 2015年，ScientiaMobile推出了智慧型影像CDN ImageEngine，可將網站加速至少60%。 ScientiaMobile 的 ImageEngine 總部位於美國維吉尼亞州雷斯頓。我們規模雖小，但實力雄厚，在歐洲和印度設有全球辦事處。我們的獎項：2021 年 - 《華盛頓商業雜誌》...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN 是一個簡單、快速且可靠的內容交付網絡，在全球策略性地設有 25 多個 POP。 KeyCDN 提供最低價格 0.04 美元/GB（每個區域）、按需付費以及許多高級功能，例如 HTTP/2 支援、免費 SSL、即時清除、RESTful API、即時分析、雙因素Auth 和24+ CMS 整合（WordPress 、Drupal、Joomla、Magento 等）。
Pinata
pinata.cloud
透過專用網關，Pinata 可以輕鬆上傳到 IPFS 並以極快的速度從網路取得內容。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting 成立於 2003 年，是一家位於美國新澤西州 Old Tappan 的網站寄存公司，為世界各地的客戶提供最實惠、最可靠的網站寄存解決方案。 AccuWeb Hosting 是一家無債務的私人公司，擁有超過 14 年的經驗。截至目前，AccuWeb Hosting 已為超過 101,025 名滿意的客戶提供服務，而且數字還在增加。 AccuWeb Hosting 的線上支援人員每週 7 天、每天 24 小時開放。為了您的方便，您可以提出支援請求或參與即時線上聊天。所有的票證和聊天請求都得到了高技能的 3 級託管技術人員的滿意答案。大多數支援請求都會在 30 分鐘內...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企業級Web 應用程式防火牆來保護您的網站免受最新威脅、智慧且即時有效的360 度反DDoS 解決方案（第3-4 層和第7 層）、全球CDN 來加快您網站的加載速度最大限度地減少頻寬使用以及一系列效能監控和分析服務，以提供有關網站安全和效能的見解。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy 是一個基於 SaaS 的平台，可重新設計和重新架構網站，以在中國實現更快的網路效能。它是迄今為止唯一能夠在海上實現幾乎岸上效能的網路相容性平台。該平台與網站相連，幫助網站在中國快速、完整、安全地加載。提供在岸選項 Chinafy 的平台可以加速、優化和保護在中國交付的任何互聯網財產，而無需添加硬體、手動修改一行程式碼或添加新的 URL。透過將針對中國的智慧資源優化與多負載平衡基礎設施結合，網站能夠全面顯著提高效能。從頁面完全呈現，到整個網站加載更加一致，Chinafied 網站以經濟有效、結果驅動的方式降低了跳出率，提高了可用性，並提高了轉換率。總部位於香港。 Chinafy ...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一個 3D 資產管理平台，可供開發人員和公司在整個組織內外即時儲存、保護和共享 3D 內容。我們提供 3D 優先的內容管理系統 (CMS) 和交付網路 (CDN)、資產壓縮和轉換工具以及可擴展的 BaaS 基礎設施，使開發人員和組織能夠跨平台即時管理、處理和串流其 3D 內容裝置.我們為超過 100,000 名用戶提供服務，他們使用我們的平台創建即時 3D 體驗（用於醫療保健、娛樂、零售、遊戲、行銷、培訓等）並管理他們的互動式內容並發現、處理和共享 3D 資產團隊及其他。
CacheFly
cachefly.com
在世界任何地方以更快的內容交付速度擊敗競爭對手！ CacheFly 提供可靠的 CDN 解決方案，完全適合您的業務。
appfleet
appfleet.com
appfleet 是一個全球邊緣雲端平台，允許企業和開發人員同時將容器和 Web 應用程式部署到多個位置。該平台自動處理叢集、部署和負載平衡流量的複雜性。
TwicPics
twicpics.com
TwicPics 簡化了您的影像管理，並使響應式 Web 影像的所有最佳實踐只需幾行程式碼即可存取。 TwicPics 易於集成，可根據瀏覽器上下文動態執行影像最佳化。它負責像素完美的大小調整、藝術指導、佔位符生成、快取策略和全球 CDN 的交付。相同的功能也可用於嵌入式影片。數十個國際知名品牌依靠 TwicPics 將快速的頁面載入速度與高視覺品質結合。
DataPacket
datapacket.com
DataPacket 是專用伺服器領域的全球領導者，為所有工作負載提供最先進的技術、無與倫比的網路以及以客戶需求為中心的方法。 DataPacket 的庫存擁有超過 3000 個裸機，這些裸機具有非共享的 10–200GE 上行鏈路，位於六大洲的 51 個資料中心。為了確保低延遲和可靠的資料傳輸，他們經營強大的網絡，可直接存取 16 家頂級傳輸供應商和 300 多個私人對等合作夥伴。獨特的是，DataPacket 熟練的 L2-L3 內部支援工程師可以透過電話、電子郵件、線上聊天或 Slack 全天候 24/7 即時提供服務，隨時準備協助您直接解決任何問題。沒有聊天機器人，也沒有幾天來回跳動的...
Edgio
edg.io
Edgio（納斯達克股票代碼：EGIO）幫助公司更快、更安全、更可控地提供線上體驗和內容。我們的開發人員友善、全球規模的邊緣網路與我們完全整合的應用程式和媒體解決方案相結合，為交付高效能、安全的網路資產和串流內容提供了單一平台。透過這個完全整合的平台和端到端邊緣服務，公司可以更快、更安全地交付內容，從而提高整體收入和業務價值。所有服務都在我們擁有 250 Tbps 頻寬容量的私人全球網路邊緣運行。我們處理所有網路流量的 5%，並且正在快速成長。 Edgio 受到 TD Ameritrade、Plus500、Solvay Bank、雅虎、Shoe Carnival、加拿大冰球聯盟、World C...
Transloadit
transloadit.com
Transloadit 是最先進的檔案上傳和處理 API。它的營運商是 Tus 和 Uppy 的開發者。我們的工作流程允許透過一次 API 呼叫處理數十萬個多種形式的檔案。這些檔案可以按類型和元資料進行過濾，然後匯出到客戶選擇的儲存解決方案（例如，Amazon S3、Google Drive、自己的 FTP 伺服器、Backblaze 等）。 Transloadit 支援多種檔案格式和編輯功能，提供 AI 文件處理等先進解決方案。
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net 是一款一體化 WordPress 託管解決方案。 Rocket.net 平台的設計初衷是為了最大限度地提高各種規模網站的效能和安全性。
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA 是電子商務網站速度和購物者轉換方面的領導者，使您能夠優化網站上所有第三方技術、圖像和其他數位元素的加載，從而顯著提高網站速度和線上收入。 YOTTAA 為超過 1,500 個電子商務網站提供支持，因為緩慢的電子商務網站是一個經過驗證的轉換殺手。網站速度很重要。當頁面載入時間超過四秒時，超過 60% 的購物者會離開。這主要是由於電子商務網站依賴第三方技術來提供無縫的購物體驗，但也會導致頁面載入緩慢。有了 YOTTAA，您不再必須在功能和網站速度之間進行選擇 – 您可以兩者兼得。推出快取體驗（2024 年 1 月）- 這項新功能可預測顧客意圖並在購物者旅程中預先載入頁面。近乎即時的頁...
Imgix
imgix.com
圖像是網路最重要的結締組織，它告知人們的購買決策，將內容與人們以及人們彼此聯繫起來。儘管視覺媒體格局在過去十年中變得比以往任何時候都更加複雜和多樣化，但大多數企業錯誤地將圖像視為一個長期解決的問題。錯誤的圖像會產生負面後果，隨著時間的推移，這種後果會加劇，以意想不到的方式嚴重限制您的業務。對於具有頻繁更新和豐富多媒體內容的高度互動網站來說，挑戰尤其明顯。在 imgix，我們讓透過影像增強您的業務變得簡單。將您的圖像存儲庫與我們的平台集成，您可以在幾分鐘內輕鬆創建優化的圖像並將其交付到全球任何設備。我們的影像管理、渲染以及 AVIF、HLS 轉碼和影像 AI 等頂級技術值得信賴。讓我們來處理這一...