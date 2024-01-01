內容傳遞網路 (CDN) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴貝多

ImageEngine

imageengine.io

ImageEngine 是一個三合一影像 CDN。它使用我們專利的行動偵測軟體、影像優化和我們的全球 CDN 網絡，以比任何影像壓縮器或單獨的 CDN 更快的速度交付影像，並且快取命中率超過 80%。另外，ImageEngine 實際上減少了​​您的 CDN 費用，因此您只需為所需的內容付費。 2015年，ScientiaMobile推出了智慧型影像CDN ImageEngine，可將網站加速至少60%。 ScientiaMobile 的 ImageEngine 總部位於美國維吉尼亞州雷斯頓。我們規模雖小，但實力雄厚，在歐洲和印度設有全球辦事處。我們的獎項：2021 年 - 《華盛頓商業雜誌》...