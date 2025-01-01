內容管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容管理軟體可協助企業發現外部來源的相關內容並與自己的受眾分享，以達到行銷目的。這些精選內容可以包括新聞文章、部落格文章和社交媒體訊息等書面資料，以及資訊圖表和影片等視覺內容。行銷團隊利用內容管理軟體來吸引受眾、吸引潛在客戶、建立信譽並展現思想領導力。 內容管理軟體提供的功能使行銷團隊能夠找到特定行業或特定主題的內容，並透過社交媒體、新聞通訊或網站等各種管道將其分發給目標受眾。為了便於分發，這些軟體解決方案可以與社群媒體管理軟體或電子郵件行銷軟體整合或提供類似的功能。一些內容管理工具還包括發現和收集用戶生成內容的功能。除了內容管理軟體之外，行銷團隊還可以利用其他內容行銷解決方案，例如內容創建軟體和內容分析軟體來增強其整體行銷策略。
提議新的應用程式
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款綜合的社交媒體管理工具，幫助用戶簡化內容創建、策展和發布，並支持團隊協作與性能分析。
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo是一個社交媒體智能工具，幫助用戶發現、分析及追蹤流行內容，以優化內容策略和與影響者合作。
Sniply
sniply.io
Sniply是一個鏈接縮短工具，允許用戶在共享的鏈接上添加個性化的行動呼籲，從而提高轉換率和用戶參與度。
Blogely
blogely.com
Blogely是一款內容創建工具，幫助用戶有效管理和優化其部落格的寫作、SEO和內容發布流程。
Smint.io
smint.io
Smint.io是一個數字平台，整合多種系統以管理和優化媒體資產，幫助企業創建品牌內容和改善數字體驗。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個全球領先的內容體驗平台，幫助出版商和品牌透過個性化互動提升與觀眾的參與度，無需開發資源即可輕鬆創建網站經驗。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial是一款社交媒體管理應用，幫助企業管理多個平台的發佈、廣告、互動和報告，並支援地理定位廣告。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 是一個內容策劃平台，幫助個人和企業有效管理與發佈內容，支持團隊協作與社交媒體整合。
Paper.li
paper.li
Paper.li是一款個人營銷平台，幫助用戶快速策劃內容、創建網站、社交日程安排和簡易電子報。
Quuu
quuu.co
Quuu是一個自動化內容策劃工具，幫助用戶在社交媒體上分享相關內容，簡化管理流程並保持一致的在線形象。
Tagshop
tagshop.ai
TagShop是一個社交商務平台，幫助電商品牌通過標記產品來整合用戶生成內容，增強購物體驗和提高轉換率。
Juicer
juicer.io
Juicer是一款社交媒體彙整工具，幫助用戶網站上展示來自多個平台的社交內容，提供內容管理和分析功能。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
SpidWit
spidwit.com
SpidWit 是一款應用程式，可搜尋和整理網路內容，提供行業特定的高品質新聞、影片、圖片和引用，幫助用戶節省時間與精力。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一款靈活的即時直播博文解決方案，協助編輯團隊有效提供現場新聞報導，並可與其他編輯技術整合，簡化工作流程。
Fugo
fugo.ai
Fugo是一款基於雲的數字標牌內容管理軟件，幫助企業遠程管理多個顯示屏的內容，操作簡便，支持多平台集成。
Walls.io
walls.io
Walls.io是一個社交牆解決方案，幫助用戶從多個社交平台收集和展示內容，並可直接讓觀眾發布內容。
FeedOtter
feedotter.com
進食器是一個自動化工具，幫助B2B公司通過整合內容發送提高網站流量，簡化營銷流程。
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 是一款應用程式，可幫助用戶輕鬆安排持續的內容，提升互動性，並分析客戶對自己及競爭對手的印象。
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop是一個內容行銷平台，幫助B2B企業透過SEO和LinkedIn等有機渠道建立業務管道，提供內容洞察、管理和創建支援。
The Juice
thejuicehq.com
The Juice 是一款內容分發應用，幫助行銷專業人士將內容有效地傳遞給目標受眾，以提升影響力和參與度。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 提供一個平台，讓品牌能夠有效搜尋、管理及創造視覺內容，便於廣告、購物和社交媒體活動使用。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent是一個多功能的內容管理平台，提供自動化流程、即時協作和SEO工具，簡化內容創建和管理，適合團隊使用。
Taggbox
taggbox.com
Taggbox是一個用戶生成內容平台，幫助行銷人員策劃和展示社交媒體內容，增強品牌參與度，提升信任與轉換率。
Practina
practina.com
Practina是一款AI社交媒體營銷工具，幫助企業自動化內容創建、排程與廣告，增強在線影響力和客戶互動。
Re4m
re4m.io
Re4m是一個雲端創意平台，協助品牌團隊、設計師和當地行銷人員規劃、製作及發布內容和創意活動，並提供即時互動反饋功能。
Automata
byautomata.io
Automata是一款AI驅動的內容豐富平台，幫助用戶將文章、網路研討會等內容轉化為多種格式，以便在各渠道重新分發。
Curatora
curatora.io
Curatora是一個數字平台，幫助用戶策劃、管理和分發相關內容，提升內容組織和工作流程效率。
Vable
vable.com
Vable是一個資訊管理平台，幫助用戶整合、篩選並傳遞定制內容，支持資訊專業人士監控多個來源。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 是一個內容管理引擎，利用人工智能為用戶策劃並個性化相關內容，幫助顧問和專業人士有效管理與客戶的溝通。
UpContent
upcontent.com
UpContent是一個內容策劃平台，通過AI工具幫助用戶發現、策展和分佈相關內容，增強品牌在線形象和受眾參與度。