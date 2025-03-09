找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容管理軟體可協助企業發現外部來源的相關內容並與自己的受眾分享，以達到行銷目的。這些精選內容可以包括新聞文章、部落格文章和社交媒體訊息等書面資料，以及資訊圖表和影片等視覺內容。行銷團隊利用內容管理軟體來吸引受眾、吸引潛在客戶、建立信譽並展現思想領導力。 內容管理軟體提供的功能使行銷團隊能夠找到特定行業或特定主題的內容，並透過社交媒體、新聞通訊或網站等各種管道將其分發給目標受眾。為了便於分發，這些軟體解決方案可以與社群媒體管理軟體或電子郵件行銷軟體整合或提供類似的功能。一些內容管理工具還包括發現和收集用戶生成內容的功能。除了內容管理軟體之外，行銷團隊還可以利用其他內容行銷解決方案，例如內容創建軟體和內容分析軟體來增強其整體行銷策略。
提議新的應用程式
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的內容管理引擎使組織能夠在正確的時間向正確的人發現、過濾和個人化正確的內容。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使視覺內容民主化，以獨特的方式結合品牌社群和生成人工智慧的力量。正在申請專利的 VisualGPT 平台允許品牌大規模搜尋、發現、管理、創建、重新生成、分發和協作視覺內容。品牌現在可以在付費廣告、客戶購買體驗、網站參與和社群媒體活動中部署視覺內容，而所需的時間和成本卻很少。
Tagshop
tagshop.ai
TagShop是一個社交商務平台，幫助電商品牌通過標記產品來整合用戶生成內容，增強購物體驗和提高轉換率。
Smint.io
smint.io
Smint.io是一個數字平台，整合多種系統以管理和優化媒體資產，幫助企業創建品牌內容和改善數字體驗。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可吸引受眾、吸引讀者並讓編輯團隊能夠無縫、有效地提供即時即時新聞報導。 Live Center 與其他新聞編輯室技術集成，簡化了工作流程。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 的動態消息可輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。 主要特點： * 完全可自訂的部落格設計 * 社群媒體自動化尋找與發佈內容 * 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素，以提高讀者參與度 * 直接在編輯器中快速建立互動式圖表和圖形 * 直覺的介面，帶有響應式編輯器，可提供帖子的即時預覽 * 與體育數據、市場數據等進行第三方集成 * 根據貼文的內容、優先順序和分類自動對貼文進行暗示性標記 * 自動即時部落格摘要，在儀表板視圖中為讀者提供即時部落格文章中涵蓋最多的主題的儀表板。 * 透過專門管道向數十萬讀者即時發布帖子 * 與現有 CMS 和任何媒體庫或系統集成 * 支持貨幣化策略
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial是一款社交媒體管理應用，幫助企業管理多個平台的發佈、廣告、互動和報告，並支援地理定位廣告。
Curatora
curatora.io
Curatora 讓客戶可以立即發現、策劃和分發目標受眾想要閱讀的一流相關內容。
Walls.io
walls.io
Walls.io是一個社交牆解決方案，幫助用戶從多個社交平台收集和展示內容，並可直接讓觀眾發布內容。
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以輕鬆安排永無止境的內容、提高參與度並傾聽客戶對您和競爭對手的印象。
Quuu
quuu.co
Quuu是一個自動化內容策劃工具，幫助用戶在社交媒體上分享相關內容，簡化管理流程並保持一致的在線形象。
FeedOtter
feedotter.com
進食器是一個自動化工具，幫助B2B公司通過整合內容發送提高網站流量，簡化營銷流程。
Vable
vable.com
Vable 是一個資訊管理平台，可讓您聚合、過濾並向您支援的人員提供客製化內容。 借助 Vable，資訊專業人員可以監控無盡的來源，並為您的組織所需的所有新聞和資訊建立自訂資料庫。
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 尋找並整理網路上的內容。它在數千個最佳網站中進行搜索，以提供行業特定的高品質新聞、影片、圖像和報價，從而節省時間和精力。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一個基於雲端的創意平台，可讓品牌團隊、設計師和本地行銷人員大規模規劃、製作和發布鼓舞人心的高效能內容和創意活動。 Re4m 由經驗豐富的行銷從業人員團隊打造，簡化了從最初想法到發布和推廣內容的脫節且繁瑣的創意製作流程。 Re4m 的核心是一個視覺協作引擎，它使企業、團隊和個人能夠對所有類型的內容（數位視訊、pdf、圖像、即時網站、設計文件等）提供即時互動回饋。一旦內容正確、合規並獲得批准，Re4m 就會提供閉環流程，使內容能夠發佈到第三方解決方案。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 是領先的內容營運平台，提供自動化工作流程、即時協作和進階內容管理，以高效簡化內容流程。我們注重使用者體驗，讓平台的使用簡單有效率。針對特定用戶需求進行客製化是有助於提高用戶參與度的主要方面之一。我們提供 SEO 工具，幫助用戶提高其內容在搜尋引擎上的可見度。該平台支援多種內容格式。此外，客戶支援和教育資源的可用性使用戶可以輕鬆解決問題並提高他們的寫作技能。該平台非常適合從事同一專案的團隊，因為它使他們能夠在一個地方管理所有步驟。
Blogely
blogely.com
Blogely是一款內容創建工具，幫助用戶有效管理和優化其部落格的寫作、SEO和內容發布流程。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款綜合的社交媒體管理工具，幫助用戶簡化內容創建、策展和發布，並支持團隊協作與性能分析。
Fugo
fugo.ai
Fugo是一款基於雲的數字標牌內容管理軟件，幫助企業遠程管理多個顯示屏的內容，操作簡便，支持多平台集成。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Juicer
juicer.io
Juicer 是首選社群媒體聚合工具，使企業和個人能夠在其網站上無縫策劃和展示社群媒體內容。 它可以輕鬆地從各種社交帳戶中提取內容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。透過簡單的設定和自訂選項，Juicer 的社交牆使用戶能夠在其網站上展示精選的、品牌的和用戶生成的內容。 該工具提供了用於內容控制的審核過濾器，並包括用於即時洞察社交參與的高級分析儀表板，使其成為跨平台集中和增強品牌知名度的綜合解決方案。 榨汁機的好處： - 成熟可靠的解決方案，擁有十年的行業經驗 - 與 15+ 社交媒體平台無縫集成 - 輕鬆設定提要和帳戶，確保直覺、快速的管理 - 透過審核和過濾選項完全控制內容 - 客製化設計，與品牌獨特的美學相協調 - 選擇預先設計的主題，確保一致且有吸引力的提要外觀 - 透過自動內容更新進行放手管理，提高效率 - 用於追蹤用戶參與度和提要效能的高級分析工具 - 適用於企業和個人的多功能計劃以及企業計劃的即用即付定價模式 - 可自訂的小部件和 API 支持，可與其他網站和應用程式無縫集成
EX.CO
ex.co
Ex.CO是世界領先的迪士尼支持內容體驗平台，它使出版商，品牌或中小型企業通過其網站上的一個個性化互動層增強了與不同受眾群體的互動。 更新網站是一個沉重的提升，但是使用Ex.co強大的自助平台使創建和實施新的網站體驗無需任何開發人員或設計資源即可。 它提供了從視頻到產品匹配的旅程再到民意調查和調查的全部體驗，以及數百種模板以符合不同行業的需求。
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop 是一個內容行銷平台，可協助 B2B 企業使用 SEO 和 LinkedIn 等自然管道透過內容建立管道。 Letterdrop 可協助您： 1. 透過從銷售電話中的問題、您網站上消費的內容以及 LinkedIn 參與度中提取見解，了解您的潛在客戶關心什麼。 2. 對正確的內容進行優先排序、規劃和專案管理，以透過審批工作流程建立。 3. 利用人工智慧輔助快速創建內容4. 針對SEO 和LinkedIn 等不同管道優化內容5. 最大化分發，以便更多潛在客戶能夠看到它6. 這構建了一個有機需求生成飛輪，以獲取更多客戶
Automata
byautomata.io
Automata 的內容豐富平台可協助行銷人員將部落格文章、白皮書、網路研討會和案例研究等內容轉變為多個附加內容，以便以各種格式在多個管道中重新利用和分發。
Taggbox
taggbox.com
Taggbox 是最好的 UGC 平台，可協助行銷人員透過在所有行銷接觸點發現策劃和顯示用戶生成內容的解決方案來提高用戶參與度、建立信任並提高轉換率。它透過品牌宣傳以及用戶和品牌之間的社交互動來增強行銷策略。
Practina
practina.com
Practina 是一款人工智慧社群媒體行銷工具，可協助企業在多個平台上建立強大的影響力並擴大影響力。 Practina 涵蓋社群媒體行銷的各個方面，從自動貼文建立到安排貼文、建立智慧廣告活動以及瞄準理想受眾。 Practina 為企業實現社群行銷自動化，並提供經過驗證的結果。隨著社群媒體改變我們的生活，Practina 繼續透過瞄準正確的受眾並建立真正的參與來幫助企業取得成功。
The Juice
thejuicehq.com
覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo是一個社交媒體智能工具，幫助用戶發現、分析及追蹤流行內容，以優化內容策略和與影響者合作。
UpContent
upcontent.com
透過精選內容建立信任並加深關係。一種更好的方式來發現、合作和分發相關第三方內容，有助於將潛在客戶轉變為忠實客戶。 UpContent 正在申請專利的技術有助於將搜尋內容所花費的時間平均減少 65%，並且既可以作為獨立應用程式使用，也可以作為首要的 Hootsuite 內容來源和串流使用。 UpContent 的建議被世界各地的行銷人員用來推動他們的社群媒體、電子郵件行銷和網站轉換工作，並支持他們的原創內容創作。該技術提供了一系列計劃，旨在以適合您預算的價格點僅提供所需的功能。
Sniply
sniply.io
Sniply是一個鏈接縮短工具，允許用戶在共享的鏈接上添加個性化的行動呼籲，從而提高轉換率和用戶參與度。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 是一個內容策劃平台，幫助個人和企業有效管理與發佈內容，支持團隊協作與社交媒體整合。
Paper.li
paper.li
Paper.li是一款個人營銷平台，幫助用戶快速策劃內容、創建網站、社交日程安排和簡易電子報。
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