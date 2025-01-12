內容管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖皮埃與密克隆群島

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容管理軟體可協助企業發現外部來源的相關內容並與自己的受眾分享，以達到行銷目的。這些精選內容可以包括新聞文章、部落格文章和社交媒體訊息等書面資料，以及資訊圖表和影片等視覺內容。行銷團隊利用內容管理軟體來吸引受眾、吸引潛在客戶、建立信譽並展現思想領導力。 內容管理軟體提供的功能使行銷團隊能夠找到特定行業或特定主題的內容，並透過社交媒體、新聞通訊或網站等各種管道將其分發給目標受眾。為了便於分發，這些軟體解決方案可以與社群媒體管理軟體或電子郵件行銷軟體整合或提供類似的功能。一些內容管理工具還包括發現和收集用戶生成內容的功能。除了內容管理軟體之外，行銷團隊還可以利用其他內容行銷解決方案，例如內容創建軟體和內容分析軟體來增強其整體行銷策略。
提議新的應用程式
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的內容管理引擎使組織能夠在正確的時間向正確的人發現、過濾和個人化正確的內容。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使視覺內容民主化，以獨特的方式結合品牌社群和生成人工智慧的力量。正在申請專利的 VisualGPT 平台允許品牌大規模搜尋、發現、管理、創建、重新生成、分發和協作視覺內容。品牌現在可以在付費廣告、客戶購買體驗、網站參與和社群媒體活動中部署視覺內容，而所需的時間和成本卻很少。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可吸引受眾、吸引讀者並讓編輯團隊能夠無縫、有效地提供即時即時新聞報導。 Live Center 與其他新聞編輯室技術集成，簡化了工作流程。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 的動態消息可輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。 主要特點： * 完全可自訂的部落格設計 * 社群媒體自動化尋找與發佈內容 * 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素，以提高讀者參與度 * 直接在編輯器中快速建立互動式圖表和圖形 * 直覺的介面，帶有響應式編輯器，可提供帖子的即時預覽 * 與體育數據、市場數據等進行第三方集成 * 根據貼文的內容、優先順序和分類自動對貼文進行暗示性標記 * 自動即時部落格摘要，在儀表板視圖中為讀者提供即時部落格文章中涵蓋最多的主題的儀表板。 * 透過專門管道向數十萬讀者即時發布帖子 * 與現有 CMS 和任何媒體庫或系統集成 * 支持貨幣化策略
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Curatora
curatora.io
Curatora 讓客戶可以立即發現、策劃和分發目標受眾想要閱讀的一流相關內容。
Walls.io
walls.io
Walls.io 是一款一體式社交牆解決方案，可讓您在易於自訂的來源中收集、整理和顯示內容。您可以從多個社群媒體平台收集內容，或讓觀眾直接將內容發佈到您的牆上。您還可以將自訂貼文新增至摘要中，並在受眾內容和品牌內容之間創建良好的組合。社群牆是利用用戶生成內容的力量並吸引受眾的好方法。您可以在私人和公共活動、您的網站或商店或辦公室的展示中使用它。可能性是無限的！
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以輕鬆安排永無止境的內容、提高參與度並傾聽客戶對您和競爭對手的印象。
Quuu
quuu.co
Quuu 是您在社群媒體上自動分享的優質內容的第一個來源。內容策劃讓您在社群媒體上脫穎而出。這是為追隨者提供價值和一致性的一種方式。然而，正確執行此操作是一個耗時的過程，因此使用 Quuu 自動化此操作可以為您節省寶貴的時間來處理其他事情。 Quuu 是唯一可管理 500 多個興趣類別內容的工具，這意味著您始終可以在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上與受眾分享相關貼文。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 透過自動化現有行銷自動化軟體（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）發送的部落格、新聞和 RSS 電子郵件，為 200 多家 B2B 公司增加了網站流量。
Vable
vable.com
Vable 是一個資訊管理平台，可讓您聚合、過濾並向您支援的人員提供客製化內容。 借助 Vable，資訊專業人員可以監控無盡的來源，並為您的組織所需的所有新聞和資訊建立自訂資料庫。
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 尋找並整理網路上的內容。它在數千個最佳網站中進行搜索，以提供行業特定的高品質新聞、影片、圖像和報價，從而節省時間和精力。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一個基於雲端的創意平台，可讓品牌團隊、設計師和本地行銷人員大規模規劃、製作和發布鼓舞人心的高效能內容和創意活動。 Re4m 由經驗豐富的行銷從業人員團隊打造，簡化了從最初想法到發布和推廣內容的脫節且繁瑣的創意製作流程。 Re4m 的核心是一個視覺協作引擎，它使企業、團隊和個人能夠對所有類型的內容（數位視訊、pdf、圖像、即時網站、設計文件等）提供即時互動回饋。一旦內容正確、合規並獲得批准，Re4m 就會提供閉環流程，使內容能夠發佈到第三方解決方案。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 是領先的內容營運平台，提供自動化工作流程、即時協作和進階內容管理，以高效簡化內容流程。我們注重使用者體驗，讓平台的使用簡單有效率。針對特定用戶需求進行客製化是有助於提高用戶參與度的主要方面之一。我們提供 SEO 工具，幫助用戶提高其內容在搜尋引擎上的可見度。該平台支援多種內容格式。此外，客戶支援和教育資源的可用性使用戶可以輕鬆解決問題並提高他們的寫作技能。該平台非常適合從事同一專案的團隊，因為它使他們能夠在一個地方管理所有步驟。
Blogely
blogely.com
Blogely 是關於全面的研究、無縫的寫作體驗、完整內容的包羅萬象的組織、適合非技術人員的簡單頁面 SEO、方便地訪問抄襲掃描程序，當然還有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它透過更有效率地組織部落格內容和搜尋引擎優化，幫助部落客自然地增加網站流量。
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改進您的社群媒體和內容策略 - 企業、機構和行銷人員的終極動力來源。簡化您的內容創建流程並擴大您的線上形象。 ContentStudio 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。它是一個完整的解決方案，可在所有社交和部落格平台上提升您的內容行銷。造訪我們的網站：https://contentstudio.io 為什麼選擇 ContentStudio？原因如下： 加快內容創建速度：利用 AI 將高品質內容的製作速度提高 10 倍，確保您的社群媒體管道始終充滿引人入勝的貼文。一體化平台：告別使用多種工具。 ContentStudio 將從內容發現到發布的一切都集中在一個屋簷下。發現熱門內容：保持領先。利用我們的先進演算法來發現與您的受眾產生共鳴的熱門話題。無縫團隊協作：輕鬆規劃和執行您的內容策略。在平台內與您的團隊或客戶無縫協作。輕鬆安排：自動化您的內容日曆。提前安排貼文並輕鬆保持一致的線上狀態。富有洞察力的分析：利用白標報告做出明智的決策。深入研究有意義的分析，了解有效的方法並完善您的策略。統一收件匣：在一個地方管理所有互動。跨頻道回覆評論和訊息，不錯過任何一個節拍。 ContentStudio 不僅僅是一個工具；它也是一個工具。它是您卓越數位化的合作夥伴。轉變您的社交媒體策略並體驗前所未有的成長。擁抱 ContentStudio 的強大功能，讓您的內容說話。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基於雲端的智慧數位看板內容管理軟體 (CMS)，讓任何規模的企業都可以輕鬆遠端管理從小到大螢幕網路的內容。憑藉現代且友善的使用者介面，控制 1 或 100 個螢幕非常簡單。
RELAYTO
relayto.com
你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容。指標提供有關 360 度數位肢體語言、活動和意圖的見解，總結觀眾花費時間的時間和地點，以便您可以確定外展工作的優先順序……並不斷改進您的內容。從電子書和白皮書到推廣和提案，RELAYTO 是讓您現有內容引人入勝且富有洞察力的最簡單方法。 https://relayto.com/showcase
Juicer
juicer.io
Juicer 是首選社群媒體聚合工具，使企業和個人能夠在其網站上無縫策劃和展示社群媒體內容。 它可以輕鬆地從各種社交帳戶中提取內容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。透過簡單的設定和自訂選項，Juicer 的社交牆使用戶能夠在其網站上展示精選的、品牌的和用戶生成的內容。 該工具提供了用於內容控制的審核過濾器，並包括用於即時洞察社交參與的高級分析儀表板，使其成為跨平台集中和增強品牌知名度的綜合解決方案。 榨汁機的好處： - 成熟可靠的解決方案，擁有十年的行業經驗 - 與 15+ 社交媒體平台無縫集成 - 輕鬆設定提要和帳戶，確保直覺、快速的管理 - 透過審核和過濾選項完全控制內容 - 客製化設計，與品牌獨特的美學相協調 - 選擇預先設計的主題，確保一致且有吸引力的提要外觀 - 透過自動內容更新進行放手管理，提高效率 - 用於追蹤用戶參與度和提要效能的高級分析工具 - 適用於企業和個人的多功能計劃以及企業計劃的即用即付定價模式 - 可自訂的小部件和 API 支持，可與其他網站和應用程式無縫集成
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個屢獲殊榮、發行商優先的視訊技術平台，使發行商能夠擁有自己的視訊內容和貨幣化策略，以實現最大收益。
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop 是一個內容行銷平台，可協助 B2B 企業使用 SEO 和 LinkedIn 等自然管道透過內容建立管道。 Letterdrop 可協助您： 1. 透過從銷售電話中的問題、您網站上消費的內容以及 LinkedIn 參與度中提取見解，了解您的潛在客戶關心什麼。 2. 對正確的內容進行優先排序、規劃和專案管理，以透過審批工作流程建立。 3. 利用人工智慧輔助快速創建內容4. 針對SEO 和LinkedIn 等不同管道優化內容5. 最大化分發，以便更多潛在客戶能夠看到它6. 這構建了一個有機需求生成飛輪，以獲取更多客戶
Automata
byautomata.io
Automata 的內容豐富平台可協助行銷人員將部落格文章、白皮書、網路研討會和案例研究等內容轉變為多個附加內容，以便以各種格式在多個管道中重新利用和分發。
Taggbox
taggbox.com
Taggbox 是最好的 UGC 平台，可協助行銷人員透過在所有行銷接觸點發現策劃和顯示用戶生成內容的解決方案來提高用戶參與度、建立信任並提高轉換率。它透過品牌宣傳以及用戶和品牌之間的社交互動來增強行銷策略。
Practina
practina.com
Practina 是一款人工智慧社群媒體行銷工具，可協助企業在多個平台上建立強大的影響力並擴大影響力。 Practina 涵蓋社群媒體行銷的各個方面，從自動貼文建立到安排貼文、建立智慧廣告活動以及瞄準理想受眾。 Practina 為企業實現社群行銷自動化，並提供經過驗證的結果。隨著社群媒體改變我們的生活，Practina 繼續透過瞄準正確的受眾並建立真正的參與來幫助企業取得成功。
The Juice
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覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
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