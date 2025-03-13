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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容創建軟體使個人和企業能夠產生和分發針對特定受眾的內容。這些工具有助於創建各種類型的內容，包括書面文章、圖形設計、影片、宣傳冊等。他們也協助管理參與內容開發的內部和外部利害關係人之間的工作流程和協作。 內容創作產品有不同的形式，滿足特定需求或提供綜合功能。例如，有些平台專門製作廣告或Instagram視頻，而有些平台則擅長製作大型互動手冊。 這些軟體解決方案可以專注於文案寫作、圖形設計或影片製作，使團隊或個人能夠根據自己的要求創建品牌材料。有些工具可以滿足特定的內容建立需求，例如產生測驗和互動式簡報。此外，某些公司提供具有基本內容創建功能的軟體，即使內容創建不是他們的主要功能。
提議新的應用程式
TextCortex
textcortex.com
TextCortex是一款AI驅動的內容生成工具，幫助用戶創建和改進電子郵件及其他文本內容，提升溝通效率。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一個 AI 驅動的視頻生成器，用戶可快速創建多語言的 AI 化身視頻，提供超過 300 種模板和翻譯功能。
VideoDubber.ai
videodubber.ai
VideoDubber.ai是一個AI驅動的視頻翻譯與配音平台，支持超過150種語言，提供語音克隆和即時音頻翻譯功能。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 是一款專為 WordPress/WooCommerce 設計的插件，能自動生成產品文本和元描述，支援單品及批量處理。
WriterX
writerx.co
WriterX是一款AI寫作工具，幫助用戶創建和完善內容，適用於各種寫作任務，提供自動草擬、語法檢查及內容結構控制等功能。
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI是一款先進的AI寫作和社交媒體內容生成工具，幫助企業創建和優化內容以增強數字存在。
NexMind
nexmind.ai
NexMind是一個由AI驅動的內容生成和SEO自動化平台，可快速生成多語言的優化內容，幫助企業提升網站排名和可見性。
AutoWrite
autowrite.app
AutoWrite是一款由AI驅動的寫作工具，專為創建優化的SEO內容而設計，幫助作家簡化內容創建過程並提升可見度。
Quickblog
quickblog.co
QuickBlog是一個簡化創建博客的應用，提供直觀工具與SEO支持，幫助用戶輕鬆管理內容和增強可見性。
Blog Cutter
blogcutter.com
博客切割機是一個AI驅動的內容創建工具，幫助用戶自動化博客發布和優化SEO，以提高網站的可見性和排名。
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe是一個多功能平台，幫助用戶創建並發布互動故事、短片和廣告，提升用戶參與及轉化率。
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites是一個AI驅動的內容寫作工具，可快速高效地創建高品質的SEO友好內容，適用於網站文案、博客、社交媒體等。
Contentware
contentware.com
Contentware 是一個 AI 驅動的工具，可在幾分鐘內創建完整的行銷活動，涵蓋電子郵件和社交媒體內容，節省時間並提高效率。
Contentoo
contentoo.com
Contentoo是一個連結頂尖自由內容創作者的平台，幫助企業生成高質量的個性化內容，提高內容營銷效率。
Brojure
brojure.com
Brojure 是一款直覺式的視覺故事軟體，幫助用戶輕鬆創建、分享和追蹤內容、提案和簡報，無需設計師。
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
The Happy Beavers 應用程式提供內容行銷解決方案，使用AI生成、編輯及翻譯高品質內容，幫助提升內容策略與觀眾互動。
CarbonCopy
carboncopy.pro
CarbonCopy 是一款 AI 寫作工具，幫助行銷人員、部落客、社群媒體經理和新創公司生成文案、產品描述等內容。
Apester
apester.com
Apester是一個增強用戶互動的平台，提供可嵌入網站的測驗、民意調查等交互內容，幫助創作者提高參與度與用戶體驗。
Abun
abun.com
Abun是一款自動生成高品質、SEO優化內容的應用，幫助用戶簡化工作流程並提升網站的自然流量。
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