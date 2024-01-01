內容創作軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 格瑞那達

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容創建軟體使個人和企業能夠產生和分發針對特定受眾的內容。這些工具有助於創建各種類型的內容，包括書面文章、圖形設計、影片、宣傳冊等。他們也協助管理參與內容開發的內部和外部利害關係人之間的工作流程和協作。 內容創作產品有不同的形式，滿足特定需求或提供綜合功能。例如，有些平台專門製作廣告或Instagram視頻，而有些平台則擅長製作大型互動手冊。 這些軟體解決方案可以專注於文案寫作、圖形設計或影片製作，使團隊或個人能夠根據自己的要求創建品牌材料。有些工具可以滿足特定的內容建立需求，例如產生測驗和互動式簡報。此外，某些公司提供具有基本內容創建功能的軟體，即使內容創建不是他們的主要功能。
提議新的應用程式
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一款可在 Windows、iOS 和 Android 裝置上使用的 AI 頭像影片產生器。在幾分鐘內輕鬆將文字轉換為超過 120 多種聲音和語言的專業發言人影片。
VideoDubber.ai
videodubber.ai
免費的人工智慧視訊翻譯、配音、語音複製和文字轉語音服務。與我們一起輕鬆擴展到 150 多種語言，將您的受眾規模擴大 10 倍！
WriterX
writerx.co
WriterX 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，旨在協助完成各種寫作任務。它旨在簡化從初學者到經驗豐富的作家等各個級別用戶的內容創建過程。 該工具提供了一系列功能，包括自動起草內容、無錯誤寫作、語言翻譯選項以及針對受眾的個人化設置，以獲得有說服力的結果。 WriterX 非常自豪能夠透過提供即時、引人入勝的內容生成來幫助解決作家的障礙。它可以處理從起草部落格文章和社交媒體內容到廣告活動文案撰寫等任務。 WriterX 的另一個關鍵功能是它能夠重新利用現有內容或大規模生成新材料，以滿足當今數位時代對大量內容的需求。 首先，使用者選擇一個模板並提供主題或產品的簡短描述，人工智慧將產生各種內...
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一個基於人工智慧的內容產生器和 SEO 自動化平台。它使用 NLP 和語義推薦在一分鐘內創建優化的長格式和短格式內容。為目標受眾提供個人化內容，提高網站流量並超越競爭對手。 NexMind 不僅是企業主的完美解決方案，也是想要快速產生和優化高品質內容的行銷代理商和文案撰稿人的完美解決方案。我們的目標是創建更聰明的搜尋機器人（稱為 SEO 自動化軟體），以簡化 SEO 流程。我們提供企業SEO平台，幫助品牌提升網站排名並提高知名度。
AutoWrite
autowrite.app
編寫可閱讀人類內容的完整 SEO 內容的人工智慧。 AutoWrite是SEO寫作的最佳AI助手。
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI 是最先進的人工智慧作家、社群媒體貼文產生器和行銷工具。利用 AI 改變您的網站、部落格和社群媒體形象。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 專為 WordPress/WooCommerce 設計，是一個旨在自動建立產品文字和元描述的外掛程式。它提供了為單一產品或批量多個產品生成文字的多功能性。透過與 WordPress/WooCommerce 無縫集成，它提供了用戶友好的體驗，特別是對於新手而言。 WriteText.ai 專注於創建一流的、SEO 優化的元標題、元描述、產品描述和開放圖譜文字。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式來提高內容產生的效率。此外，每個帳戶可以容納無限數量的用戶和網上商店安裝，滿足各種規模的企業的需求。 WriteText...
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites 是一款人工智慧驅動的內容編寫工具，可讓您快速且有效率地創建高品質、SEO 友善的內容。它使用先進的機器學習演算法來產生獨特且引人入勝的內容，用於各種用途，例如網站複製、部落格文章、社交媒體更新等。透過 TurboWrites，您可以簡化內容建立流程，節省時間和精力，同時確保為受眾帶來最大影響。無論您是文案撰稿人、部落客、行銷人員還是企業主，TurboWrites 都可以幫助您創建引人注目的內容，與目標受眾產生共鳴並推動結果。那為什麼還要等呢？立即註冊 TurboWrites，將您的內容創作遊戲提升到新的水平！
Blog Cutter
blogcutter.com
使用 Blog Cutter 的 AI 文章和部落格工具提升您的 SEO。提高網站的知名度。今天就開始吧！
Brojure
brojure.com
使用最直觀的視覺敘事軟體 Brojure 創建引人入勝的內容、提案、簡報等。 Brojures 範本設計和簡單的介面可讓您輕鬆為您的品牌和客戶創建、共享和追蹤迷人的視覺故事 - 無需設計師。
Contentoo
contentoo.com
與排名前 10% 的自由內容創作者結合無與倫比的技術和世界一流的營運支援來創作高端內容。 Contentoo 成立於 2017 年，是一個將排名前 10% 的內容創作者與（國際）公司的行銷部門聯繫起來的平台。如今，我們的自由職業社群包括內容行銷策略師、SEO 專家、成長行銷人員和其他自由工作者，他們可以透過我們的平台幫助您進行內容行銷。
Contentware
contentware.com
Contentware 是一個由人工智慧驅動的加速器，可以在幾分鐘內產生高影響力的行銷活動。這幾乎消除了廣告活動所創造的繁瑣、勞力密集過程。 Contentware 的獨特之處在於它可以產生整個行銷活動（而不僅僅是副本），為您和您的團隊節省大量時間。 Contentware 使用生成式 AI 和網頁連結產生完整的電子郵件和社交媒體貼文活動，以宣傳您的活動、網路研討會、出版物、部落格文章、文章、白皮書等。 事實上，任何需要促銷的事情都可以創造活動。 Contentware 所寫的副本是專為行銷活動量身訂製的。 但高品質的文案只是行銷活動的一個要素。 Contentware 也製作...
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
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Quickblog
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Quickblog 幫助部落客和內容機構創建無膨脹的博客，這些博客在 Google 上具有優先排名，而無需花費時間和金錢進行主題編碼、編輯或設計。
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CarbonCopy
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Carboncopy 是一款人工智慧編寫工具，可協助行銷人員、部落客、社群媒體經理和新創公司產生文案、產品描述等！