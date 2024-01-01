內容創作軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 丹麥

Contentware

contentware.com

Contentware 是一個由人工智慧驅動的加速器，可以在幾分鐘內產生高影響力的行銷活動。這幾乎消除了廣告活動所創造的繁瑣、勞力密集過程。 Contentware 的獨特之處在於它可以產生整個行銷活動（而不僅僅是副本），為您和您的團隊節省大量時間。 Contentware 使用生成式 AI 和網頁連結產生完整的電子郵件和社交媒體貼文活動，以宣傳您的活動、網路研討會、出版物、部落格文章、文章、白皮書等。 事實上，任何需要促銷的事情都可以創造活動。 Contentware 所寫的副本是專為行銷活動量身訂製的。 但高品質的文案只是行銷活動的一個要素。 Contentware 也製作...