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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

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內容分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

內容分析軟體使用戶能夠全面了解員工和訪客如何與發布的內容（包括部落格、文章和播客）互動。該技術被稱為內容智能，使用戶能夠獲得有價值的可見性，從而為未來的內容策略提供資訊。內容分析解決方案提供各種指標，例如頁面瀏覽量、分享量、出站點擊量、搜尋排名、單一貼文上花費的平均時間以及內容的財務影響。 這些平台還可能提供額外的數據，例如桌面和行動裝置之間的收視率細分、對特定行業或觀眾人口統計的洞察以及對最有效內容組件的分析。內容分析程式通常與數位分析和社交分析軟體整合或具有相似之處。 透過利用內容分析，使用者可以做出數據驅動的決策，以優化其內容策略並增強與目標受眾的互動。

提議新的應用程式


SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly是一個網址縮短服務和鏈接管理平台，幫助用戶簡化鏈接共享並提供分析功能以優化營銷策略。

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs是一款全方位的SEO工具，提供競爭對手研究、關鍵字分析、網站審核、內容研究等功能，幫助用戶提升網站可見性。

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE排名是一個全面的SEO工具，幫助用戶執行關鍵字研究、網站審核、反向鏈接分析等，以提升搜索引擎排名。

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Ubersuggest是一款簡易工具，能將冷淡潛在客戶轉化為顧客，並自動化轉換漏斗與流程。

Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Rebrandly是一個鏈接管理平台，幫助用戶創建、縮短和管理自定義品牌鏈接，提供分析工具和多域名支持。

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility是一款綜合SEO工具，提供網站審核、反向鏈接分析、關鍵字研究和排名追蹤，幫助用戶提升網站排名和可見性。

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner 是一款專為數據驅動的行銷人員設計的 SEO 工具，提供超過 40 種功能以提升網站排名，支援批量數據分析。

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

IO Technologies應用程式提供即時內容分析，幫助用戶改善內容、增長讀者及收益，具備創新的儀表板以支持快速決策。

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK是一個鏈接縮短與QR碼生成平台，提供數據跟踪和管理功能，協助用戶優化數字營銷效果。

Anyword

Anyword

anyword.com

Anyword是一個由AI驅動的文案創作平台，幫助營銷人員生成高轉換率的內容，提供預測性能分析及自定義品牌語調功能。

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

莎士比亞應用程序是一款AI驅動的營銷工具，幫助企業優化廣告系列，提高營銷效率和轉化率。

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO是一個數字營銷平台，提供23種工具以支援關鍵字研究、排名追蹤、SEO審核及社交媒體管理等功能，適合企業和代理商使用。

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat是一個實時分析平台，幫助內容創建者和發佈者監控受眾互動及內容表現，以改善內容策略。

Readable

Readable

readable.com

Readable是一款可讀性和寫作工具，幫助提高網站及文檔內容的可讀性，支持多種文檔格式並提供實時反饋。

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply是一個鏈接縮短工具，允許用戶在共享的鏈接上添加個性化的行動呼籲，從而提高轉換率和用戶參與度。

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief是一個內容營銷解決方案，幫助企業集中管理和分發多渠道內容，提升團隊協作和內容表現。

Botify

Botify

botify.com

Botify 是一個平台，幫助企業網站發現並轉化被忽視的商機，提供有關有機搜索過程的見解，並自動化重要的 SEO 任務。

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial 是一個內容分析平台，幫助行銷人員衡量、推廣和增強最佳內容，追蹤社交活動、分析互動並提供自動化報告。

Matomo

Matomo

matomo.org

Matomo是一個開源的網站分析平台，提供用戶行為跟蹤、數據隱私保障及多種分析工具。用戶可選擇雲端或本地服務器託管。

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack 是一個 B2B 的分析與歸因平台，整合行銷、產品、收入和銷售數據，以測量管道和買家的旅程。

Clearscope

Clearscope

clearscope.io

Clearscope是一個SEO內容優化平台，提供實時數據和見解，幫助使用者提升內容質量與搜索排名，並集成Google Docs和WordPress。

Marfeel

Marfeel

marfeel.com

Marfeel是一個內容分析平台，幫助出版商和媒體公司了解流量、讀者和訂閱者，以及優化數位內容交付。

Contently

Contently

contently.com

Contently是一個內容營銷平台，幫助品牌創建、管理和分析數字內容，以提升品牌影響力和業務成果。

Foleon

Foleon

foleon.com

Foleon是一個數字媒體平台，幫助企業創建和管理交互式內容，如數字雜誌和報告，以提升觀眾參與度和SEO表現。

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。

Conductor

Conductor

conductor.com

Conductor 是全球領先的 SEO 和有機行銷平台，幫助品牌優化網站、提高頁面效能並創建新內容，以提升自然流量。

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。

Content Harmony

Content Harmony

contentharmony.com

內容Harmony幫助團隊快速生成內容簡介，分析搜索意圖和競爭對手的關鍵字，並優化內容以提高SEO績效。

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

DemandJump 讓您了解要創建的精確內容，以提高搜尋引擎的排名，並透過一鍵式的 SEO 內容簡報，簡化寫作過程。

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite是一款內容管理和銷售增強軟體，幫助團隊存儲、組織、發佈及追蹤內容，並提供用戶互動分析。

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper是一個AI驅動的內容營銷平台，提供創建、管理和分發內容的工具，協助企業提升內容質量與效率。

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate 是一款跨平台報告軟體，提供數據整合、數據視覺化及商業智慧支持，幫助企業及行銷團隊優化數據分析。

Momently

Momently

momently.com

Momently 應用程式能快速建立品牌或贊助活動的自訂報告，並利用內容分析與 API 提供讀者相關內容。

Epilocal

Epilocal

epilocal.com

Epilocal 提供數據連接器和自動化工具，幫助企業以可負擔的價格擴展和自動化內容運營。

NPAW

NPAW

npaw.com

NPAW是一個流媒體分析平台，提供實時數據洞察，幫助用戶優化內容交付和提升視頻質量，進行廣告效果分析及多CDN管理。

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

Allegrow 優化您的發件人聲譽和郵件到達率，協助提高郵件進入主要收件箱的比例，避免進入垃圾郵件或其他文件夾。

DISQO

DISQO

disqo.com

DISQO是一個客戶體驗平台，提供廣告效能測量和客戶反饋，幫助企業根據消費者數據做出更佳決策。

Urbiquest

Urbiquest

urbiquest.com

UrbiQuest 是一個幫助您管理線上存在感的平台，整合所有相關資訊，包括安全性、社交媒體及網站管理，並提供每週活動報告及客製化指導。

Revuze

Revuze

revuze.it

Revuze是一個分析在線評論的應用，利用生成式AI技術收集和解釋客戶反饋，幫助企業理解消費者需求和市場趨勢。

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch是一個內容智能平台，幫助企業分析和優化數位內容表現，以提高受眾參與和營銷效果。

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan是一個銷售支持平台，利用AI技術提升銷售團隊的生產力，簡化工作流程並改善客戶互動。

Parse.ly

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly是一個內容分析平台，幫助內容創建者優化策略，分析受眾互動和流量模式，並提供關鍵報告與實時見解。

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix是一個營銷數據管理平台，幫助企業整合和分析多渠道數據，提升營銷投資回報率，無需編碼知識。

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute 是一款利用 AI 技術，提供廣播媒體廣告實時績效指標的應用，幫助媒體廣播商展示數位價值並提升廣告主滿意度。

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata是一個B2B收入歸因平台，整合客戶旅程數據，提供可行見解以優化營銷策略和增強投資回報。

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Vestorly 是一個內容管理引擎，利用人工智能為用戶策劃並個性化相關內容，幫助顧問和專業人士有效管理與客戶的溝通。

QuickFrame

QuickFrame

quickframe.com

QuickFrame 是一個視頻製作平台，幫助企業與創作者聯繫，創建和優化各種格式的高質量視頻內容，以提高營銷效果。

Pressboard

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Pressboard是一個用於內容創建和管理的數字平台，提供報告、數據整理及協作功能，幫助用戶優化內容發佈流程。

Spiny.ai

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Spiny.ai是一款為內容創作者提供數據分析和優化的應用，利用AI技術自動化任務，提高工作效率。

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