內容分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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內容分析軟體使用戶能夠全面了解員工和訪客如何與發布的內容（包括部落格、文章和播客）互動。該技術被稱為內容智能，使用戶能夠獲得有價值的可見性，從而為未來的內容策略提供資訊。內容分析解決方案提供各種指標，例如頁面瀏覽量、分享量、出站點擊量、搜尋排名、單一貼文上花費的平均時間以及內容的財務影響。 這些平台還可能提供額外的數據，例如桌面和行動裝置之間的收視率細分、對特定行業或觀眾人口統計的洞察以及對最有效內容組件的分析。內容分析程式通常與數位分析和社交分析軟體整合或具有相似之處。 透過利用內容分析，使用者可以做出數據驅動的決策，以優化其內容策略並增強與目標受眾的互動。
提議新的應用程式
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest 是一個幫助您控制線上形象各個方面的平台。透過使用者友善的平台，我們可以簡化您的任務，讓您不會對 15 種不同的管理工具感到困惑。為了讓您全面了解自己的表現，UrbiQuest 結合了所有相關資訊。一切都經過分析和解釋，無論是安全、社交網路、網站管理或電子郵件。此外，我們還將向您發送有關您每週活動的詳細報告。此外，如果您希望進步，我們也提供客製化的輔導課程。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入歸因平台連接來自整個上市技術堆疊的數據，為您的 B2B 客戶旅程提供前所未有的洞察。從匿名的首次接觸到封閉式獲勝，Dreamdata 終結了猜測，並針對真正推動您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以運行基於帳戶的自訂歸因建模、獲取每個廣告活動的 ROAS、衡量內容投資回報率、基準增長、預測收入並就下一步的擴展工作做出數據驅動的決策。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款綜合SEO工具，提供網站審核、反向鏈接分析、關鍵字研究和排名追蹤，幫助用戶提升網站排名和可見性。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 - SEO 審核 - 排名追蹤 - 競爭對手分析 - 品牌監控 - 連結建立 - 大量資料分析 - API 為什麼你會喜歡行銷礦工？令人難以置信的物有所值：您不必選擇昂貴的工具來獲得良好的排名。 Marketing Miner 以實惠的價格提供高品質的數據。與其他工具無縫整合：如果您喜歡在自己的工具中處理大量數據，您一定會喜歡 Marketing Miner 的多功能且強大的 REST API，無需登入即可存取您的資料！大量數據分析：行銷礦工工具可以節省大量時間和精力。您可以快速分析多達 100,000 個關鍵字、網域或 URL 的資料。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問https://www.veritone。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，可提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（Amazon Redshift、Google BigQuery）中。我們減輕您團隊的資料管理負擔。 - ChannelMix 與您選擇的 BI 或視覺化工具整合：Tableau、Google Data Studio、Power BI、Looker、Yellowfin 等。透過我們的快速啟動儀表板，您可以在不到 3 天的時間內啟動並執行報告解決方案。 - 該平台由 100% 美國團隊支援。客戶可以獲得帳戶管理和數據支援以及當天的回應。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要創建的確切內容，以提高第一頁排名並推動成果。透過一鍵式 SEO 內容簡介，針對任何主題編寫排名內容從未如此簡單。
Marfeel
marfeel.com
Marfeel是一個內容分析平台，幫助出版商和媒體公司了解流量、讀者和訂閱者，以及優化數位內容交付。
Digivizer
digivizer.com
Digivizer 是一個綜合分析平台，旨在幫助企業充分利用數位行銷投資。我們的平台使任何規模的企業都可以在一個易於遵循的儀表板中查看所有社交、搜尋、付費和網路效能見解，而無需離開平台。透過 Digivizer，行銷人員可以快速做出基於數據的決策，決定將資金和精力放在哪裡。 Digivizer 提供免費計劃和各種其他付費計劃，包括針對影響者報告、機構和跨學科團隊的更高級功能，可選擇適合各種形狀和規模的所有企業。您可以在下面的定價部分比較這些計劃和包含的內容。為什麼選擇數位化儀？我們的平台所提供的產品的承受能力處於市場領先地位。透過整合幾乎所有主要的社交媒體、廣告管理器和網路工具，您可以獲得 360° 全方位的數位行銷績效視圖。 Team Digi 是您社交和數位行銷方面的個人倡導者。我們的專家提供有關產品詳細資訊、洞察會議、策略、報告的一對一和團體支援；我們隨時竭盡全力幫助您充分利用我們的產品和行銷策略。
Conductor
conductor.com
Conductor 是全球領先的 SEO 和有機行銷平台。 Conductor 的企業 SEO 和內容行銷平台旨在幫助品牌確保其網站在技術上進行優化，以在搜尋引擎上排名、改進現有頁面並創建新內容以增加自然網路流量。 Conductor 幫助行銷人員了解客戶需求和搜尋行為，使跨職能團隊能夠針對他們的 SEO 策略採取行動。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 數據象限報告將 Conductor 評為 SEO 解決方案的領導者，並在其 2022 年 SEO 情感足跡報告中評為冠軍。 Conductor 也在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台評估中獲得最高分，並在 11 個類別中的 9 個類別中獲得最高分。 Conductor 前瞻性的客戶包括花旗、西門子和微軟。
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly 是一個專為內容而建構的分析平台，其設計理念為：最成功的公司是擁有最好內容的公司。然而，在數位內容世界中獲勝並不容易。您需要創建反饋循環並透過數據聆聽觀眾告訴您的內容。透過30 個獨特的關注指標、訂閱者追蹤和受眾細分，內容創作者、分析師、編輯、行銷人員和傳播專業人士可以使用Parse.ly 來： - 透過數據發展業務並改善讀者參與度、轉化率和保留率等關鍵指標- 驅動的見解。 - 根據即時的即時受眾洞察採取行動或分析歷史數據，以清楚地了解過去並規劃未來。借助內建的個人化平台，產品團隊可以使用 Parse.ly 創建由資料支援的動態內容體驗，並由使用者在其網站和 CMS 或 WCM 中進行個人化。借助我們的數據管道平台，數據科學家和工程師可以使用我們豐富的點擊流數據，減少在數據基礎設施上花費的時間，並將更多時間用於數據分析和洞察。 Parse.ly 與 300 多家企業公司合作，使用其值得信賴的資料基礎設施： - 高流量網站上安裝最廣泛的第四大優質網路技術（根據BuiltWith）。 - Parse.ly 被領先的媒體和娛樂公司、DTC 品牌、財富 500 強公司、B2B 企業以及任何相信內容可以推動其業務發展的人所使用。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan 正在幫助世界領先品牌改善未來的購買體驗。我們提供的一切都旨在智慧、靈活，並輕鬆適應獨特的業務流程，並提供人們和品牌喜愛的高度個人化的體驗。我們的使命是幫助企業提供引人入勝、個人化、提供價值的品牌購買體驗，並引導人們自信地做出最佳決策。 Nike、Guess、Prudential 和 Starwood Hotels 等創新公司相信 Bigtincan 能夠幫助面向客戶的團隊聰明地準備、參與、衡量並持續改善客戶的購買體驗。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企業品牌用來了解和優化其數位內容效能的內容智慧平台。該平台結合了一流的定量和定性數據捕獲、人工智慧和專家策略，幫助美國銀行、富國銀行、德勤和 Square 等品牌優化其數位內容投資的影響力並實現其業務目標。
Revuze
revuze.it
Revuze 是線上評論生成式人工智慧分析的領導者，徹底改變了消費者洞察格局。 憑藉多年利用法學碩士培訓的經驗，Revuze 充分發揮了跨多個電子商務來源的經過驗證的買家的洞察力的潛力。其尖端解決方案使企業能夠將評論分析無縫整合到其行銷和產品流程中，從而製定策略決策。透過高品質的數據、富有洞察力的預測以及跨來源和區域的可擴展功能，它提供具有直覺功能、動態儀表板和綜合報告的即時分析。 從資料收集到最終視覺化，Revuze 的端到端解決方案可確保您能夠駕馭快速變化的品類格局，並自信地做出日常數據驅動的決策。發現 Revuze（消費者洞察行業的 GPT）的強大功能，並更深入地了解您的客戶和競爭對手。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的內容管理引擎使組織能夠在正確的時間向正確的人發現、過濾和個人化正確的內容。
DISQO
disqo.com
DISQO 是用於了解每個客戶體驗的 CX 平台。企業相信 DISQO 能夠為每個客戶、接觸點和結果提供更好的決策。 DISQO 的廣告衡量、客戶回饋和受眾訪問產品由業內最大的選擇加入消費者數據平台上的數百萬消費者提供支援。 DISQO 獲得德勤 Fast 500 強和 Ad Age 最佳工作場所認可，並榮獲 Digiday 和 Cynopsis media 的廣告測量獎。
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智慧的力量將新聞內容轉化為可行的見解 Event Registry 是世界領先的新聞情報平台，使組織能夠追蹤世界事件並分析其影響。
Momently
momently.com
在幾秒鐘內為您的品牌或贊助活動建立自訂報告。使用內容分析和 API 透過提供相關內容來吸引讀者。
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai 不僅僅是人工智慧。我們為出版商專門建構的解決方案融合了經驗和技術，提供可簡化業務數據、提供見解並優化收入的產品。我們的核心產品結合了商業智慧、自然語言生成和媒體產業專業知識的創新技術，為內容創作者提供尖端的分析解決方案。 Spiny Trends 是 Spiny.ai 的媒體部門，以智慧易消化的格式提供新聞和分析，不帶偏見或觀點。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
Clearscope
clearscope.io
Clearscope是一個SEO內容優化平台，提供實時數據和見解，幫助使用者提升內容質量與搜索排名，並集成Google Docs和WordPress。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解決方案套件。一個強大、直觀、即時的視訊和應用程式分析平台，旨在徹底改變視訊智慧產業，使OTT、電信公司、媒體公司和廣播公司能夠將數十億數據點轉化為可操作的業務見解，以便他們監控、分析、並在使用者觀看的同時充分利用。在快速發展的串流媒體產業中，向用戶提供內容的企業面臨著一個嚴重的問題：極其複雜的內容交付鏈缺乏可見性。如果他們不知道出了什麼問題，該如何應對用戶的挫折感？如果他們無法存取這些數據，他們如何應對設備消費的發展趨勢？ NPAW Suite 為視訊提供者提供了其最終用戶即時串流體驗的全面概覽，與播放器整合以獲取重要的原始數據，並將其轉換為可自訂且易於閱讀的儀表板，不僅為企業提供他們想要的所有數據可能需要，但也讓他們理解並以有意義的方式採取行動。我們面臨的挑戰是開發我們產品的演變，該產品可以將極其複雜的資訊轉換為足夠直觀的視覺設計系統，使客戶能夠根據以下數據識別、創建和堆疊自己的 KPI、指標和維度模式：他們的個性化服務。透過與客戶密切合作並不斷迭代產品的更好版本，我們能夠創建足夠簡單的視覺設計語言，使用戶能夠獲得他們所需的資料可見性。
Pressboard
pressboardmedia.com
為內容創作者提供的屢獲殊榮的工具。您可以創建令人難以置信的內容，剩下的由我們的工具來完成。 Pressboard 為您提供與您的內容一樣強大的報告。從內容發佈到共享即時報告只需幾分鐘，而不是幾天。 Pressboard Studio 將您最重要的數據匯集到精美、自訂和可共享的即時報告中。 - 將您的所有數據整合在一起- 透過可共享的報告讓您的客戶驚嘆不已- 同時管理數百個行銷活動，受到包括NBCUniversal、《今日美國》和《紐約時報》在內的數千家世界頂級出版商和影響者的信任。
Epilocal
epilocal.com
Epilocal 提供資料連接器和自動化工具，使企業能夠以實惠的價格擴展和自動化其內容營運。
Content Harmony
contentharmony.com
內容Harmony幫助團隊快速生成內容簡介，分析搜索意圖和競爭對手的關鍵字，並優化內容以提高SEO績效。
GetSocial
getsocial.io
GetSocial 是一個內容分析平台，可協助行銷人員衡量、推廣和放大他們的最佳內容。 GetSocial 與全球 150,000 多個網站合作，擁有 Adobe、Sky 和 WWF 等知名客戶。 GetSocial 開發了 4 個社交框架的 A <> 啟用 * GetSocial 追蹤您網站 100% 的社交活動。 * GetSocial 揭示黑暗社交和私人訊息流量。 ✭ 分析 * GetSocial 分析您網站上的每一次社交互動 * GetSocial 對您的每個內容故事進行病毒式傳播評分 * GetSocial 偵測您最具病毒性的內容 <> 自動化 * GetSocial 為您提供自動病毒式內容警報 * GetSocial 幫助您在正確的管道、正確的時間發布正確的故事，以最大限度地擴大覆蓋範圍 <> 屬性 * GetSocial 為您提供基於見解的回饋，協助您推廣最佳內容
QuickFrame
quickframe.com
MNTN 的 QuickFrame 透過改變原始影片的創建方式，使每個組織都能在影片優先的世界中競爭。我們的 Global Video Hub™ 平台透過解鎖針對每個平台、活動目標和風格高效創建的數據驅動視頻，最大限度地提高視頻內容的投資回報率。全球錄影帶中心已為高露潔棕欖、孩之寶、Self 和 Ben Bridge Jewelers 等領導品牌製作了超過 65,000 個影片。 QuickFrame 是 Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、Snap、Pinterest、LinkedIn、MNTN 和 Roku 的官方合作夥伴。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有關Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全端BI 軟體提供了在線和離線廣告、電子郵件營銷、網站分析、需求生成、電子商務、CRM/銷售和其他數據領域的真實報告來源之一。 - 為您的企業或客戶提供可擴充的資料倉儲。 - 40 多個即插即用連接器 + 自動化資料管道。 - 無縫整合離線或其他沒有可用連接器的資料。 - 先進的跨平台數據混合和對齊，以及有價值的數據清理和衛生支持，以確保報告的準確性。 - 讓您能夠快速了解行銷管道的整體健康狀況，並推動對潛在客戶開發、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影響。 - 預算友好的客戶經理和按需 BI 配置專家，作為您的團隊或機構的合作 BI 擴展。瀏覽網址：https://www.calibrate.thearena.ai
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
Anyword
anyword.com
Anyword是一個由AI驅動的文案創作平台，幫助營銷人員生成高轉換率的內容，提供預測性能分析及自定義品牌語調功能。
Bitly
bitly.com
Bitly是一個網址縮短服務和鏈接管理平台，幫助用戶簡化鏈接共享並提供分析功能以優化營銷策略。
BL.INK
bl.ink
BL.INK是一個鏈接縮短與QR碼生成平台，提供數據跟踪和管理功能，協助用戶優化數字營銷效果。
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而構建的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat是一個實時分析平台，幫助內容創建者和發佈者監控受眾互動及內容表現，以改善內容策略。
Contently
contently.com
Contently是一個內容營銷平台，幫助品牌創建、管理和分析數字內容，以提升品牌影響力和業務成果。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
Foleon
foleon.com
Foleon是一個數字媒體平台，幫助企業創建和管理交互式內容，如數字雜誌和報告，以提升觀眾參與度和SEO表現。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
Issuu
issuu.com
Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly是一個鏈接管理平台，幫助用戶創建、縮短和管理自定義品牌鏈接，提供分析工具和多域名支持。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一個全面的SEO工具，幫助用戶執行關鍵字研究、網站審核、反向鏈接分析等，以提升搜索引擎排名。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs是一款全方位的SEO工具，提供競爭對手研究、關鍵字分析、網站審核、內容研究等功能，幫助用戶提升網站可見性。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
Similarweb
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透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Sniply
sniply.io
Sniply是一個鏈接縮短工具，允許用戶在共享的鏈接上添加個性化的行動呼籲，從而提高轉換率和用戶參與度。
StoryChief
storychief.io
StoryChief是一個內容營銷解決方案，幫助企業集中管理和分發多渠道內容，提升團隊協作和內容表現。
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一個數字營銷平台，提供23種工具以支援關鍵字研究、排名追蹤、SEO審核及社交媒體管理等功能，適合企業和代理商使用。
IO Technologies
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透過即時內容分析改善您的內容、增加讀者群和收入。最具創新性的儀表板可實現更快、更好的決策。
Shakespeare
shakespeare.ai
莎士比亞應用程序是一款AI驅動的營銷工具，幫助企業優化廣告系列，提高營銷效率和轉化率。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款內容管理和銷售增強軟體，幫助團隊存儲、組織、發佈及追蹤內容，並提供用戶互動分析。
Readable
readable.com
Readable是一款可讀性和寫作工具，幫助提高網站及文檔內容的可讀性，支持多種文檔格式並提供實時反饋。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper是一個AI驅動的內容營銷平台，提供創建、管理和分發內容的工具，協助企業提升內容質量與效率。