內容分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴布亞紐幾內亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容分析軟體使用戶能夠全面了解員工和訪客如何與發布的內容（包括部落格、文章和播客）互動。該技術被稱為內容智能，使用戶能夠獲得有價值的可見性，從而為未來的內容策略提供資訊。內容分析解決方案提供各種指標，例如頁面瀏覽量、分享量、出站點擊量、搜尋排名、單一貼文上花費的平均時間以及內容的財務影響。 這些平台還可能提供額外的數據，例如桌面和行動裝置之間的收視率細分、對特定行業或觀眾人口統計的洞察以及對最有效內容組件的分析。內容分析程式通常與數位分析和社交分析軟體整合或具有相似之處。 透過利用內容分析，使用者可以做出數據驅動的決策，以優化其內容策略並增強與目標受眾的互動。
提議新的應用程式
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest 是一個幫助您控制線上形象各個方面的平台。透過使用者友善的平台，我們可以簡化您的任務，讓您不會對 15 種不同的管理工具感到困惑。為了讓您全面了解自己的表現，UrbiQuest 結合了所有相關資訊。一切都經過分析和解釋，無論是安全、社交網路、網站管理或電子郵件。此外，我們還將向您發送有關您每週活動的詳細報告。此外，如果您希望進步，我們也提供客製化的輔導課程。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入歸因平台連接來自整個上市技術堆疊的數據，為您的 B2B 客戶旅程提供前所未有的洞察。從匿名的首次接觸到封閉式獲勝，Dreamdata 終結了猜測，並針對真正推動您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以運行基於帳戶的自訂歸因建模、獲取每個廣告活動的 ROAS、衡量內容投資回報率、基準增長、預測收入並就下一步的擴展工作做出數據驅動的決策。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競爭對手分析和連結建設建議完成了這個模組。排名追蹤：每日更新您的關鍵字的桌面和行動 Google 排名數據。使用關鍵字標記等高級功能，例如分析類別或本地化結果。透過監控競爭對手的表現來關注他們。 Seobility SEO 軟體的設計明確地關注品質和可用性。 Seobility 適合 SEO 專業人士以及 SEO 初學者。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 - SEO 審核 - 排名追蹤 - 競爭對手分析 - 品牌監控 - 連結建立 - 大量資料分析 - API 為什麼你會喜歡行銷礦工？令人難以置信的物有所值：您不必選擇昂貴的工具來獲得良好的排名。 Marketing Miner 以實惠的價格提供高品質的數據。與其他工具無縫整合：如果您喜歡在自己的工具中處理大量數據，您一定會喜歡 Marketing Miner 的多功能且強大的 REST API，無需登入即可存取您的資料！大量數據分析：行銷礦工工具可以節省大量時間和精力。您可以快速分析多達 100,000 個關鍵字、網域或 URL 的資料。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問https://www.veritone。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，可提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（Amazon Redshift、Google BigQuery）中。我們減輕您團隊的資料管理負擔。 - ChannelMix 與您選擇的 BI 或視覺化工具整合：Tableau、Google Data Studio、Power BI、Looker、Yellowfin 等。透過我們的快速啟動儀表板，您可以在不到 3 天的時間內啟動並執行報告解決方案。 - 該平台由 100% 美國團隊支援。客戶可以獲得帳戶管理和數據支援以及當天的回應。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要創建的確切內容，以提高第一頁排名並推動成果。透過一鍵式 SEO 內容簡介，針對任何主題編寫排名內容從未如此簡單。
Marfeel
marfeel.com
Marfeel 是一個內容分析平台，可幫助出版商和媒體公司了解其流量、讀者和訂閱者。 Marfeel 的平台幫助出版商在團隊之間建立協同效應和協調一致，並做出基於數據的決策，以釋放其內容和受眾的全部潛力。 Marfeel 總部位於巴塞隆納，在紐約和波哥大設有辦事處，擁有 60 多名專業人員。 Marfeel 自 2011 年以來一直與出版和廣告科技產業合作，是 Google 認證的出版合作夥伴、IAB 和 Prebid.org 的正式成員，並持續為出版商開發新技術。
Digivizer
digivizer.com
Digivizer 是一個綜合分析平台，旨在幫助企業充分利用數位行銷投資。我們的平台使任何規模的企業都可以在一個易於遵循的儀表板中查看所有社交、搜尋、付費和網路效能見解，而無需離開平台。透過 Digivizer，行銷人員可以快速做出基於數據的決策，決定將資金和精力放在哪裡。 Digivizer 提供免費計劃和各種其他付費計劃，包括針對影響者報告、機構和跨學科團隊的更高級功能，可選擇適合各種形狀和規模的所有企業。您可以在下面的定價部分比較這些計劃和包含的內容。為什麼選擇數位化儀？我們的平台所提供的產品的承受能力處於市場領先地位。透過整合幾乎所有主要的社交媒體、廣告管理器和網路工具，您可以獲得 360° 全方位的數位行銷績效視圖。 Team Digi 是您社交和數位行銷方面的個人倡導者。我們的專家提供有關產品詳細資訊、洞察會議、策略、報告的一對一和團體支援；我們隨時竭盡全力幫助您充分利用我們的產品和行銷策略。
Conductor
conductor.com
Conductor 是全球領先的 SEO 和有機行銷平台。 Conductor 的企業 SEO 和內容行銷平台旨在幫助品牌確保其網站在技術上進行優化，以在搜尋引擎上排名、改進現有頁面並創建新內容以增加自然網路流量。 Conductor 幫助行銷人員了解客戶需求和搜尋行為，使跨職能團隊能夠針對他們的 SEO 策略採取行動。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 數據象限報告將 Conductor 評為 SEO 解決方案的領導者，並在其 2022 年 SEO 情感足跡報告中評為冠軍。 Conductor 也在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台評估中獲得最高分，並在 11 個類別中的 9 個類別中獲得最高分。 Conductor 前瞻性的客戶包括花旗、西門子和微軟。
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly 是一個專為內容而建構的分析平台，其設計理念為：最成功的公司是擁有最好內容的公司。然而，在數位內容世界中獲勝並不容易。您需要創建反饋循環並透過數據聆聽觀眾告訴您的內容。透過30 個獨特的關注指標、訂閱者追蹤和受眾細分，內容創作者、分析師、編輯、行銷人員和傳播專業人士可以使用Parse.ly 來： - 透過數據發展業務並改善讀者參與度、轉化率和保留率等關鍵指標- 驅動的見解。 - 根據即時的即時受眾洞察採取行動或分析歷史數據，以清楚地了解過去並規劃未來。借助內建的個人化平台，產品團隊可以使用 Parse.ly 創建由資料支援的動態內容體驗，並由使用者在其網站和 CMS 或 WCM 中進行個人化。借助我們的數據管道平台，數據科學家和工程師可以使用我們豐富的點擊流數據，減少在數據基礎設施上花費的時間，並將更多時間用於數據分析和洞察。 Parse.ly 與 300 多家企業公司合作，使用其值得信賴的資料基礎設施： - 高流量網站上安裝最廣泛的第四大優質網路技術（根據BuiltWith）。 - Parse.ly 被領先的媒體和娛樂公司、DTC 品牌、財富 500 強公司、B2B 企業以及任何相信內容可以推動其業務發展的人所使用。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan 正在幫助世界領先品牌改善未來的購買體驗。我們提供的一切都旨在智慧、靈活，並輕鬆適應獨特的業務流程，並提供人們和品牌喜愛的高度個人化的體驗。我們的使命是幫助企業提供引人入勝、個人化、提供價值的品牌購買體驗，並引導人們自信地做出最佳決策。 Nike、Guess、Prudential 和 Starwood Hotels 等創新公司相信 Bigtincan 能夠幫助面向客戶的團隊聰明地準備、參與、衡量並持續改善客戶的購買體驗。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企業品牌用來了解和優化其數位內容效能的內容智慧平台。該平台結合了一流的定量和定性數據捕獲、人工智慧和專家策略，幫助美國銀行、富國銀行、德勤和 Square 等品牌優化其數位內容投資的影響力並實現其業務目標。
Revuze
revuze.it
Revuze 是線上評論生成式人工智慧分析的領導者，徹底改變了消費者洞察格局。 憑藉多年利用法學碩士培訓的經驗，Revuze 充分發揮了跨多個電子商務來源的經過驗證的買家的洞察力的潛力。其尖端解決方案使企業能夠將評論分析無縫整合到其行銷和產品流程中，從而製定策略決策。透過高品質的數據、富有洞察力的預測以及跨來源和區域的可擴展功能，它提供具有直覺功能、動態儀表板和綜合報告的即時分析。 從資料收集到最終視覺化，Revuze 的端到端解決方案可確保您能夠駕馭快速變化的品類格局，並自信地做出日常數據驅動的決策。發現 Revuze（消費者洞察行業的 GPT）的強大功能，並更深入地了解您的客戶和競爭對手。
RELAYTO
relayto.com
你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容。指標提供有關 360 度數位肢體語言、活動和意圖的見解，總結觀眾花費時間的時間和地點，以便您可以確定外展工作的優先順序……並不斷改進您的內容。從電子書和白皮書到推廣和提案，RELAYTO 是讓您現有內容引人入勝且富有洞察力的最簡單方法。 https://relayto.com/showcase
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的內容管理引擎使組織能夠在正確的時間向正確的人發現、過濾和個人化正確的內容。
DISQO
disqo.com
DISQO 是用於了解每個客戶體驗的 CX 平台。企業相信 DISQO 能夠為每個客戶、接觸點和結果提供更好的決策。 DISQO 的廣告衡量、客戶回饋和受眾訪問產品由業內最大的選擇加入消費者數據平台上的數百萬消費者提供支援。 DISQO 獲得德勤 Fast 500 強和 Ad Age 最佳工作場所認可，並榮獲 Digiday 和 Cynopsis media 的廣告測量獎。
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智慧的力量將新聞內容轉化為可行的見解 Event Registry 是世界領先的新聞情報平台，使組織能夠追蹤世界事件並分析其影響。
Momently
momently.com
在幾秒鐘內為您的品牌或贊助活動建立自訂報告。使用內容分析和 API 透過提供相關內容來吸引讀者。
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai 不僅僅是人工智慧。我們為出版商專門建構的解決方案融合了經驗和技術，提供可簡化業務數據、提供見解並優化收入的產品。我們的核心產品結合了商業智慧、自然語言生成和媒體產業專業知識的創新技術，為內容創作者提供尖端的分析解決方案。 Spiny Trends 是 Spiny.ai 的媒體部門，以智慧易消化的格式提供新聞和分析，不帶偏見或觀點。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
Clearscope
clearscope.io
Clearscope 是一流的 SEO 內容優化平台，可推動搜尋流量。我們簡化的工具簡化了 SEO 寫作，因此您可以創建一流的排名內容。我們的文字編輯器易於使用、分享和教學。除了我們一流的文字編輯器之外，我們還提供： -- 由人工智慧驅動的內容報告，其中使用來自Google 的即時數據提供高訊號推薦-- 每月搜尋量和搜尋意圖洞察，幫助您定位正確的關鍵字--易於理解的內容分級標準，可客觀地衡量內容品質-- 適合作家的見解和範例短語，鼓勵相關、全面的寫作-- Google Doc 和WordPress 集成，將Clearscope 插入您的內容工作流程我們確保每位客戶都已設定好透過我們的專家團隊提供的強大的現場演示、入職培訓和實際客戶支援來取得成功。 Clearscope 如何融入您的工作流程？在此與我們安排示範：https://www.clearscope.io/contact 還不確定嗎？請隨時發送電子郵件至 [email protected] 以了解更多資訊。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解決方案套件。一個強大、直觀、即時的視訊和應用程式分析平台，旨在徹底改變視訊智慧產業，使OTT、電信公司、媒體公司和廣播公司能夠將數十億數據點轉化為可操作的業務見解，以便他們監控、分析、並在使用者觀看的同時充分利用。在快速發展的串流媒體產業中，向用戶提供內容的企業面臨著一個嚴重的問題：極其複雜的內容交付鏈缺乏可見性。如果他們不知道出了什麼問題，該如何應對用戶的挫折感？如果他們無法存取這些數據，他們如何應對設備消費的發展趨勢？ NPAW Suite 為視訊提供者提供了其最終用戶即時串流體驗的全面概覽，與播放器整合以獲取重要的原始數據，並將其轉換為可自訂且易於閱讀的儀表板，不僅為企業提供他們想要的所有數據可能需要，但也讓他們理解並以有意義的方式採取行動。我們面臨的挑戰是開發我們產品的演變，該產品可以將極其複雜的資訊轉換為足夠直觀的視覺設計系統，使客戶能夠根據以下數據識別、創建和堆疊自己的 KPI、指標和維度模式：他們的個性化服務。透過與客戶密切合作並不斷迭代產品的更好版本，我們能夠創建足夠簡單的視覺設計語言，使用戶能夠獲得他們所需的資料可見性。
Pressboard
pressboardmedia.com
為內容創作者提供的屢獲殊榮的工具。您可以創建令人難以置信的內容，剩下的由我們的工具來完成。 Pressboard 為您提供與您的內容一樣強大的報告。從內容發佈到共享即時報告只需幾分鐘，而不是幾天。 Pressboard Studio 將您最重要的數據匯集到精美、自訂和可共享的即時報告中。 - 將您的所有數據整合在一起- 透過可共享的報告讓您的客戶驚嘆不已- 同時管理數百個行銷活動，受到包括NBCUniversal、《今日美國》和《紐約時報》在內的數千家世界頂級出版商和影響者的信任。
Epilocal
epilocal.com
Epilocal 提供資料連接器和自動化工具，使企業能夠以實惠的價格擴展和自動化其內容營運。
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony 的內容行銷工作流程可協助您的團隊建立高度詳細的內容行銷簡報，比大多數團隊使用的手動流程快 50-80%。我們幫助您快速分析搜尋意圖、競爭對手關鍵字和主題概況、文件大綱、使用者問題、權威來源以及圖形和影片的視覺內容要求。然後，您可以使用我們的人工智慧驅動的主題模型來優化您的內容，快速識別內容中缺少的子主題。我們的工作流程可以讓您的團隊擺脫 20 個瀏覽器標籤和數小時的複製貼上到 Google 文件的工作，這樣您就可以專注於建立表現更好的內容行銷資產。
GetSocial
getsocial.io
GetSocial 是一個內容分析平台，可協助行銷人員衡量、推廣和放大他們的最佳內容。 GetSocial 與全球 150,000 多個網站合作，擁有 Adobe、Sky 和 WWF 等知名客戶。 GetSocial 開發了 4 個社交框架的 A <> 啟用 * GetSocial 追蹤您網站 100% 的社交活動。 * GetSocial 揭示黑暗社交和私人訊息流量。 ✭ 分析 * GetSocial 分析您網站上的每一次社交互動 * GetSocial 對您的每個內容故事進行病毒式傳播評分 * GetSocial 偵測您最具病毒性的內容 <> 自動化 * GetSocial 為您提供自動病毒式內容警報 * GetSocial 幫助您在正確的管道、正確的時間發布正確的故事，以最大限度地擴大覆蓋範圍 <> 屬性 * GetSocial 為您提供基於見解的回饋，協助您推廣最佳內容
QuickFrame
quickframe.com
MNTN 的 QuickFrame 透過改變原始影片的創建方式，使每個組織都能在影片優先的世界中競爭。我們的 Global Video Hub™ 平台透過解鎖針對每個平台、活動目標和風格高效創建的數據驅動視頻，最大限度地提高視頻內容的投資回報率。全球錄影帶中心已為高露潔棕欖、孩之寶、Self 和 Ben Bridge Jewelers 等領導品牌製作了超過 65,000 個影片。 QuickFrame 是 Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、Snap、Pinterest、LinkedIn、MNTN 和 Roku 的官方合作夥伴。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有關Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全端BI 軟體提供了在線和離線廣告、電子郵件營銷、網站分析、需求生成、電子商務、CRM/銷售和其他數據領域的真實報告來源之一。 - 為您的企業或客戶提供可擴充的資料倉儲。 - 40 多個即插即用連接器 + 自動化資料管道。 - 無縫整合離線或其他沒有可用連接器的資料。 - 先進的跨平台數據混合和對齊，以及有價值的數據清理和衛生支持，以確保報告的準確性。 - 讓您能夠快速了解行銷管道的整體健康狀況，並推動對潛在客戶開發、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影響。 - 預算友好的客戶經理和按需 BI 配置專家，作為您的團隊或機構的合作 BI 擴展。瀏覽網址：https://www.calibrate.thearena.ai
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Akamai
akamai.com
Akamai 是一家領先的內容交付網路 (CDN) 和雲端服務供應商，專注於優化用戶和企業的線上體驗。 主要特點： * 內容交付：Akamai 加速 Web 內容和應用程式的交付，確保全球用戶快速可靠的存取。 * 安全解決方案：該平台提供強大的安全功能，包括 DDoS 防護和 Web 應用程式防火牆，以防範線上威脅。 * 邊緣運算：Akamai 利用邊緣運算來處理更靠近使用者的數據，從而提高效能並減少延遲。 * 可擴展性：企業可以利用 Akamai 針對不同需求量身定制的靈活解決方案輕鬆擴展其線上營運。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一個人工智慧驅動的複製智慧和 Gen AI 平台，亞馬遜、Greenhouse 和 IBM 等公司的超過 100 萬名行銷人員使用該平台，使行銷人員能夠創建可擴展的品牌內容，從而轉化並推動銷售。 Anyword 經過數十億行銷數據點的訓練，為行銷人員提供強大的跨渠道預測績效評分和分析，以即時監控和提高文案績效。借助 Anyword，行銷人員可以產生最適合目標受眾並提高績效的有效文案和訊息，從而節省昂貴的 A/B 測試費用和時間。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場領先的收入、員工保留率和增強的創新能力。
BL.INK
bl.ink
BL.INK 為縮短的 URL 和 QR 程式碼提供無限的資料和靈活性。借助 BL.INK，您將創建數千個自訂連結來捕獲無限的數據點，以便您可以衡量每個用戶接觸點並完善每次互動。團隊中的每個人都可以創建完美的數據來準確衡量行銷歸因的每個要素。每個訪問您的連結的客戶每次都會獲得他們需要的信息，並且沒有損壞的連結。比賽結束時需要更改鏈接，或以用戶自己的語言顯示頁面？使用 BL.INK，一切都很簡單。沒有其他 URL 縮短程式或 QR 程式碼創建器可以與您現有的工具集成，幫助您避免損壞的鏈接，在更新鏈接時實現零停機，並擁有一個基於企業公司工作方式構建的平台。僅BL.INK。自 2008 年以來深受要求嚴格的全球品牌信賴。
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而構建的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Contently
contently.com
內容豐富地幫助品牌講述精彩的故事。我們強大的企業內容行銷平台、數據驅動的策略服務和世界一流的自由工作者網路為世界頂級品牌提供了創建取悅受眾並推動績效的內容所需的一切。平均而言，我們的客戶透過 Contently 創建的內容每年為其業務帶來的價值超過 1,300 萬美元，投資回報率高達 6 倍以上。創建精彩的內容很困難，但 Contently 讓它變得容易得多。我們強大的技術會告訴您要創作哪些故事，並將您與屢獲殊榮的創意團隊聯繫起來，將這些故事變為現實。智慧工作流程和人工智慧支援的建議可以節省您團隊的時間和精力，我們世界一流的分析套件可以揭示哪些內容表現最佳，並指導您下一步該做什麼。我們甚至會告訴您您的內容對您的品牌價值有多大。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
Foleon
foleon.com
Foleon 是一個內容創建平台，讓任何人都可以輕鬆創建 100% 品牌的互動內容。我們為 B2B 公司提供直覺的拖放編輯器和互動式 Foleon Doc 格式，使他們能夠創建引人入勝、智慧且可擴展的客製化數位內容體驗。大多數公司仍在浪費時間、金錢和精力以無效的傳統格式發布最有價值的內容。 PDF 製作起來很麻煩，閱讀起來很無聊，完全沒有讀者的洞察力。另一方面，Foleon 提供了一種易於創建、高度吸引人且充滿您所缺少的智慧的現代格式。 Foleon 成立於阿姆斯特丹，在美國和歐洲設有辦事處，其使命是幫助公司創造受眾渴望的內容。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的內容發佈和行銷平台，使人們能夠在所有數位發行管道中以各種動態格式轉換、託管和分享引人入勝的內容。 Issuu 擁有 6000 萬以上的出版物，使其 100 萬以上的全球用戶可以輕鬆轉換內容一次，然後在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 透過將靜態文件轉換為行銷資產，將單一文件轉變為獨特的沉浸式閱讀體驗- 包括嵌入網站和部落格的翻頁書、針對行動裝置優化的文章、社交媒體的動態圖形故事、電子郵件的GIF 等。每天都有超過 30 萬頁的內容上傳到 Issuu，讓世界各地的讀者能夠發現並參與更多他們喜歡的內容，從雜誌和報紙到作品集和目錄。企業行銷人員和個人創作者都選擇 Issuu，因為其用戶友好的平台可以將他們的訊息置於最前面和中心位置，而無需任何程式碼。 Issuu 總部位於加州帕洛阿爾托，在哥本哈根、柏林和布拉加設有全球辦事處。請造訪 issuu.com 以了解更多資訊。
Optimizely
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Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly 是市場領先的連結管理平台，允許使用者品牌化和縮短自訂 URL。 Rebrandly 幫助各種規模的公司安全地管理和衡量其連結參與度、提高品牌知名度、提高轉換率並追蹤高級分析。 成立於2015年，總部位於美國，在羅馬和都柏林設有辦事處。 Rebrandly 為全球數百萬用戶和全球品牌提供服務，包括 Versace、豐田、PayPal 和 Zillow。對於進階用戶和自訂項目，Rebrandly 是市場上最先進且可擴展的連結管理平台。 Rebrandly 提供了一套很棒的 AP 和專家工程師的支持，以便圍繞鏈接（短信、交易消息、附屬機構和影響者、單點登錄、oAuth 等）構建小型和大型項目。其他相關功能： * UTM 建構器 * 連結重定向 * 移動深度鏈接 * URL條件路由 * 開啟圖形控件 * 重塑人工智慧品牌 * 連結分析 * 可自訂的報告 * 多個席位、權限和工作空間管理 * 多域名管理 透過 Rebrandly，您可以在上網時直接透過瀏覽器擴充功能建立和分享品牌連結。然後，他們將其儲存在您的儀表板中，您可以在其中使用我們一流的工具套件來衡量結果。您可以直接透過 Rebrandly 註冊新域名，從 2,000 多個擴展名中進行選擇 - 從 .link 到 .shop 以及介於兩者之間的所有擴展名。他們負責所有設置，讓您只需幾分鐘即可開始共享品牌連結。品牌連結令人難忘、可發音且完全可自訂。透過品牌鏈接，公司可以提高其品牌知名度，因為品牌名稱嵌入在鏈接中 - 即使它被其他人共享。它們提高了連結信任度，事實上，與通用短 URL 相比，品牌連結可以幫助將點擊率提高高達 39%。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
Ahrefs
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阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資料庫擁有超過 110 億個關鍵字和超過 4000 億個索引頁面。這就是 Ahrefs 能夠為其用戶提供最大數據準確性的原因。
Serpstat
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Serpstat 作為全面的 SEO 工具集脫穎而出，讓您能夠有效控制線上可見度。對於尋求提升排名和加強線上商業足跡的忠誠企業來說，這是一項關鍵資產。 Serpstat 擁有超過 50 種強大的工具，可以解決以下問題： 🔍 競爭對手洞察：識別和評估市場中的關鍵參與者。 📊 內容策略：評估與產生 - 取得頂級、排名導向的內容。 🚀 全面的 SEO 監督：確保在 Google 上佔據首要位置的包羅萬象的工具。 🌐 市場分析與情報：深入研究您的領域並採用領先者的行業最佳實踐。 💡 廣告和付費搜尋英特爾：從競爭對手那裡獲取見解，以完善您的付費行銷活動。 ✍️ AI 支援的內容製作和分析：輕鬆產生或修改文章、產生元標籤、優化語法和拼寫，以及從文字中提取關鍵字。一個全面的 SEO 平台，包含強勁行銷擴張所需的一切。熱更新：使用 Serpstat ChatGPT 外掛程式解鎖強大的 SEO 見解！ 🔍 發現目標 SEO 關鍵字並進行跨區域比較。 📊 分析關鍵的 SEO 指標和網域反向連結數據。 ✍️ 利用 SEO 數據和 ChatGPT 協同作用來創建有效的內容和優化策略。立即使用 ChatGPT 升級您的 SEO 遊戲！
Silktide
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Silktide 為您提供改善網站所需的一切，在一個平台上提供自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷。 Silktide 每年被成千上萬的客戶用來分析數千萬個網站。我們幾乎涵蓋您網站的各個方面，包括內容、可訪問性、行銷、行動、速度和法律合規性。造訪我們的網站查看即時平台演示。
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Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
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StoryChief 是為您的團隊提供的完整內容行銷解決方案，專為 B2B 行銷團隊和內容代理商構建，讓您能夠專注於透過內容行銷來發展業務。集中和分發您的文章和社交媒體內容，以擴大您的受眾並產生更多潛在客戶。透過 StoryChief，您可以更有效地涵蓋多通路方法，從而獲得 10 倍以上的銷售線索。您可以節省 6 小時的內容協作、批准和分發時間。您的團隊創建優質內容的參與度和積極性將提高 80%。
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高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
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WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
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