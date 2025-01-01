容器安全工具 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
容器安全工具對於保護容器化應用程式的各個元件、其底層基礎架構和連接的網路至關重要。 DevOps 團隊廣泛採用的容器簡化了用於開發的軟體單元的打包。一旦開發完成，這些容器就會被編排、部署和連接，使得安全性在其生命週期的每個階段都變得至關重要。 容器安全軟體提供了管理存取、測試安全措施和保護託管這些應用程式的雲端基礎架構的重要功能。這些工具可協助管理員控制誰可以存取容器化資料並與應用程式整合。他們還提供測試功能來開發強大的安全策略、識別零日漏洞並模擬來自已知威脅的攻擊。
提議新的應用程式
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Synack
synack.com
Synack是一個提供滲透測試服務的安全平台，結合人類專家與智能技術來增強組織的安全性和合規性.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一個雲端安全測試工具，專注於網絡和Web應用的漏洞掃描與安全評估，支持自動化與手動測試。
Snyk
snyk.io
Snyk是一個開發者安全平台，幫助識別和管理自定義代碼、開源依賴、容器及雲基礎設施的安全漏洞。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop是一個網絡分析平台，提供網絡檢測、性能管理和安全威脅檢測，幫助組織監控和保護其網絡環境。
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep是一款可自定義的應用安全平台，能快速掃描代碼中安全問題，並與開發流程無縫整合，提升應用程序安全性。
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt是一個嵌入式整合平台，提供SaaS應用程式之間的無縫連接，支持250多個預建整合，簡化集成管理。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一個自動化漏洞掃描平台，提供安全風險檢測、警報及報告，支持多用戶協作和API整合，以管理IT資產的安全性。
Intruder
intruder.io
入侵者是一個漏洞管理平台，幫助組織持續發現及修復網絡資產的安全風險，並提供可行的補救建議。
Detectify
detectify.com
檢測是一款全面的攻擊表面管理工具，幫助組織識別和管理其Web應用和基礎設施上的安全漏洞。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security可以識別Web應用程序、API和GraphQL的漏洞，並提供修復建議，支持自動化滲透測試與CI/CD集成。
Xygeni
xygeni.io
Xygeni是一款專注於應用程序安全管理的工具，能實時檢測惡意代碼並保障軟件開發及交付的安全性。
Probely
probely.com
Probely是一款Web漏洞掃描工具，幫助用戶測試Web應用與API的安全性，能檢測超過2萬種漏洞，並提供修復建議。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。
Akto
akto.io
Akto是一個API安全平台，幫助企業在DevSecOps流程中發現、測試和保護其API，確保安全性和合規性。
Cycode
cycode.com
Cycode是一款端到端的軟件供應鏈安全解決方案，提供SDLC各階段的可見性、安全性和完整性，並識別潛在的安全風險。
Webscale
webscale.com
Webscale是一個雲端平台，提供安全、高效能及自動化的解決方案，支持多雲環境下的電子商務基礎設施管理。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一個容器安全平台，提供網絡安全功能以預防、檢測和減輕多雲和混合部署中的安全漏洞。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails是一個端對端的安全平台，幫助安全和開發團隊檢測漏洞並提供即時修復建議，以提高應用程式的安全性。
Escape
escape.tech
Escape是一款應用程序安全工具，專注於發現和修復GraphQL的安全漏洞，並簡化API文檔生成與安全測試過程。
Conviso
convisoappsec.com
Conviso是一款集成應用程序和雲安全的工具，提供連續監視和保護，幫助企業減少安全風險，確保合規性。
Data Theorem
datatheorem.com
Data Theorem 提供全面整合的結案、保管會計、影像、交易管理、電子簽名及數位市場解決方案，可在本地或雲端運行。
Bright Security
brightsec.com
Bright Security是一款專為開發者及應用安全專業人員設計的靜態應用安全測試平台，提供網頁應用、API及生成式AI的安全測試功能。
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec是一個開源安全系統，偵測並阻擋惡意行為，通過社群分享威脅情報以增強網絡安全。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一個雲安全平台，提供實時監控及保護，旨在管理雲資源，檢測潛在威脅和脆弱性，支持合規性與風險管理。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一個雲安全平台，無代理地檢測風險，管理漏洞，並支持合規性管理，提供雲環境的全面可見性和保護。
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix是一個雲安全平台，幫助用戶管理代碼、雲端和工作負載，並自動識別和應對安全威脅，支持多種環境。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一個雲原生應用程式保護平台，幫助用戶識別並修復安全漏洞，以確保應用程序的安全與合規。
Lacework
lacework.com
Lacework是一個雲原生安全平台，提供威脅檢測、合規性管理及資源保護，幫助用戶在多雲環境中提高安全性和可見性。