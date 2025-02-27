容器安全工具 - 最受歡迎的應用程式 - 突尼西亞

Synack

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按需安全的首要平台。 PTaaS 滲透測試即服務。進攻性安全測試可隨著時間的推移改善您的安全狀況 一個平台，多種用途。期望戰略滲透測試能夠提供完全的控制和可見性，揭示安全計劃中的模式和缺陷，使組織能夠改善整體安全狀況，並為領導層和董事會提供執行級別的報告。 Synack 的智慧安全測試平台包括自動化和增強智慧增強功能，可實現更大的攻擊面覆蓋率、持續測試和更高的效率，從而為您面臨的挑戰提供更多見解。該平台全天候 24/7/365 無縫地協調人類測試人才和智慧掃描的最佳組合，一切都在您的控制之下。像往常一樣，Synack 不僅部署精英 Synack Red Team (SRT) 來測試您的資產，現在同時部署 SmartScan 或與您公司的掃描器應用工具整合。 Synack 的 SmartScan 產品利用我們平台的專有掃描器 Hydra 不斷發現 SRT 的可疑漏洞，然後對 SRT 進行分類以獲得一流的結果。除此之外，我們還透過眾包滲透測試提供了更高級別的測試嚴格性，其中 SRT 研究人員主動尋找漏洞並完成合規性檢查表。他們使用自己的工具和技術，提供了無與倫比的人類創造力和嚴謹性。在利用 Synack 平台對所有應用程式執行高水準、自動化評估並激勵 Synack 紅隊持續、創造性地保持參與的同時，Synack 提供了人類智慧和人工智慧的獨特結合，從而產生最有效、最高效的眾包市場滲透測試。此外，現已在 FedRAMP 和 Azure 市場上提供：Synack 平台提供滲透測試即服務 (PTaaS)