容器安全工具 - 最受歡迎的應用程式 - 獅子山

Lacework

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Lacework提供原創且領先的資料驅動的雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球創新者的信賴，可確保雲端從建置到運作的安全性。 Lacework 使客戶能夠在一個統一的平台上確定風險的優先順序、更快地發現已知和未知的威脅、實現持續的雲端合規性以及開發安全的程式碼而不會減慢速度。自 2017 年成立以來，Lacework 一直在完善單一雲端原生平台，以透過基於代理或無代理的方式攝取和理解盡可能多的數據，以提供最佳的安全性。然後，我們的統一平台使用這些資料來完成常見的雲端用例：狀態管理、工作負載保護、漏洞管理、合規性、容器安全性等。客戶依靠 Lacework 來增加收入、更快、更安全地將產品推向市場，並將單點安全解決方案整合到單一平台中。我們的平台平均取代 2 到 5 個單點工具。由於我們的專利異常檢測技術，客戶的警報噪音平均減少了 100:1。透過我們上下文豐富的警報，Lacework 用戶的調查速度提高了 80%。