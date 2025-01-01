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最受歡迎 最近新增 容器安全工具 - 最受歡迎的應用程式

容器安全工具對於保護容器化應用程式的各個元件、其底層基礎架構和連接的網路至關重要。 DevOps 團隊廣泛採用的容器簡化了用於開發的軟體單元的打包。一旦開發完成，這些容器就會被編排、部署和連接，使得安全性在其生命週期的每個階段都變得至關重要。 容器安全軟體提供了管理存取、測試安全措施和保護託管這些應用程式的雲端基礎架構的重要功能。這些工具可協助管理員控制誰可以存取容器化資料並與應用程式整合。他們還提供測試功能來開發強大的安全策略、識別零日漏洞並模擬來自已知威脅的攻擊。