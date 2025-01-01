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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聯絡人管理服務是促進聯絡人資訊的組織、儲存和管理的數位平台或工具。它們提供了一個集中式系統，用於儲存有關個人或實體的詳細信息，包括姓名、地址、電話號碼、電子郵件地址和其他相關資料。這些服務通常提供聯絡人分類、搜尋功能以及跨多個裝置同步和更新資訊的功能等功能。聯絡人管理服務對於尋求有效方法來維護和存取其聯絡人清單的企業、專業人士和個人來說非常有價值。
提議新的應用程式
Google Contacts
contacts.google.com
Google聯絡人是Google的聯繫管理工具，幫助用戶在多設備上組織和訪問聯繫，自動同步並支持自定義分類。
iCloud Contacts
icloud.com
iCloud Contacts可簡化聯繫人管理，實現跨Apple設備的自動同步，確保聯繫人信息始終保持最新。
Contacts+
contactsplus.com
Contacts+ 是一款聯繫管理應用，幫助用戶簡化通訊錄，整合來源，掃描名片，自動合併重複聯繫人，並提供安全備份等功能。
Outlook People
live.com
Outlook People 是一款聯繫人管理應用程式，能組織和同步來自不同郵件帳戶的聯繫人，簡化協作和通訊。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一個低代碼開發平台，使用戶能夠快速創建和自定義業務應用程序，並集成數據和自動化工作流程。
네이버 주소록
contact.naver.com
Naver 地址錄是一個聯繫管理工具，幫助用戶存儲、編輯和同步聯繫人信息，便於組織和訪問。
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