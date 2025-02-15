聯絡管理服務 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聯絡人管理服務是促進聯絡人資訊的組織、儲存和管理的數位平台或工具。它們提供了一個集中式系統，用於儲存有關個人或實體的詳細信息，包括姓名、地址、電話號碼、電子郵件地址和其他相關資料。這些服務通常提供聯絡人分類、搜尋功能以及跨多個裝置同步和更新資訊的功能等功能。聯絡人管理服務對於尋求有效方法來維護和存取其聯絡人清單的企業、專業人士和個人來說非常有價值。
提議新的應用程式
Google Contacts
contacts.google.com
Google 通訊錄是 Google 的聯絡人管理工具，可在其免費電子郵件服務 Gmail 中作為獨立服務使用，並作為 Google 面向業務的網路應用套件 G Suite 的一部分。
Contacts+
contactsplus.com
適合專業人士、團隊和小型企業的最直觀的聯絡人管理應用程式。使用 Contacts+ 輕鬆管理您的關係。
iCloud Contacts
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的「通訊錄」來讓您的聯絡人井井有條且易於找到。您所做的更改會自動顯示在 iCloud.com 上以及您設定 iCloud for Contacts 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的「通訊錄」應用程序，或 Windows 電腦上的 Microsoft Outlook。
Outlook People
live.com
People 是一款聯絡人管理應用程式和通訊錄。它允許用戶組織和連結來自不同電子郵件帳戶的聯絡人
네이버 주소록
contact.naver.com
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Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。 Zoho Creator 包括： - Zoho ContactManager 是一款線上聯絡人管理軟體，可讓您在一個地方組織聯絡人、任務和交易。