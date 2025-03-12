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聯絡中心外包服務供應商
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聯絡中心外包服務供應商 - 最受歡迎的應用程式

聯絡中心外包服務為企業提供了另一種管理客戶支援需求的方法。這些服務迎合特定行業類型，例如航空公司、行銷、軟體、零售和工業產品。此外，他們還專注於滿足各種客戶需求，包括多語言支援、多通路通訊、遠端視訊教學和螢幕共享功能。 外包聯絡中心功能可以潛在地降低正在成長的企業的管理成本。此外，它無需投資培訓新的支援代理商以及維護聯絡中心的軟體和硬體基礎設施。透過利用這些服務，企業可以增強客戶服務能力，以適應快速擴大的客戶群，從而促進業務加速成長。

提議新的應用程式


ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage是一個專為技術公司設計的業務管理平台，提供自動化、客戶服務、項目管理及業務分析等功能。

Futwork

Futwork

futwork.com

Futwork 允許企業擴大外呼團隊，而無需增加固定成本。

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home是一個集中管理IT服務的應用，提供端點安全、網絡監視和自動化任務，支持IT服務提供商的操作。

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

AnswerConnect是一款呼叫管理應用，提供24/7實時答復服務，協助企業處理客戶通話並整合客戶數據。

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial是一個集成平台，幫助汽車經銷商管理潛在客戶，提高客戶互動，並通過自動化簡化銷售流程。

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

HelloSells 是一款提供 24/7 潛在客戶資格審核的應用，助您提升轉換率，並改善投資回報率，涵蓋潛在客戶捕捉、審核與預約設置。

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Blazeo 是一個廣告轉換平台，提供潛在客戶捕捉、資格確認、預約設定及合約簽署等服務，並具備客製化的溝通工具。

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot 是一款提供家居服務、害蟲及草坪專業人員的問答服務和客戶支援的應用程式，處理每個電話、聊天、簡訊或潛在客戶。

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

Go Answer 提供專業的電話接聽服務，包括虛擬接待員、客服中心、網站即時聊天及法律接洽服務，適用於多種產業。

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