聯絡中心外包服務供應商 - 最受歡迎的應用程式 - 福克蘭群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聯絡中心外包服務為企業提供了另一種管理客戶支援需求的方法。這些服務迎合特定行業類型，例如航空公司、行銷、軟體、零售和工業產品。此外，他們還專注於滿足各種客戶需求，包括多語言支援、多通路通訊、遠端視訊教學和螢幕共享功能。 外包聯絡中心功能可以潛在地降低正在成長的企業的管理成本。此外，它無需投資培訓新的支援代理商以及維護聯絡中心的軟體和硬體基礎設施。透過利用這些服務，企業可以增強客戶服務能力，以適應快速擴大的客戶群，從而促進業務加速成長。
提議新的應用程式
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
Futwork
futwork.com
Futwork 使公司能夠擴大其外撥團隊，而無需增加任何固定成本。
AnswerConnect
answerconnect.com
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HelloSells
hellosells.com
24/7 為銷售和行銷團隊提供領先的資格服務。透過潛在客戶捕獲、資格認證和預約預訂，提高您的轉換率並提高您的投資回報率。
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot 是領先的接聽服務和客戶支援，為家庭服務、害蟲和草坪專業人士提供服務 - 每次電話、聊天、簡訊或線索。
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial 知道現代聯絡中心程式應該是什麼樣子：快速、可擴展且充滿有用的功能。它為銷售和支援團隊提供了滿足配額和快速完成更多交易所需的資源。它透過提供一體化軟體來實現這一目標，使銷售團隊能夠以消費者喜歡的方式與消費者溝通：透過電話、簡訊、電子郵件或社群媒體。 SimpSocial 的多點觸控順序行銷平台旨在確保您的汽車銷售線索得到更快、更長的處理，並且使用最少的資源！它與所有主要 CRM 無縫集成，使其成為將銷售額提高 10 倍的必備工具。對於任何團隊（無論大小）來說，切換到 SimpSocial 都很簡單。 SimpSocial 是一款生產力工具，可讓您自動化工作流程。如果您使用觸...
Go Answer
goanswer.io
在 Go Answer，我們專注於提供一系列專業接聽服務，包括虛擬接待員和電話接聽、提供接單或技術支援的入站聯絡中心、託管即時網路聊天以及法律受理服務。我們服務於零售和電子商務、法律、醫療、房地產和物業管理、酒店和教育等多種行業。立即開始 30 天無風險試用。提及您在 G2 上看過我們，第一個月可享 50% 的折扣！
Blazeo
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我們是一個廣告轉換平台。作為一家技術支援的服務企業，我們提供的服務包括潛在客戶捕獲、潛在客戶資格認證、預約設定和聘用合約簽署。我們用於實現此目的的工具包括即時聊天、語音呼叫中心、虛擬助理和簡訊通訊。我們提供的工具是高度可客製化的，使我們的服務能夠隨著客戶的擴大而發展。我們經過行業培訓的代理為每位客戶提供 24/7 的專業知識。我們的目標是在我們的利基市場中為客戶提供最以支援為中心的全面解決方案。