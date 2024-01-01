聯絡中心外包服務供應商 - 最受歡迎的應用程式 - 奧蘭群島

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我們是一個廣告轉換平台。作為一家技術支援的服務企業，我們提供的服務包括潛在客戶捕獲、潛在客戶資格認證、預約設定和聘用合約簽署。我們用於實現此目的的工具包括即時聊天、語音呼叫中心、虛擬助理和簡訊通訊。我們提供的工具是高度可客製化的，使我們的服務能夠隨著客戶的擴大而發展。我們經過行業培訓的代理為每位客戶提供 24/7 的專業知識。我們的目標是在我們的利基市場中為客戶提供最以支援為中心的全面解決方案。