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消費者視訊回饋軟體（也稱為視訊調查軟體）使組織能夠捕獲、評估和傳播消費者的視訊回應。這些工具使企業能夠參與市場研究或請求客戶提供回饋，旨在獲得比基於文字的回饋更深刻、更細緻的見解。研究人員、行銷團隊、廣告商和產品經理利用消費者視訊回饋軟體來收集定性和可操作的數據。這些資訊在製定與品牌策略、行銷活動、客戶體驗 (CX)、產品設計和店內創新相關的業務決策方面發揮著至關重要的作用。
提議新的應用程式
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 是一個幫助企業從用戶那裡獲取見解的應用，通過用戶行為觀察和反饋來改進產品開發和用戶體驗。
Userfeel
userfeel.com
UserFeel是一個無需訂閱的可用性測試工具，提供多語言用戶測試，幫助改善數字產品的用戶體驗。
dscout
dscout.com
dscout是一個質性遠程研究平台，幫助企業收集用戶見解和視頻反饋，以了解客戶需求並改進產品。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy是一個由人工智慧驅動的洞察平台，能迅速收集消費者視頻反饋並提供可行的市場見解。
Respondent Participant
respondent.io
Respondent Participant是一個即時市場平台，用於全球範圍內尋找和安排研究訪談，適合進行銷售研究、競爭研究等。
Respondent Researcher
respondent.io
受訪者研究人員應用程序提供一個實時市場，促進研究訪談的安排與執行，幫助研究人員獲取高質量數據。
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt是一個視頻社群平台，旨在幫助企業透過視頻提示收集客戶證言和反饋，以簡化證明的管理和展示過程。
Userlytics
userlytics.com
Userlytics是一個用戶體驗研究平台，提供可用性測試和用戶反饋，支持多種測試類型，幫助企業改善數字產品的有效性。
VideoAsk
videoask.com
Videoask是一個平台，允許用戶通過視頻問題與社群進行非同步交流，收集反饋並管理響應。
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video 是一款簡單易用的影片見證平台，可收集、編輯及分享高品質視頻，適用於客戶和員工的視頻，助力市場推廣等多種用途。
Indeemo
indeemo.com
Indeemo 是一款人工智慧驅動的即時視頻研究平台，幫助團隊理解人、產品和體驗，支持多種研究方法並提供多媒體洞察分析。
Senja
senja.io
Senja是一個平台，讓用戶輕鬆收集和共享文本及視頻推薦，並提供自定義表格和社交媒體圖像製作功能。
Life Inside
lifeinside.io
Life Inside 提供一個互動視頻平台，幫助企業收集和分享客戶及員工的視頻見證，以增強網上參與度和轉換率。
StoryTap
storytap.com
StoryTap是一個視頻互動平台，幫助品牌從真實客戶和員工創建及分享內容，提升品牌知名度和銷售成效。
Forsta
forsta.com
Forsta是一個客戶體驗管理平台，幫助企業分析客戶和員工的反饋，改善體驗並做出數據驅動的決策。
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox是一個幫助非營利組織收集、管理和分享社區故事的平台，提升社區參與和信任，支持組織使命。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel是一個收集、分析和分享客戶視頻反饋的平台，幫助企業提升員工參與度和客戶滿意度。
Voxpopme
voxpopme.com
Voxpopme是一個視頻反饋收集和分析平台，幫助企業深入了解客戶意見，以改善產品和服務。
Widewail
widewail.com
Widewail是一個平台，可簡化收集客戶評價、視頻推薦及社交媒體互動，幫助企業管理在線聲譽和客戶參與。
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