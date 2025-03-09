消費者視訊回饋軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Forsta

forsta.com

每個客戶數據點的背後都是一個人。每個業務決定背後都是一個人。而且由於每個人都是獨一無二的，所以第一個要弄清楚的客戶就是您。 Forsta是經驗和研究技術的新領域，這是一家具有差異的技術公司。不同之處在於它是合作的。它與客戶一起聽和設計解決方案。 Forsta將其市場領先的經驗和研究技術適應客戶的需求，而不是相反。它的存在是為了告知和激發決策者。 Forsta為HX（人類體驗）平台提供支持，這是一個屢獲殊榮的綜合經驗和研究技術平台，它破壞了CX（客戶體驗），員工體驗（EX）和市場研究之間的孤島。這使公司能夠對受眾的經歷有了更深入，更完整的了解。 Forsta的技術與其專家顧問團隊相結合，協助各個行業的數千個組織，包括金融服務，酒店，市場研究，專業服務，零售和技術。 Forsta被認為是2021年Gartner®MagicQuadrant™的領導者，用於客戶的聲音和G2GRID®的領導者，用於體驗管理軟件，文本分析軟件和調查軟件。屢獲殊榮的Forsta HX平台也在TMC客戶體驗創新獎中得到認可。