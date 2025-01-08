消費者視訊回饋軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

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我們的人工智慧即時視訊研究平台使 MR、UX 和 CX 團隊能夠了解日常生活中的人、產品和體驗。我們支持的研究人員、設計師和產品經理在B2C 和B2B 環境中使用Indeemo 進行各種發現研究方法，包括：發現/探索/生成研究- 日記研究- 行動/數位民族誌- 使用者角色旅程研究- 旅程地圖- 服務旅行- 購買路徑- 買家決策旅程混合方法研究- 訪談/焦點小組的預先任務- 透過視訊可用性/體驗研究將細分/使用者角色帶入生活- 產品測試/IHUT - 購物者/客戶/員工體驗我們的客戶範圍包括規模從顧問公司到新創企業，再到政府部門和全球品牌。我們的 Instagram 風格受訪者應用程式允許研究參與者透過上下文豐富的影片、圖像、螢幕錄製和文字分享即時、回饋、需求、行為、情緒和經歷。我們的 Pinterest 風格儀表板和見解儲存庫可讓研究人員及其客戶/利害關係人能夠快速整理、審查和分析多媒體上下文見解。強大的生成式人工智慧、搜尋、關鍵字分析、自動影片轉錄和影片修剪工具可以輕鬆呈現上下文見解。它專為協作而構建，擁有多個不同的用戶配置文件（研究員、招聘人員、觀察員），使整個組織能夠真正與客戶建立聯繫並建立同理心。 Indeemo 可作為 DIY SaaS 解決方案提供，可按年度訂閱或按項目進行。 Indeemo 已通過 ISO27001 和 HIPAA 認證。我們的資訊安全已經過與大型企業和政府客戶打交道的獨立審查。