消費者視訊回饋軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 甘比亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
消費者視訊回饋軟體（也稱為視訊調查軟體）使組織能夠捕獲、評估和傳播消費者的視訊回應。這些工具使企業能夠參與市場研究或請求客戶提供回饋，旨在獲得比基於文字的回饋更深刻、更細緻的見解。研究人員、行銷團隊、廣告商和產品經理利用消費者視訊回饋軟體來收集定性和可操作的數據。這些資訊在製定與品牌策略、行銷活動、客戶體驗 (CX)、產品設計和店內創新相關的業務決策方面發揮著至關重要的作用。
提議新的應用程式
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 透過協助組織從客戶那裡獲取從創建到執行的見解，從根本上改變了數位產品和體驗的建置和交付方式。建立在世界一流的按需採購引擎之上，客戶可以從我們遍布全球的專有和合作夥伴採購的受眾網絡中獲得快速、高品質的選擇性回饋。 UserTesting 提供業界最全面的體驗研究解決方案。
Userfeel
userfeel.com
使用更好的使用者測試工具發現訪客的問題和疑慮。唯一不需要訂閱或月費即可無限制地存取所有功能的用戶測試工具，並且沒有隱藏的升級費用。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解。無限的用戶，無限的篩選問題，訪問由140,000 多名用戶組成的合格、多語言、不斷擴大的小組，能夠使用自己的小組，移動應用程序、網站、原型的用戶測試，有審核和無審核的測試，自動語音轉錄，即使您不會說該語言，也能夠測試非英語網站和應用程式、註釋、報告、導出、精彩片段、視頻本地下載、視頻導出到YouTube、由經驗豐富的用戶體驗研究人員策劃的模板測試等等更多的。無需信用卡即可註冊並開始設定和預覽測試。
dscout
dscout.com
dscout 是一個定性遠端研究平台，用於解鎖上下文中的使用者見解。全球數百家最具創新力的公司信賴我們的遠端研究工具套件來收集「即時」數據，從而揭示其用戶並改變其產品和體驗。從我們 100,000 多名參與者中招募，透過視訊通話進行無縫用戶訪談，隨著時間的推移收集即時回應，並利用多媒體資料來推動您的產品或體驗。
VideoAsk
videoask.com
進行非同步視訊對話的最輕鬆的方式。吸引您的社區、招募新人才、產生更好的銷售線索等等。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支援，以前所未有的速度提供一流品質的消費者洞察，而成本僅為傳統洞察公司的一小部分。 GetWhy 將您的行銷理念、概念或內容呈現在觀眾面前，並將他們的影片回應收集為可行的見解。我們訓練我們的Gen AI 平台在幾分鐘內執行人類需要幾天時間才能完成的任務： - 轉錄語音， - 進行情感和情緒分析，以及- 在您選擇的盡可能多的視頻採訪中識別和收集關鍵見解。從研究問題到見解只需 4 小時。因此，您可以更少地專注於分析，而更專注於創建切中要害的概念、產品和活動。
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt 是一個以視訊為優先的社群平台，旨在幫助以客戶為中心的企業面對面為更多人服務。 StoryPrompt 是同類產品中的首創，它使用非同步影片來幫助社群建構者真正與客戶建立人性化的聯繫，加深關係，並收集推薦、評論和其他強大的用戶生成內容。
Respondent Researcher
respondent.io
一個即時市場，用於尋找和安排對世界任何地方的任何人的研究訪談。進行銷售研究、競爭研究、發現問題、確定需求、達到產品市場契合度、領先一步的強大方法
Vocal Video
vocalvideo.com
過去，創建影片推薦的成本高且耗時。組織只能處理 DIY 影片、昂貴的代理商或文字審核的收益遞減問題。 Vocal Video 是唯一一個可以輕鬆收集、編輯和分享製作精美的影片的影片推薦平台。非常適合客戶和員工視頻，並用於行銷、推廣活動、內部溝通、銷售支援等。 Vocal Video受到數以萬計的顧客信賴，從ADP、Google、GM等財富500強到早期的電商品牌。
Respondent Participant
respondent.io
一個即時市場，用於尋找和安排對世界任何地方的任何人的研究訪談。進行銷售研究、競爭研究、發現問題、確定需求、達到產品市場契合度、領先一步的強大方法
Userlytics
userlytics.com
Userlytics 是一個功能齊全、最先進的使用者體驗研究平台，擁有近 200 萬小組成員的全球參與者群體。自 2009 年以來，Userlytics 一直在幫助企業和機構改善其網站、應用程式和原型的使用者和客戶體驗。憑藉可擴展的定價模型和多樣化的全球小組，Userlytics 允許品牌進行有審核和無審核的可用性研究，參與者數量由自己選擇。除了測試服務外，Userlytics 還提供各種可選的專業服務，包括歐洲（馬德里）和美國（聖地牙哥和邁阿密）的高級使用者體驗顧問。團隊可以幫助客戶獲得可操作的使用者體驗見解，包括透過使用我們專有的ULX Score，這是一個基準測試平台，用於衡量吸引力、充...
Indeemo
indeemo.com
我們的人工智慧即時視訊研究平台使 MR、UX 和 CX 團隊能夠了解日常生活中的人、產品和體驗。我們支持的研究人員、設計師和產品經理在B2C 和B2B 環境中使用Indeemo 進行各種發現研究方法，包括：發現/探索/生成研究- 日記研究- 行動/數位民族誌- 使用者角色旅程研究- 旅程地圖- 服務旅行- 購買路徑- 買家決策旅程混合方法研究- 訪談/焦點小組的預先任務- 透過視訊可用性/體驗研究將細分/使用者角色帶入生活- 產品測試/IHUT - 購物者/客戶/員工體驗我們的客戶範圍包括規模從顧問公司到新創企業，再到政府部門和全球品牌。我們的 Instagram 風格受訪者應用程式允許研究參...
Senja
senja.io
收集推薦並不比這更容易。收集文字和影片推薦。到處分享它們。轉換更多訪客並達成更多交易！
Life Inside
lifeinside.io
影片講故事。重新發明。在Life Inside，我們為企業提供強大的互動式視訊平台，可無縫整合到任何網站。影片推薦顯著提高了線上受眾的參與度，從而提高了轉換率和參與度。我們的平台使企業能夠創建和分享引人注目的影片推薦，從而更深入地了解他們的產品、產品和服務。透過展示員工和客戶的經歷和故事，企業可以拉近與受眾的距離，使他們更有可能選擇您的企業而不是競爭對手。加入不斷成長的領先品牌社區，他們正在使用 Life Inside 來轉變行銷工作並推動業務成長。
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox 是一個幫助非營利行銷人員收集、組織和分享來自捐助者、志工、工作人員和使命受益者社群的強大故事內容的平台。只需幾分鐘，您就可以創建和分享品牌收藏活動，這將幫助您向捐贈者展示良好的管理能力，突出多樣化和包容性的項目，並在社交媒體上取悅您的受眾。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的遠端視訊擷取平台，可供企業擷取、回應、分析和分享客戶的視訊。 VideoPeel 幫助企業將用戶生成的影片內容量增加 10 倍，從而將轉換率、流量、滿意度和消費者洞察提高 20% 以上。
StoryTap
storytap.com
StoryTap 是一個專利的視訊互動平台，可讓品牌輕鬆創建並分享來自真實客戶和員工的真實體驗。使用 StoryTap 平台，公司可以創建引人入勝且高度可搜尋的影片內容，而無需高昂的製作成本。 StoryTap 協助領先的組織提高品牌知名度，與更多客戶和潛在客戶建立聯繫，並提高利潤。
Widewail
widewail.com
邀請影片使中小型企業能夠比以往更輕鬆地產生客戶影片推薦。使用 SMS 和自動化，我們創建了一個對業務不干涉、對客戶來說無縫的流程。將您的 CRM 轉變為始終在線的影片推薦產生器，並幫助您的行銷團隊透過寶貴的影片社交證明將更多潛在客戶轉化為買家。透過使用簡訊/短信，我們可以幫助您向客戶最活躍的地方發送請求。或者，定位您已知高度參與的客戶，例如最近留下五星級評論的客戶。我們從簡訊到視訊提交的流程快速而簡單。只需在手機上點擊幾下，無需下載或更換設備。
Voxpopme
voxpopme.com
在 Voxpopme，我們相信您不應該為了以合理的成本快速獲得所需的見解而犧牲品質。洞察團隊面臨著巨大的壓力，需要利用有限的資源為關鍵業務問題提供可靠的答案。我們可以提供協助。 Voxpopme 透過收集、集中和分析定性資料來轉變洞察團隊。 Voxpopme 的定性洞察平台結合了視訊調查（我們完整的視訊調查工具）的速度、即時訪談（我們的 IDI 和焦點小組產品）的深度以及 AI 洞察的強大功能，可將分析速度提高 60 倍。更多品牌信任 Voxpopme 來豐富他們的研究，並從根本上改變他們製造更好產品和塑造有遠見的公司的方式。想了解我們如何幫助解決這些問題？立即造訪 www.voxpopme....
Forsta
forsta.com
Forsta 是Press Ganey 旗下公司，為HX（人類體驗）平台提供支持，該平台是一個綜合性體驗和研究技術平台，可打破CX（客戶體驗）、員工體驗(EX)、市場研究之間的隔閡，從而使公司能夠獲得更深入、更全面地了解受眾的體驗。 HX 平台收集和分析數據，並將結果轉化為可共享的行動，為決策提供資訊並推動成長。 Forsta 的技術與其專家顧問團隊結合，為金融服務、醫療保健、酒店、市場研究、專業服務、零售和技術等多個行業的組織提供服務。 Forsta 獲選為 2021 年 Gartner® Magic Quadrant™ 客戶之聲領導者。欲了解更多信息，請訪問 www.forsta.com。