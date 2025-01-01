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施工風險評估軟體
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施工風險評估軟體 - 最受歡迎的應用程式

施工風險評估軟體在評估、管理和減輕建築工地風險方面發揮著至關重要的作用。它也稱為施工風險管理或施工安全管理軟體，透過有效的許可證文件和現場演練主動解決潛在的爭議和訴訟。該軟體簡化了操作，減少了專案設計和進度中的錯誤，同時透過追蹤任務和時間表確保了可見性和透明度。 透過施工風險評估軟體，專案經理可以提高承包商和工人的安全，打造更安全的工地。它補充了工地管理軟體提供的日常監督。此外，建築風險和安全軟體供應商可以利用物聯網（IoT）設備和技術進一步加強職業風險管理。

提議新的應用程式


SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。

Procore

Procore

procore.com

Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire是一款全方位的工地管理軟件，促進現場與辦公室的即時信息共享，提升建築團隊的協作和效率。

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken是一款現場管理應用，實時收集項目數據，簡化施工文檔和跟踪，促進遠程協作，並提高項目效率和安全管理。

SiteDocs

SiteDocs

sitedocs.com

SiteDocs是一個雲端安全管理平台，提供自訂表單、文件管理及應用內聊天，幫助企業簡化安全合規流程。

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas是一款移動數據收集應用程式，簡化企業運營，支持自定義表單和實時數據分析，並實現與多種業務工具的整合。

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn是一款專為建築團隊設計的專案管理軟體，簡單易用，可提高效率並減少錯誤，幫助承包商節省時間和金錢。

myCOI

myCOI

mycoitracking.com

myCOI是一款雲端保險證書管理平台，簡化COI的收集、追踪和合規性，幫助企業減少風險和管理負擔。

Safesite

Safesite

safesitehq.com

Safesite 是一款獲得獎項的安全管理應用程式，幫助公司減少事故並提高安全合規性，適用於各種設備，節省管理時間。

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam 是一款建築管理軟體，幫助用戶按時、安全地完成高品質項目，滿足業務需求。

viAct

viAct

viact.ai

viAct應用程序通過AI和IoT技術提高高危工作場所的安全性，提供實時監控和預測性警報，增強作業效率及安全性。

HSI

HSI

hsi.com

HSI應用程序是一個全面的EHS系統，連接現場員工與高層團隊，實時管理環境、健康和安全數據，並簡化合規性和報告。

SignOnSite

SignOnSite

signonsite.com

SignOnSite是一款建築安全管理應用，提供電子簽名、文檔管理、SWMS管理及緊急管理等功能，旨在提高現場安全與運營效率。

Highwire

Highwire

highwire.com

Highwire是一個預審解決方案，幫助管理承包商的風險與能力，並提供現場工具以促進檢查與報告，提升項目安全與效率。

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