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建設專案管理軟體
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建設專案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

建築專案管理軟體，通常稱為施工管理軟體，是專門為建築業設計的。它為專案所有者和管理者提供了整個專案的全面視圖，包括其生命週期以及所有相關參與者和資源。此一體化解決方案整合了任務管理、文件管理、資源管理、風險管理和團隊溝通，以提高施工專案的效率和交付。 該軟體概述了專案範圍和規劃，協調預算和日程安排，追蹤期望和要求，監督採購，並管理工作現場的物質和人力資源。透過同步現場和後台之間的訊息，它主要由工程師、建築師、建築商、承包商、業主和現場經理使用。

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Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend是一款專為房屋建築、改建和專業承包商設計的建築項目管理軟件，提供專案協作、財務跟蹤和客戶關係管理等功能。

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus是一款雲端綜合管理軟體，專為屋頂、建築及家庭服務行業設計，提供CRM、項目管理和文檔管理功能。

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

承包商工頭是一款經濟實惠的建築項目管理軟件，提供估算、排程、記錄等功能，適合中小型承包商使用。支持多設備訪問與各種行業。

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Pro是一款綜合業務管理工具，專為室內設計師及家庭專業人員設計，提供項目管理和客戶溝通功能。

Procore

Procore

procore.com

Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire是一款全方位的工地管理軟件，促進現場與辦公室的即時信息共享，提升建築團隊的協作和效率。

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot是一種數字工具，用於簡化建築和工程行業的工作流程，管理文檔及表單，提升生產效率。

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean是一款雲端建築管理軟體，支持團隊協作、實時更新和數據分析，幫助簡化建設項目管理。

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken是一款現場管理應用，實時收集項目數據，簡化施工文檔和跟踪，促進遠程協作，並提高項目效率和安全管理。

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiware是一款綜合應用，旨在簡化業務流程，提供工作流自動化、數據分析及協作工具以提升效率。

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto是一個即時問題追蹤軟體，專為建築、工程和施工領域設計，重點在於BIM協作和項目協調。

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager是一款項目管理軟體，提供計劃、資源管理、時間追蹤等功能，幫助團隊有效協作與管理項目。

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro是一個線上即時施工排程應用程式，提供協作和供應鏈管理，幫助建築商與供應商溝通材料交付和工人安排。

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMax是一款雲端的建築項目成本管理應用，提供實時時間跟蹤、資產管理及薪資整合功能，旨在提高效率和生產力。

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly是一款專為建築和安裝專業人員設計的數位項目管理工具，提供任務管理、日程安排和報告功能以簡化現場操作。

RDash

RDash

rdash.io

R-Dash 是一個建築管理平台，協助開發商、承包商和設計工作室實現施工和室內專案的全面工作流程自動化。

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl 是專為建築行業設計的雲端ERP軟體，管理建築項目、財務運營及資源分配，適用於各種規模的企業。

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderhead是一款易於使用的建築管理軟體，提供項目管理和文件協作功能，幫助用戶有效組織和跟蹤項目進度。

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc 是一家專注於住宅建設技術的公司，提供3D設計平台以簡化住宅設計、銷售和建造流程。

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio是一款現代化的施工管理軟件，幫助建築商和承包商組織項目、管理財務和文件並促進團隊協作。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfix是一款專為建築業設計的管理軟體，簡化項目管理、風險評估及合規性，促進數據共享與團隊協作。

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuild是一個SaaS應用程式，用於更有效地排程和規劃建設專案，整合主排程、前瞻計畫和週計畫，協助按時、按預算完成專案。

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBook是一款綜合建築管理軟體，簡化項目管理和團隊協作，幫助承包商有效追蹤和組織項目信息。

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute是一款專為工人設計的管理軟體，提供工作管理、報價、開票等功能，幫助企業簡化行政流程，提升效率。

Materio

Materio

materio.co

Materio 是一款自動化工作流程的應用，旨在幫助室內設計和建造公司簡化大型項目，提供互動式平面圖以清晰規劃工作範圍。

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

LetsBuild是一款建築項目管理應用，提供實時數據和通信，幫助用戶計劃、管理工作流程並解決現場問題。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn是一款專為建築團隊設計的專案管理軟體，簡單易用，可提高效率並減少錯誤，幫助承包商節省時間和金錢。

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive是一款地點管理軟體，幫助用戶計劃和管理施工現場的進度、排程和狀況，並提供即時更新和多角色查看功能。

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild 是一家位於盧森堡的建築軟體公司，提供專案管理工具，提升專案利潤，減少日常任務時間，並管理合約及付款。

WERX

WERX

werxapp.com

WERX是一款建築項目管理應用，提供創建和追蹤項目、預算及成本估算的功能，並與QuickBooks Online無縫整合。

ZAAR

ZAAR

zaarapp.com

ZAAR是一款多功能應用程式，旨在組織和管理專案，提供靈活的介面和工具以提高用戶的工作效率和生產力。

Construcllo

Construcllo

construcllo.com

Construcllo是一款建築管理應用，專注於項目管理、進度跟蹤、預算控制及團隊協作，增強建設項目的效率和透明度。

Onetrace

Onetrace

onetrace.com

Onetrace是一款基於雲端的應用程式，專為建築行業的分包商設計，實時監控和報告項目進度，幫助準時交付和控制預算。

myPlan.cloud

myPlan.cloud

myplan.cloud

myPlan.cloud 是一款由 Bit Different Limited 開發的專業建築管理軟體，提供雲端解決方案，支援BIM檔案管理、工地管理和專案協作。

BuildingBlok

BuildingBlok

buildingblok.com

BuildingBlok是一款雲端建築管理應用，提供文件管理、進度追蹤、團隊溝通等功能，幫助建築專業人員有效管理項目。

ProcurePro

ProcurePro

procurepro.co

ProcurePro是一個建築採購平台，簡化流程，增強效率和透明度，並支持可持續採購和人力資本管理。

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB是一個雲端項目管理平台，專為商業分包商設計，幫助管理人工成本、項目文檔及現場與辦公室的溝通。

Zepth

Zepth

zepth.com

Zepth是一款智能建築管理軟件，通過AI技術幫助項目經理優化流程、加強協作，並改善風險管理和決策過程。

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

分包商Hub是一套綜合管理工具，幫助建築公司有效監督分包商工作流，提升項目協作與生產力。

cmExe

cmExe

cmexe.io

cmExe 是一個即時生產追蹤、協作與報告系統，整合供應鏈、製造、物流與安裝於一個網頁平台中。

Billdr PRO

Billdr PRO

pro.billdr.co

Billdr PRO是一款全方位的建築管理軟體，協助中小型建築團隊簡化工作流程，自動化行政任務，管理報價、發票、變更單及日程。

1breadcrumb

1breadcrumb

1breadcrumb.com

1breadcrumb 是一款自動化安全與合規系統，涵蓋建築需求，包括安全培訓、SWMS、許可證、機械培訓和工地考勤等。

Kojo

Kojo

usekojo.com

Kojo是一個材料採購平台，連接辦公室團隊、現場工人、倉庫及供應商，幫助承包商控制採購流程，節省成本並提高生產力。

BuilderGM

BuilderGM

buildergm.com

BuilderGM是一個雲端建設管理解決方案，提供項目管理、預算、排程、供應商管理及客戶帳單等功能，適合中小型建商使用。

Projul

Projul

projul.com

Projul是一款基於雲的建築管理軟件，幫助中小型建築公司簡化項目管理、合同和發票，並提供客戶支持和培訓。

Shape Construction

Shape Construction

shape.construction

Shape Construction是一款免費的協作移動應用程式，用於輕鬆創建工地報告、記錄現場活動與自動生成日常進度報告。

Planstack

Planstack

planstack.de

Planstack 是一款建築現場軟體，提供數位取樣及特別需求管理功能，幫助用戶追蹤施工進度，支持多種設備訪問。

Beam

Beam

trybeam.com

Beam 是一款專門用於工程項目財務管理的應用程式，提供估算、發票、費用管理及預算等功能，幫助團隊簡化財務操作。

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket 簡化服務合約商業流程，從潛在客戶到付款，提供專案管理、跟進、發票製作及績效分析等功能。

Scoop Solar

Scoop Solar

scoop.solar

Scoop Solar 是一款支持太陽能項目的工作管理和自動化應用，簡化項目管理、成本跟踪及數據分析，提升運營效率。

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu是一款協作工作區應用程序，支持實時創建、分享和管理內容，促進團隊無縫溝通與合作。

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws是一款專為施工和安裝行業設計的雲端ERP系統，提供計算、計劃、管理人力、庫存等功能，並簡化項目管理。

Bridgit

Bridgit

gobridgit.com

Bridgit是一款建築勞動力管理軟體，幫助承包商有效規劃團隊，追蹤技能與可用性，提升生產力和溝通能力。

ManagePlaces

ManagePlaces

manageplaces.com

ManagePlaces是一個專為建築業設計的項目管理平台，提供項目管理、文件管理、財務管理及團隊協作等功能，幫助簡化工作流程。

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam 是一款建築管理軟體，幫助用戶按時、安全地完成高品質項目，滿足業務需求。

Part3

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part3.io

Part3是一個建築管理應用，提供工具以促進建築過程中的協作與任務自動化，幫助團隊提升效率。

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