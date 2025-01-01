建設專案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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建築專案管理軟體，通常稱為施工管理軟體，是專門為建築業設計的。它為專案所有者和管理者提供了整個專案的全面視圖，包括其生命週期以及所有相關參與者和資源。此一體化解決方案整合了任務管理、文件管理、資源管理、風險管理和團隊溝通，以提高施工專案的效率和交付。 該軟體概述了專案範圍和規劃，協調預算和日程安排，追蹤期望和要求，監督採購，並管理工作現場的物質和人力資源。透過同步現場和後台之間的訊息，它主要由工程師、建築師、建築商、承包商、業主和現場經理使用。
提議新的應用程式
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend是一款專為房屋建築、改建和專業承包商設計的建築項目管理軟件，提供專案協作、財務跟蹤和客戶關係管理等功能。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus是一款雲端綜合管理軟體，專為屋頂、建築及家庭服務行業設計，提供CRM、項目管理和文檔管理功能。
Contractor Foreman
contractorforeman.com
承包商工頭是一款經濟實惠的建築項目管理軟件，提供估算、排程、記錄等功能，適合中小型承包商使用。支持多設備訪問與各種行業。
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro是一款綜合業務管理工具，專為室內設計師及家庭專業人員設計，提供項目管理和客戶溝通功能。
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一款全方位的工地管理軟件，促進現場與辦公室的即時信息共享，提升建築團隊的協作和效率。
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot是一種數字工具，用於簡化建築和工程行業的工作流程，管理文檔及表單，提升生產效率。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
VisiLean
visilean.com
VisiLean是一款雲端建築管理軟體，支持團隊協作、實時更新和數據分析，幫助簡化建設項目管理。
Raken
rakenapp.com
Raken是一款現場管理應用，實時收集項目數據，簡化施工文檔和跟踪，促進遠程協作，並提高項目效率和安全管理。
Albiware
albiware.com
Albiware是一款綜合應用，旨在簡化業務流程，提供工作流自動化、數據分析及協作工具以提升效率。
Revizto
revizto.com
Revizto是一個即時問題追蹤軟體，專為建築、工程和施工領域設計，重點在於BIM協作和項目協調。
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager是一款項目管理軟體，提供計劃、資源管理、時間追蹤等功能，幫助團隊有效協作與管理項目。
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro是一個線上即時施工排程應用程式，提供協作和供應鏈管理，幫助建築商與供應商溝通材料交付和工人安排。
WorkMax
workmax.com
WorkMax是一款雲端的建築項目成本管理應用，提供實時時間跟蹤、資產管理及薪資整合功能，旨在提高效率和生產力。
Fieldly
fieldly.com
Fieldly是一款專為建築和安裝專業人員設計的數位項目管理工具，提供任務管理、日程安排和報告功能以簡化現場操作。
RDash
rdash.io
R-Dash 是一個建築管理平台，協助開發商、承包商和設計工作室實現施工和室內專案的全面工作流程自動化。
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl 是專為建築行業設計的雲端ERP軟體，管理建築項目、財務運營及資源分配，適用於各種規模的企業。
Builderhead
builderhead.com
Builderhead是一款易於使用的建築管理軟體，提供項目管理和文件協作功能，幫助用戶有效組織和跟蹤項目進度。
Higharc
higharc.com
Higharc 是一家專注於住宅建設技術的公司，提供3D設計平台以簡化住宅設計、銷售和建造流程。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款現代化的施工管理軟件，幫助建築商和承包商組織項目、管理財務和文件並促進團隊協作。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
Corfix
corfix.com
Corfix是一款專為建築業設計的管理軟體，簡化項目管理、風險評估及合規性，促進數據共享與團隊協作。
Outbuild
outbuild.com
Outbuild是一個SaaS應用程式，用於更有效地排程和規劃建設專案，整合主排程、前瞻計畫和週計畫，協助按時、按預算完成專案。
BuildBook
buildbook.co
BuildBook是一款綜合建築管理軟體，簡化項目管理和團隊協作，幫助承包商有效追蹤和組織項目信息。
NextMinute
nextminute.com
NextMinute是一款專為工人設計的管理軟體，提供工作管理、報價、開票等功能，幫助企業簡化行政流程，提升效率。
Materio
materio.co
Materio 是一款自動化工作流程的應用，旨在幫助室內設計和建造公司簡化大型項目，提供互動式平面圖以清晰規劃工作範圍。
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild是一款建築項目管理應用，提供實時數據和通信，幫助用戶計劃、管理工作流程並解決現場問題。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。
Fonn
fonn.com
Fonn是一款專為建築團隊設計的專案管理軟體，簡單易用，可提高效率並減少錯誤，幫助承包商節省時間和金錢。
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive是一款地點管理軟體，幫助用戶計劃和管理施工現場的進度、排程和狀況，並提供即時更新和多角色查看功能。
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild 是一家位於盧森堡的建築軟體公司，提供專案管理工具，提升專案利潤，減少日常任務時間，並管理合約及付款。
WERX
werxapp.com
WERX是一款建築項目管理應用，提供創建和追蹤項目、預算及成本估算的功能，並與QuickBooks Online無縫整合。
ZAAR
zaarapp.com
ZAAR是一款多功能應用程式，旨在組織和管理專案，提供靈活的介面和工具以提高用戶的工作效率和生產力。
Construcllo
construcllo.com
Construcllo是一款建築管理應用，專注於項目管理、進度跟蹤、預算控制及團隊協作，增強建設項目的效率和透明度。
Onetrace
onetrace.com
Onetrace是一款基於雲端的應用程式，專為建築行業的分包商設計，實時監控和報告項目進度，幫助準時交付和控制預算。
myPlan.cloud
myplan.cloud
myPlan.cloud 是一款由 Bit Different Limited 開發的專業建築管理軟體，提供雲端解決方案，支援BIM檔案管理、工地管理和專案協作。
BuildingBlok
buildingblok.com
BuildingBlok是一款雲端建築管理應用，提供文件管理、進度追蹤、團隊溝通等功能，幫助建築專業人員有效管理項目。
ProcurePro
procurepro.co
ProcurePro是一個建築採購平台，簡化流程，增強效率和透明度，並支持可持續採購和人力資本管理。
eSUB
esub.com
eSUB是一個雲端項目管理平台，專為商業分包商設計，幫助管理人工成本、項目文檔及現場與辦公室的溝通。
Zepth
zepth.com
Zepth是一款智能建築管理軟件，通過AI技術幫助項目經理優化流程、加強協作，並改善風險管理和決策過程。
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
分包商Hub是一套綜合管理工具，幫助建築公司有效監督分包商工作流，提升項目協作與生產力。
cmExe
cmexe.io
cmExe 是一個即時生產追蹤、協作與報告系統，整合供應鏈、製造、物流與安裝於一個網頁平台中。
Billdr PRO
pro.billdr.co
Billdr PRO是一款全方位的建築管理軟體，協助中小型建築團隊簡化工作流程，自動化行政任務，管理報價、發票、變更單及日程。
1breadcrumb
1breadcrumb.com
1breadcrumb 是一款自動化安全與合規系統，涵蓋建築需求，包括安全培訓、SWMS、許可證、機械培訓和工地考勤等。
Kojo
usekojo.com
Kojo是一個材料採購平台，連接辦公室團隊、現場工人、倉庫及供應商，幫助承包商控制採購流程，節省成本並提高生產力。
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM是一個雲端建設管理解決方案，提供項目管理、預算、排程、供應商管理及客戶帳單等功能，適合中小型建商使用。
Projul
projul.com
Projul是一款基於雲的建築管理軟件，幫助中小型建築公司簡化項目管理、合同和發票，並提供客戶支持和培訓。
Shape Construction
shape.construction
Shape Construction是一款免費的協作移動應用程式，用於輕鬆創建工地報告、記錄現場活動與自動生成日常進度報告。
Planstack
planstack.de
Planstack 是一款建築現場軟體，提供數位取樣及特別需求管理功能，幫助用戶追蹤施工進度，支持多種設備訪問。
Beam
trybeam.com
Beam 是一款專門用於工程項目財務管理的應用程式，提供估算、發票、費用管理及預算等功能，幫助團隊簡化財務操作。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 簡化服務合約商業流程，從潛在客戶到付款，提供專案管理、跟進、發票製作及績效分析等功能。
Scoop Solar
scoop.solar
Scoop Solar 是一款支持太陽能項目的工作管理和自動化應用，簡化項目管理、成本跟踪及數據分析，提升運營效率。
Hoylu
hoylu.com
Hoylu是一款協作工作區應用程序，支持實時創建、分享和管理內容，促進團隊無縫溝通與合作。
Robaws
robaws.com
Robaws是一款專為施工和安裝行業設計的雲端ERP系統，提供計算、計劃、管理人力、庫存等功能，並簡化項目管理。
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit是一款建築勞動力管理軟體，幫助承包商有效規劃團隊，追蹤技能與可用性，提升生產力和溝通能力。
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces是一個專為建築業設計的項目管理平台，提供項目管理、文件管理、財務管理及團隊協作等功能，幫助簡化工作流程。
RedTeam
redteam.com
RedTeam 是一款建築管理軟體，幫助用戶按時、安全地完成高品質項目，滿足業務需求。
Part3
part3.io
Part3是一個建築管理應用，提供工具以促進建築過程中的協作與任務自動化，幫助團隊提升效率。