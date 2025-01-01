施工估算軟體 - 最受歡迎的應用程式

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施工估算軟體是一款專為各行業的建築商、承包商和建築公司量身定制的作業成本解決方案。該軟體最大限度地減少了錯誤，並結合了行業標準和最新資訊。它使建築專業人員能夠在專案生命週期之前和期間有效追蹤成本並管理專案預算。雖然施工估算軟體與投標管理軟體共享一些功能，特別是在提案創建和成本比較方面，但它的功能更進一步，繼續進入起飛和成本管理階段，而投標管理工具僅專注於處理投標和投標。 這些估算工具對於尋求專案安全的建築公司和承包商至關重要。通常，獨立的施工估算軟體可以與施工專案管理和會計軟體很好地整合。一些解決方案專門針對特定行業，例如機械暖通空調或公用事業，而其他解決方案則提供跨行業使用的靈活性。
提議新的應用程式
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite是一款在現場創建和編輯專業圖紙的應用，支持計算成本、生成報價並協作共享。
Knowify
knowify.com
Knowify 是專為商業分包商及住宅翻修公司設計的建築管理應用程式，提供項目管理、成本控制及財務整合功能。
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected是一款基於網頁的軟體，簡化建築投標管理，促進業主與承包商之間的合作與溝通。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款綜合建築管理軟件，整合項目管理、客戶關係管理及會計功能，提升建築業務的運作效率和客戶滿意度。
Estimator360
estimator360.com
Estimator360是一款基於雲端的建築估算和管理軟體，適合各類建築公司進行項目成本估算和管理。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款現代化的施工管理軟件，幫助建築商和承包商組織項目、管理財務和文件並促進團隊協作。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture是一個管理項目和數據的軟體，幫助太陽能EPC和安裝團隊簡化現場操作和報告流程。
Higharc
higharc.com
Higharc 是一家專注於住宅建設技術的公司，提供3D設計平台以簡化住宅設計、銷售和建造流程。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
Clear Estimates
clearestimates.com
明確估計是一款建築承包商估算軟件，提供客戶管理、材料添加及報告生成，幫助創建專業的估算和提案。
WERX
werxapp.com
WERX是一款建築項目管理應用，提供創建和追蹤項目、預算及成本估算的功能，並與QuickBooks Online無縫整合。
Handoff
handoff.ai
Handoff 是一款 AI 驅動的估算軟體，幫助住宅翻修承包商快速生成準確報價、專業提案及數位發票。
Countfire
countfire.com
Countfire是一款電氣估算軟體，通過自動化提高估算速度和準確性，可從數字藍圖中自動提取材料數量。
Projul
projul.com
Projul是一款基於雲的建築管理軟件，幫助中小型建築公司簡化項目管理、合同和發票，並提供客戶支持和培訓。
BidLight
bidlight.com
BidLight 應用程式協助建築師、預算師和設計師估算3D設計的勞動、設備及材料成本，並能與客戶分享3D設計和成本。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 簡化服務合約商業流程，從潛在客戶到付款，提供專案管理、跟進、發票製作及績效分析等功能。
Robaws
robaws.com
Robaws是一款專為施工和安裝行業設計的雲端ERP系統，提供計算、計劃、管理人力、庫存等功能，並簡化項目管理。
247PRO
247pro.com
247PRO是一款針對承包商和改建者的雲端估算與專案管理軟體，提供模板、成本計算、採購清單及客戶管理功能。
Buildee
gobuildee.com
Buildee 是一款建築工地所需材料測量與估算的軟體，能快速從 PDF 藍圖中計算所需材料。
canibuild
canibuild.com
**Canibuild**是一款用於評估和管理建築項目的應用程序，提供數據整合和分析的工具，提高項目效率和生產力。
LiveCosts
livecosts.com
LiveCosts是一款建築成本管理軟體，能自動追蹤項目成本、監控時間及材料價格，並整合會計數據以提高財務準確性。
Bitumio
bitumio.com
Bitumio是一款針對瀝青承包商的估算軟體，提供項目估算、排程、客戶管理等功能，提升業務運營效率。
ConWize
conwize.io
ConWize 是一款基於雲端的軟體，幫助承包商和管理公司簡化投標管理和估算流程，提升準確度並節省時間。