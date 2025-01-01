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建築 ERP 軟體 - 最受歡迎的應用程式

建築 ERP 軟體集中並簡化了建築專案的整個生命週期，確保按時完成任務並保持進度。雖然 ERP（企業資源規劃）系統廣泛用於各個行業，但專為建築業量身定制的系統可滿足承包商、財務管理和服務營運的獨特需求。借助建築 ERP 軟體，公司和專案利害關係人可以從統一的系統中受益，該系統整合了專案的各個方面，確保遵守監管指南，並在一個統一的工作流程中管理供應鏈資料。

提議新的應用程式


Procore

Procore

procore.com

Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。

IFS

IFS

ifs.com

IFS應用程序是一個集成企業解決方案平台，支援業務運營管理，包括資源計劃、資產管理和客戶關係等功能。

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。

BuildOps

BuildOps

buildops.com

BuildOps是一款專為商業承包商設計的綜合管理軟件，結合服務、項目管理等功能於一體，簡化業務管理流程。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild 是一家位於盧森堡的建築軟體公司，提供專案管理工具，提升專案利潤，減少日常任務時間，並管理合約及付款。

WERX

WERX

werxapp.com

WERX是一款建築項目管理應用，提供創建和追蹤項目、預算及成本估算的功能，並與QuickBooks Online無縫整合。

Clearstory

Clearstory

clearstory.build

Clearstory 是一款專為建築行業設計的變更訂單溝通工具，提供實時數據以促進信任、透明度和高效的變更訂單解決。

Fresh Projects

Fresh Projects

gofreshprojects.com

Fresh Projects 是一個專為英國建築公司設計的軟體平台，提供商業情報、資源規劃、成本追蹤與客戶帳單工具。

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