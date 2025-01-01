建築 ERP 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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建築 ERP 軟體集中並簡化了建築專案的整個生命週期，確保按時完成任務並保持進度。雖然 ERP（企業資源規劃）系統廣泛用於各個行業，但專為建築業量身定制的系統可滿足承包商、財務管理和服務營運的獨特需求。借助建築 ERP 軟體，公司和專案利害關係人可以從統一的系統中受益，該系統整合了專案的各個方面，確保遵守監管指南，並在一個統一的工作流程中管理供應鏈資料。
提議新的應用程式
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。
IFS
ifs.com
IFS應用程序是一個集成企業解決方案平台，支援業務運營管理，包括資源計劃、資產管理和客戶關係等功能。
BuildOps
buildops.com
BuildOps是一款專為商業承包商設計的綜合管理軟件，結合服務、項目管理等功能於一體，簡化業務管理流程。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild 是一家位於盧森堡的建築軟體公司，提供專案管理工具，提升專案利潤，減少日常任務時間，並管理合約及付款。
WERX
werxapp.com
WERX是一款建築項目管理應用，提供創建和追蹤項目、預算及成本估算的功能，並與QuickBooks Online無縫整合。
Clearstory
clearstory.build
Clearstory 是一款專為建築行業設計的變更訂單溝通工具，提供實時數據以促進信任、透明度和高效的變更訂單解決。
Fresh Projects
gofreshprojects.com
Fresh Projects 是一個專為英國建築公司設計的軟體平台，提供商業情報、資源規劃、成本追蹤與客戶帳單工具。