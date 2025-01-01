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施工圖管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

施工圖管理軟體（通常稱為施工 BIM）為工程師、承包商、管理員和其他專業人員提供了簡化施工計劃的起草、修改和共享的工具。即使沒有網路連接，軟體也可以增強網站所有者、承包商和建築商之間的協作。此外，它還提供文件管理功能，使用戶能夠數位化、儲存和歸檔文件以便於存取。施工圖管理軟體定期與第三方 BIM、專案管理、財務和起飛解決方案集成，提供適用於整個施工生命週期的全面工具集。

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Procore

Procore

procore.com

Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire是一款全方位的工地管理軟件，促進現場與辦公室的即時信息共享，提升建築團隊的協作和效率。

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite是一款在現場創建和編輯專業圖紙的應用，支持計算成本、生成報價並協作共享。

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systems是一款建築軟體，提供項目管理、報告、安全管理和圖紙訪問等功能，幫助建築團隊提升協作與生產力。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。

Projectmates

Projectmates

projectmates.com

Projectmates是一款專注於業主的建築項目管理軟體，提供即時數據和分析以協助項目監控與預算管理。

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn是一款專為建築團隊設計的專案管理軟體，簡單易用，可提高效率並減少錯誤，幫助承包商節省時間和金錢。

canibuild

canibuild

canibuild.com

**Canibuild**是一款用於評估和管理建築項目的應用程序，提供數據整合和分析的工具，提高項目效率和生產力。

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