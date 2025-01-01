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最受歡迎 最近新增 施工圖管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

施工圖管理軟體（通常稱為施工 BIM）為工程師、承包商、管理員和其他專業人員提供了簡化施工計劃的起草、修改和共享的工具。即使沒有網路連接，軟體也可以增強網站所有者、承包商和建築商之間的協作。此外，它還提供文件管理功能，使用戶能夠數位化、儲存和歸檔文件以便於存取。施工圖管理軟體定期與第三方 BIM、專案管理、財務和起飛解決方案集成，提供適用於整個施工生命週期的全面工具集。