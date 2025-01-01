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建築數據分析軟體通常稱為建築商業智慧（建築 BI），可捕獲建築項目的即時信息，提供有關其狀態和績效的寶貴見解。隨著建築工地產生大量數據，建築專業人員必須有效分析這些資訊以提高專案成果。該軟體還利用機器學習和人工智慧來自動化任務，實現預測性專案管理，並主動識別和解決現場潛在問題。專案所有者、經理、工程師、工頭和承包商等利害關係人可以使用該軟體來確定任務的優先順序、評估風險並監控專案的健康狀況。雖然一些全面的施工專案管理平台包括分析功能，但獨立的施工資料分析解決方案允許將收集的施工情報導入和匯出到其係統中。
提議新的應用程式
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
Knowify
knowify.com
Knowify 是專為商業分包商及住宅翻修公司設計的建築管理應用程式，提供項目管理、成本控制及財務整合功能。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas是一款移動數據收集應用程式，簡化企業運營，支持自定義表單和實時數據分析，並實現與多種業務工具的整合。
Fonn
fonn.com
Fonn是一款專為建築團隊設計的專案管理軟體，簡單易用，可提高效率並減少錯誤，幫助承包商節省時間和金錢。
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild 是一家位於盧森堡的建築軟體公司，提供專案管理工具，提升專案利潤，減少日常任務時間，並管理合約及付款。
WERX
werxapp.com
WERX是一款建築項目管理應用，提供創建和追蹤項目、預算及成本估算的功能，並與QuickBooks Online無縫整合。
Buildots
buildots.com
Buildots是一款建築管理平台，利用AI和360°攝像機實時監控施工進度，協助管理者提高項目效率和快速解決問題。
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM是一個雲端建設管理解決方案，提供項目管理、預算、排程、供應商管理及客戶帳單等功能，適合中小型建商使用。
busybusy
busybusy.com
busybusy 是一款建築行業的時間追蹤和成本管理應用，支援 GPS 跟踪工時、設備和材料，簡化薪資和排班管理。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 簡化服務合約商業流程，從潛在客戶到付款，提供專案管理、跟進、發票製作及績效分析等功能。
Hoylu
hoylu.com
Hoylu是一款協作工作區應用程序，支持實時創建、分享和管理內容，促進團隊無縫溝通與合作。
Nektar
nektar.io
Nektar是一個移動數據收集與管理平台，旨在提高CRM數據準確性，簡化銷售流程，並提供管道監控與關係智能功能。
Doxel
doxel.ai
Doxel是一款利用AI技術進行建築進度自動跟踪的應用，幫助建築業者提高效率，降低返工風險，實現項目可預測性。
Clearstory
clearstory.build
Clearstory 是一款專為建築行業設計的變更訂單溝通工具，提供實時數據以促進信任、透明度和高效的變更訂單解決。
NPlan
nplan.io
NPlan 是一款利用人工智慧預測項目未來的應用，幫助用戶在問題出現之前識別和應對風險。
ProNovos
pronovos.com
ProNovos 是一款建築智能雲端平台，用於幫助承包商提高工作效率，連接團隊、自動生成報告並分析公司和項目趨勢。
Sablono
sablono.com
Sablono是一個施工執行平台，專注於大型項目的管理和監控，提升透明度和協作，並支持項目從計劃到完成的全過程。
Rabbet
rabbet.com
Rabbet是一個建築財務管理平台，使用機器學習簡化文件處理，提供高效、準確的財務跟踪及項目監控工具。
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