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最受歡迎 最近新增 施工數據分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

建築數據分析軟體通常稱為建築商業智慧（建築 BI），可捕獲建築項目的即時信息，提供有關其狀態和績效的寶貴見解。隨著建築工地產生大量數據，建築專業人員必須有效分析這些資訊以提高專案成果。該軟體還利用機器學習和人工智慧來自動化任務，實現預測性專案管理，並主動識別和解決現場潛在問題。專案所有者、經理、工程師、工頭和承包商等利害關係人可以使用該軟體來確定任務的優先順序、評估風險並監控專案的健康狀況。雖然一些全面的施工專案管理平台包括分析功能，但獨立的施工資料分析解決方案允許將收集的施工情報導入和匯出到其係統中。