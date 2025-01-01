構建CRM軟件 - 最受歡迎的應用程式

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Cronstruction CRM軟件是專門為建築專業人員設計的量身定制的客戶關係管理解決方案。它簡化了前景跟踪，潛在客戶生成和聯繫管理，集中所有聯繫方式，並監視機會（或投標）轉換為活動項目。承包商，建築商和建築公司使用這些CRM來確保工作並有效地管理人員信息。專業建築CRM比通用構造的主要優點是它可以將多個出價和聯繫方式與單個項目相關聯，增強項目管理和組織的能力。
提議新的應用程式
Jobber
getjobber.com
Jobber是一款綜合管理應用，幫助服務業企業簡化報價、調度、發票及收款流程，提高效率及客戶服務。
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro 是一個綜合業務管理平台，幫助家庭服務專業人員管理工作調度、客戶資料、開票和付款處理等工作。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
Knowify
knowify.com
Knowify 是專為商業分包商及住宅翻修公司設計的建築管理應用程式，提供項目管理、成本控制及財務整合功能。
FieldPulse
fieldpulse.com
FieldPulse是一款為現場服務團隊設計的商業管理解決方案，支援調度、客戶關係管理和財務文件管理。
Builder Prime
builderprime.com
Builder Prime是一款綜合建築管理軟件，提供CRM、報價、項目管理及付款等功能，幫助建築公司提高運營效率並改進客戶體驗。
BuildOps
buildops.com
BuildOps是一款專為商業承包商設計的綜合管理軟件，結合服務、項目管理等功能於一體，簡化業務管理流程。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款現代化的施工管理軟件，幫助建築商和承包商組織項目、管理財務和文件並促進團隊協作。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
Followup CRM
followupcrm.com
Followup CRM是一款專為商業承包商設計的客戶關係管理工具，可簡化銷售流程並有效管理潛在客戶和聯繫人。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 簡化服務合約商業流程，從潛在客戶到付款，提供專案管理、跟進、發票製作及績效分析等功能。
247PRO
247pro.com
247PRO是一款針對承包商和改建者的雲端估算與專案管理軟體，提供模板、成本計算、採購清單及客戶管理功能。
Ingenious.Build
ingenious.build
Ingenious.Build是一個基於雲的整合應用，涵蓋項目財務、管理和建築，支持團隊實時協作，提升項目管理效率。
Thunderbolt Pipeline
thunderboltinnovation.com
Thunderbolt Pipeline 是一個使用 AI 和機器學習的綜合智慧平台，旨在降低風險，幫助施工前的團隊更具競爭力地投標。
ProjectMark
projectmark.com
ProjectMark是一款專為建築業打造的CRM，可追蹤機會、評估項目並協作提案，幫助團隊組織及提高中標率。
ConWize
conwize.io
ConWize 是一款基於雲端的軟體，幫助承包商和管理公司簡化投標管理和估算流程，提升準確度並節省時間。