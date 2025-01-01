建築會計軟體 - 最受歡迎的應用程式

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建築會計軟體為使用者提供了為建築專案量身定制的重要財務管理工具。這些解決方案通常包括作業成本會計、薪資、應付帳款和應收帳款 (AP/AR)、總帳和稽核報告等功能。有些選項專門關注與專案相關的財務數據，而其他選項則提供對公司整體財務狀況的更廣泛的見解。 儘管與基本會計軟體類似，但建築會計軟體是專門為滿足建築行業的獨特需求而設計的。這些工具可以作為獨立產品提供，但許多工具也包含施工估算或專案管理軟體中的功能。
提議新的應用程式
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
Knowify
knowify.com
Knowify 是專為商業分包商及住宅翻修公司設計的建築管理應用程式，提供項目管理、成本控制及財務整合功能。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct是一個雲端財務管理平台，提供多種會計應用，支援各行業的財務流程與報告，並提升企業管理效率。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款綜合建築管理軟件，整合項目管理、客戶關係管理及會計功能，提升建築業務的運作效率和客戶滿意度。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild 是一家位於盧森堡的建築軟體公司，提供專案管理工具，提升專案利潤，減少日常任務時間，並管理合約及付款。
WERX
werxapp.com
WERX是一款建築項目管理應用，提供創建和追蹤項目、預算及成本估算的功能，並與QuickBooks Online無縫整合。
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM是一個雲端建設管理解決方案，提供項目管理、預算、排程、供應商管理及客戶帳單等功能，適合中小型建商使用。
Beam
trybeam.com
Beam 是一款專門用於工程項目財務管理的應用程式，提供估算、發票、費用管理及預算等功能，幫助團隊簡化財務操作。
RedTeam
redteam.com
RedTeam 是一款建築管理軟體，幫助用戶按時、安全地完成高品質項目，滿足業務需求。
KonstructIQ
konstructiq.com
KonstructIQ 是一個建築管理平台，幫助承包商簡化項目管理、預算追蹤、工作流程和財務處理。
Flashtract
flashtract.com
Flashtract是一個施工支付軟體，幫助承包商迅速管理和審核付款申請，簡化建築管理流程，增強協作和透明度。
Bauwise
bauwise.com
Bauwise是一款建築財務規劃軟體，幫助建築公司輕鬆準確管理預算、成本和收入，提供項目管理和預測功能。
Vergo
getvergo.com
Vergo 是一款專為建築行業設計的信用卡支出追蹤軟體，幫助會計團隊自動追蹤和編碼交易至不同的項目。
inBuild
inbuild.ai
inBuild是一款針對建築財務的自動化應用，幫助房屋建造商自動處理發票確認、支付及更新會計系統。