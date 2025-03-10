同意管理平台 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
本公司利用同意管理平台 (CMP) 正式記錄和處理使用者的同意偏好，然後再收集、分享或出售來自線上平台（例如採用 Cookie、嵌入式影片和其他追蹤技術的網站和應用程式）的使用者資料。 CMP 工具為用戶提供全面的詳細信息，包括如何追蹤他們的線上活動、收集這些數據的原因以及尋求利用這些資訊的特定供應商和實體。隨後，CMP 使用戶能夠明確選擇是否授予、拒絕或撤回其線上活動被列出的所有或特定實體收集、使用或行銷的同意。 CMP 提供者依法有權保留用戶同意數據，使他們能夠在合法數據處理發生之前將同意資訊傳輸給第三方，例如廣告商、出版商和其他合作者。
提議新的應用程式
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO是一款隱私導向的分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並管理數據，確保符合隱私法規。
Segment
segment.com
Segment是一個客戶數據平台，幫助企業收集和統一第一方客戶數據，並將其傳送至所需的系統中。
Termly
termly.io
Termly是一個綜合的合規解決方案，幫助企業遵守全球數據隱私法，提供隱私政策生成器和Cookie同意管理工具。
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst是一個自動化的同意管理平台，幫助網站管理Cookie同意，符合GDPR和CCPA等隱私法規。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script是一個同意管理平台，幫助網站遵守GDPR和CCPA法規，管理cookie並讓用戶控制隱私權限。
Didomi
didomi.io
Didomi是一個同意管理平台，幫助企業有效地管理用戶數據同意，確保符合全球隱私法規的透明性和合規性。
TermsFeed
termsfeed.com
術語Feed是一個法律文件生成器，幫助企業創建隱私政策、條款和條件及其他合規文件，並管理用戶同意。
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub是一個簡便的同意管理平台，幫助網站遵守GDPR等數據保護法規，管理用戶隱私偏好並提供透明的信息與選擇。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ 應用程式提供網站安全服務，透過進階算法和即時監控檢測與阻止無效流量及惡意用戶，保護數據和轉換率。
Osano
osano.com
Osano是一個數據隱私平台，幫助組織管理隱私合規，包括同意管理、數據主題權利及供應商風險管理。
TrustArc
trustarc.com
TrustArc是一個隱私管理平台，幫助企業遵守數據隱私法規，提供工具以管理用戶同意和偏好，並自動化合規流程。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes是一個同意管理解決方案，幫助網站收集和管理cookie同意，允許用戶選擇接受或拒絕不同類型的cookie。
consentmanager
consentmanager.net
同意者是管理用戶同意的工具，提供自定義功能、實時報告及支持多種隱私法規，幫助企業有效收集與管理數據同意。
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 提供一套用戶友好的SaaS解決方案，幫助自動收集、儲存及分發符合CAN-SPAM和TCPA法規的電子郵件及簡訊抑制名單。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy幫助企業確保網站符合GDPR、CCPA和LGPD法規，提供簡便的cookie同意與橫幅管理解決方案。
Securiti
securiti.ai
Securiti應用程式提供數據安全、隱私管理和合規性工具，幫助組織保護敏感信息並遵循數據隱私法規。
Monsido
monsido.com
Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。
Privacy1
privacyone.co
Privacy1是一款幫助用戶管理個人數據和隱私的應用，提供強大的數據保護功能，確保敏感信息的安全，並提升用戶對數據的可視性。
Cookie Information
cookieinformation.com
Cookie信息是一個用於管理網站和應用程序的用戶同意的工具，確保遵循隱私法規並增強數據透明度。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 領域的全球市場領導者。它使企業能夠在網站和應用程式上收集、發出訊號、管理和記錄用戶同意，以遵守 GDPR、電子隱私、數位市場法案、CCPA/CPRA 等全球隱私法規。所有這一切同時促進高同意率並建立與客戶的信任。 Usercentrics CMP 與 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 無縫集成，使您能夠在歐盟/歐洲經濟區和英國運行和展示廣告活動。遵守 Google 對發布商和廣告客戶的要求有助於確保不間斷地顯示廣告、轉換追蹤和分析優化。 它相信在數據隱私和數據驅動的業務之間建立健康的平衡，為各種規模的企業提供解決方案。 Cookiebot CMP 是其即插即用的同意解決方案，其 App CMP 處理行動應用程式上的使用者同意，Usercentrics CMP 為具有企業級自訂要求的公司提供服務，以統一從捕獲到處理的同意和資料。其以使用者為中心的偏好管理器可以順利捕捉和管理使用者的偏好和行銷權限，同時賦予他們完全控制權。 Usercentrics 協助戴姆勒、ING 和 Telefónica 等客戶實現隱私合規，活躍於 180 多個國家/地區，擁有 3,000 多個合作夥伴，每月處理超過 67 億份同意。
Cookiebot
cookiebot.com
Usercentrics 的 Cookiebot 同意管理平台 (CMP) 是我們為小型企業和組織提供的即插即用 SaaS。
iubenda
iubenda.com
iubenda是一個法律合規軟體，幫助企業遵守隱私法律，生成合規文檔並管理用戶同意。支持多語言與平台整合。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一體化解決方案，旨在協助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一個同意管理平台，有內建的、自動化的隱私權政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自動化、靈活且可靠的軟體，可在任何網站上實施。它允許輕鬆管理透過 cookie、像素和腳本等工具在您的網站上收集的任何個人資料。其控制面板還允許網站管理員根據全球資料保護法規（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在幾分鐘內證明合規性。資料收集工具，直到已獲得訪客同意。它還根據最新立法自動調整所提供的隱私權政策，確保您的網站始終符合規定。其一些主要功能： - 無限的頁面瀏覽量和會話- 集成的隱私政策和cookie 政策- 輕鬆集成且完全自動化- 可自訂：調整配色方案以適合您的網站設計- 統計數據和見解- 了解有關您網站流量的更多資訊並改善定位目標，同時保持合規性 - 提供 31 種語言 - 網頁內容可訪問性指南 (WCAG) AAA 級合規性 - IAB TCF 2 認證
Dataships
dataships.io
我們的隱私中心易於設置，並為您提供合規所需的一切。
Seers
seersco.com
Seers 是領先的隱私和同意管理服務，為 100 多個國家/地區的公司提供服務。 Seers 是一家快速發展的公司，與 2019 年相比，2020 年客戶數量增加了 1040%。 它在其軟體即服務（SAAS）平台上開發並推出了10個基於人工智慧的數位解決方案，以解決企業的資料隱私合規問題。 這些解決方案使公司能夠以經濟高效的方式遵守全球資料隱私法規，包括GDPR、CCPA、PECR 和LGPD，並保護他們免受巨額罰款（最高1800 萬英鎊或年營業額的4% - 以較高者為準）監管機構的製裁，以及聲譽和業務的損失。 解決方案是： - 同意管理平台（Cookie 同意） - 資料主體請求管理 - 事件和違規管理平台 - 資料隱私影響評估 - 隱私權政策和範本包 - GDPR 員工電子培訓 - GDPR、PECR、網路安全審計與評估 - 隱私專家平台 Seers 市場領先的 GDPR 和 CCPA 合規解決方案備受好評，並且還可在 Wordpress、Joomla、Magento、Shopify 和 PrestaShop 等領先市場上使用。
Ketch
ketch.com
Ketch 正在重新定義人工智慧時代負責任的資料使用。 Ketch 資料授權平台是新的商業技術層，可協助品牌在每個裝置、系統和第三方應用程式中收集、控制和啟動經過授權的、隱私安全的資料。世界各地的品牌使用 Ketch 來簡化隱私和同意操作，增加廣告、數據和人工智慧計畫的收入，並與客戶和合作夥伴建立信任 Ketch 讓企業和平台能夠與消費者建立信任並隨著數據一起成長。 Ketch Trust 設計平台是一組協調的應用程式、基礎架構和 API，可降低隱私營運的成本和複雜性，並調動負責任地收集的數據，以實現更深入的客戶參與和營收成長。借助用於隱私操作的 Ketch Programmatic Privacy™，公司可以以程式設計方式適應快速變化的法規，同時管理風險並將營運和隱私工程成本削減 80%。借助 Ketch 資料管理，企業可以對公司的重要資料資產實現完整、動態的資料控制和智能，建立信任並為負責任的人工智慧和進階資料和分析計劃奠定基礎。客戶使用 Ketch 來消除風險、降低成本並實現數據驅動的成長。
Axeptio
axept.io
建立正向的同意體驗。 這符合資料隱私法規，為您的用戶提供真正的選擇，為您的品牌創造偏好。