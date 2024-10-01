同意管理平台 - 最受歡迎的應用程式 - 馬來西亞

Privacy1

privacyone.co

Privacy1 是一家位於斯德哥爾摩和倫敦的軟體公司，致力於開發個人資料實際管理技術。我們的使命是成為使資料保護更容易並為各種規模的企業和組織所利用的推動者。我們的零信任隱私解決方案可讓您安全保護環境中的實際個人數據，幫助您防止洩漏並控制流向跨境處理器的資料流。我們的 GDPR 合規套件提供企業所需的所有標準元件，包括資料映射、Pre DPIA、全面影響評估、Cookie 管理、隱私權政策管理和治理。我們的隱私導航器是獨一無二的，將幫助您識別整個企業隱私立場中的風險、合規差距和漏洞，它為您提供解決這些問題的計劃和迭代提高成熟度並顯示責任的平台，即使您不是GDPR專家。願景是提供解決方案，幫助...