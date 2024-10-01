同意管理平台 - 最受歡迎的應用程式 - 模里西斯

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
本公司利用同意管理平台 (CMP) 正式記錄和處理使用者的同意偏好，然後再收集、分享或出售來自線上平台（例如採用 Cookie、嵌入式影片和其他追蹤技術的網站和應用程式）的使用者資料。 CMP 工具為用戶提供全面的詳細信息，包括如何追蹤他們的線上活動、收集這些數據的原因以及尋求利用這些資訊的特定供應商和實體。隨後，CMP 使用戶能夠明確選擇是否授予、拒絕或撤回其線上活動被列出的所有或特定實體收集、使用或行銷的同意。 CMP 提供者依法有權保留用戶同意數據，使他們能夠在合法數據處理發生之前將同意資訊傳輸給第三方，例如廣告商、出版商和其他合作者。
提議新的應用程式
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO 是第一個以隱私為導向的 Google Analytics 替代方案。 Piwik PRO 分析套件創建於 2013 年，允許追蹤使用者的 Web、應用程式、產品和內部網路行為。該平台確保遵守嚴格的歐盟、美國、中國和俄羅斯資料保護法，包括《一般資料保護規範》(GDPR) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。偉大的平台帶來了偉大的客戶服務。從實施和入職，到產品培訓，再到分析諮詢和客製化整合——Piwik PRO 為您旅程的每一步提供個人化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨網站、行動應用程式、數位產品和登入後區域追蹤客戶行為，而不損害用戶隱私。無論您要分析的資...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供應用程式介面解決方案。該公司分部門收集、清理和控制客戶數據，並提供數據整合、治理和受眾管理服務。 Segment.Io 為加州的客戶提供服務。
Termly
termly.io
ermly 首先為企業提供一種透過策略產生來遵守資料合規法規的簡單方法。從那時起，我們透過擴展我們的政策產品並納入全球中小企業的同意管理，已發展成為一體化解決方案。我們的目標是使全球企業的數據合規性盡可能簡單、經濟且用戶友好，同時提供當今市場上最全面的政策和同意解決方案。
Didomi
didomi.io
Didomi 幫助組織實現出色的隱私使用者體驗，尊重選擇並讓人們控制自己的資料。我們的全球隱私用戶體驗解決方案旨在解決當今的資料隱私挑戰，包括： - 多法規同意管理 - 隱私治理 - 用戶隱私之旅 我們還提供增值功能，例如靈活的整合和連接器、高級安全標準、和優質支援服務。數千家公司與Didomi 合作，收集數十億個同意和偏好數據點，監控供應商和追蹤器活動，降低合規風險，並為用戶提供高度個人化、隱私優先的體驗，從而建立信任和忠誠度。如需了解更多信息，請訪問 www.didomi.io。您目前是 Didomi 客戶嗎？賺取 200 歐元🎁 加入我們的推薦計劃，並推薦您的網路值得信賴的隱私用戶體驗...
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自動cookie 同意、定期cookie 掃描、40 多種語言的自動cookie 策略產生器、與Google 標籤管理器和Google 同意模式的整合以及許多其他同意管理功能，以遵守GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等國際隱私權法、第 25 條法律和 PDPA。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script 是一種易於使用的解決方案，符合所有 cookie 法規。掃描您網站的 cookie，讓訪客控制他們的隱私。
TermsFeed
termsfeed.com
隱私權政策、條款與條件、EULA、免責聲明等的生成器。適用於網站、行動應用程式、SaaS、Facebook。
TrustArc
truste.com
隱私領導者使用 TrustArc 隱私管理平台簡化和自動化他們的隱私計畫。這種單一平台體驗是透過隱私框架、見解、情報、知識和營運的獨特組合來提供的。只有 TrustArc 能夠提供深度的持續隱私情報，再加上用於端到端隱私管理的全自動平台，這對於駕馭當今不斷變化的數位世界至關重要。
Osano
osano.com
Osano 是一款一體化資料隱私平台，可協助組織建立、管理和擴展其隱私計畫。該平台提供了一個易於使用的解決方案，用於同意、資料主體權利、評估、供應商風險管理等，幫助組織保持合規性，增加與客戶和合作夥伴的信任，並做正確的事情。借助 Osano，隱私專業人士可以在一個地方管理其完整的隱私計劃，避免使用多個工具或複雜的平台以及耗時的實施，從而使組織更長時間地不合規。 Osano 的平台透過自動化複雜的合規任務來節省時間和精力，避免手動流程帶來的錯誤和風險。同意管理自動化和主體權利自動化等功能使隱私專業人員能夠專注於最重要的優先事項。隱私法規非常複雜且不斷變化，要了解最新的法規變更需要專門的專業團隊。...
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub 功能強大、功能豐富且使用極為簡單。該服務是符合 GDPR 的 cookie 同意解決方案，可輕鬆管理 cookie。我們需要每位網站訪客的明確同意，以協助您遵守全球法規。 CookieHub 非常靈活，易於創建的小部件可以完全自訂，以匹配您網站的品牌，因此它永遠不會看起來不合適。
CHEQ
cheq.ai
進入市場安全領域的領導者。 a最近的研究表明，超過 27% 的網路流量是無效的，每年造成 420 億美元的損失。而且情況只會變得更糟。在當今的數位環境中，任何能夠存取網路的人都可以隨時隨地對任何網站造成重大損害，無論特定行業或國家。 CHEQ Essentials 運行先進的演算法和即時監控功能來檢測和阻止這些有害來源造成巨大損害。每次訪問都會經過 2,000 多次行為測試，如果檢測到無效 - 我們會阻止它。一旦您實施了 CHEQ Essentials，您的整個行銷週期就會變得純粹而乾淨。這意味著您將像昨天一樣做同樣的事情，但不會為那些浪費和有害的訪問以及欺詐點擊付費。 借助領先的市場進入安全...
iubenda
iubenda.com
iubenda 是一款開創性的法律合規軟體和同意管理平台 (CMP)。 iubenda 的360 度解決方案受到100 多個國家/地區超過100,000 名客戶的信賴，可幫助企業和個人使其網站和應用程式符合隱私權法，例如歐洲的GDPR（包括英國GDPR）和ePrivacy/Cookie 法、瑞士的FADP、美國的由CPRA 和其他幾項美國州法律以及巴西LGPD 修訂的CCPA 輕鬆產生多達12 種語言的合法合規文件（隱私權政策、Cookie 政策以及條款與條件），並透過cookie 橫幅收集使用者的同意偏好或同意橫幅/隱私控制。透過 iubenda，您可以享受完整的自訂選項、無縫整合和強大的網...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 是電子郵件和 SMS 合規性和黑名單管理領域公認的領導者。該公司提供用戶友好的 SaaS 解決方案，可自動收集、儲存和分發符合 CAN-SPAM 和 TCPA 等法律所需的抑制資料。該公司成立於 2009 年，不僅提供最強大的技術解決方案，還提供業界最友善、知識最豐富、反應最快的客戶支援。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是市場領先的同意管理平台 (CMP)，受到全球超過 140 萬個網站的信賴。我們協助企業遵守 GDPR、CCPA、LGPD、POPIA 等資料隱私法規，減輕其隱私挑戰和違規罰款的負擔。我們是 Google 認證的 CMP 合作夥伴和 IAB 批准的 CMP，為我們的用戶帶來最高的合規標準。
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 是一家位於斯德哥爾摩和倫敦的軟體公司，致力於開發個人資料實際管理技術。我們的使命是成為使資料保護更容易並為各種規模的企業和組織所利用的推動者。我們的零信任隱私解決方案可讓您安全保護環境中的實際個人數據，幫助您防止洩漏並控制流向跨境處理器的資料流。我們的 GDPR 合規套件提供企業所需的所有標準元件，包括資料映射、Pre DPIA、全面影響評估、Cookie 管理、隱私權政策管理和治理。我們的隱私導航器是獨一無二的，將幫助您識別整個企業隱私立場中的風險、合規差距和漏洞，它為您提供解決這些問題的計劃和迭代提高成熟度並顯示責任的平台，即使您不是GDPR專家。願景是提供解決方案，幫助...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy 透過業界領先的 cookie 同意和橫幅管理解決方案幫助企業使其網站符合 GDPR（歐洲）、CCPA（加州）和 LGPD（巴西）的要求。利用我們強大、直覺且安全的解決方案，讓您的網站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 標準 - 只需不到 30 分鐘！如果您對 GDPR、LGPD、CCPA 或其他國際資料隱私法有任何疑問，請與我們聯絡。
Cookie Information
cookieinformation.com
行銷人員排名第一的同意管理平台。 行銷數據對您的業務至關重要。但合規性也是如此。 Cookie 資訊的 CMP 可以輕鬆地在您的網站上收集有效的使用者同意。啟用您的資料收集，同時確保遵守隱私權法。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是資料指揮中心的先驅，該中心是一個能夠安全使用資料和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多雲環境提供統一的資料智慧、控制和編排。全球大型企業依靠 Securiti 的資料指揮中心來實現資料安全、隱私、治理和合規性。 Securiti 榮獲許多行業和分析師獎項，包括RSA 授予的「最具創新性新創公司」、《福布斯》授予的「25 強機器學習新創公司」、CB Insights 授予的「最具創新性人工智慧公司」、 Gartner 授予的「資料安全領域最酷供應商」、以及 Forrester 的「隱私管理浪潮領導者」。
Cookiebot
cookiebot.com
Usercentrics 的 Cookiebot 同意管理平台 (CMP) 是我們為小型企業和組織提供的即插即用 SaaS。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一體化解決方案，旨在協助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一個同意管理平台，有內建的、自動化的隱私權政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自動化、靈活且可靠的軟體，可在任何網站上實施。它允許輕鬆管理透過 cookie、像素和腳本等工具在您的網站上收集的任何個人資料。其控制面板還允許網站管理員根據全球資料保護法規（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在幾分鐘內證明合規性。資料收集工具，直到已獲得訪客同意。它還根據最新立法自動調整所提供的隱私權政策，確保您的網站始終符合規定。其一些主要功能： - 無限的頁面瀏覽量和會話- 集成的隱私政策和...
Dataships
dataships.io
我們的隱私中心易於設置，並為您提供合規所需的一切。
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager 是終極 cookie 同意管理工具，透過其視覺化編輯器、CSS 和 HTML 以及「PUR」功能提供完全客製化。其具有 12 個維度、30 多個指標和 API 整合的即時報告功能可確保您即時了解情況。它的獨特之處在於它的 A/B 測試和機器學習功能，使您能夠創建和比較同意橫幅，結果平均提高超過 15%，令人印象深刻。無論您是要微調設計還是尋求最佳結果，ConsentManager 都能滿足您的需求，使其成為您在網路隱私和 Cookie 合規性方面值得信賴的合作夥伴。使用consentmanager CMP 的客戶可以受益於其對全球隱私法規（例如GDPR、FADP、...
Seers
seersco.com
Seers 同意管理平台是世界領先的 Cookie 同意橫幅，受到英國 50,000 多家企業的信賴，並滿足其 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD 義務。 Seers 同意管理平台為您的網站提供一體化解決方案。您可以掃描、封鎖和追蹤 cookie。該橫幅是高度可自訂的（可提供預先設計的主題、位置和佈局）。 Seers CMP 具有許多有用的功能，包括 Google 和 Facebook 同意模式、兒童同意管理、同意到期限制、同意日誌等。只需點擊幾下即可建立您的 cookie 策略。同意橫幅自動偵測地理位置並支援 30 多種語言翻譯，涵蓋德國、西班牙、義大利、法國和奧地利等所有歐盟國家。
Ketch
ketch.com
Ketch 讓企業和平台能夠與消費者建立信任並隨著數據一起成長。 Ketch Trust 設計平台是一組協調的應用程式、基礎架構和 API，可降低隱私營運的成本和複雜性，並調動負責任地收集的數據，以實現更深入的客戶參與和營收成長。借助用於隱私操作的 Ketch Programmatic Privacy™，公司可以以程式設計方式適應快速變化的法規，同時管理風險並將營運和隱私工程成本削減 80%。借助 Ketch 資料管理，企業可以對公司的重要資料資產實現完整、動態的資料控制和智能，建立信任並為負責任的人工智慧和進階資料和分析計劃奠定基礎。客戶使用 Ketch 來消除風險、降低成本並實現數據驅動的...
Axeptio
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建立正向的同意體驗。 這符合資料隱私法規，為您的用戶提供真正的選擇，為您的品牌創造偏好。
Monsido
monsido.com
Monsido 是領先的網路治理解決方案，旨在使組織能夠在其數位業務中提供卓越且包容的用戶體驗，並支援他們的旅程，以確保通訊開放、優化和合規。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用於網路可訪問性、網站品質保證、品牌和內容合規性、用戶同意管理、社交和網路內容存檔等。欲了解更多信息，請訪問 monsido.com。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 領域的全球市場領導者。我們使企業能夠在網站和應用程式上收集、發出訊號、管理和記錄使用者同意，以遵守 GDPR、電子隱私、數位市場法案、CCPA/CPRA 等全球隱私法規。所有這一切同時促進高同意率並建立與客戶的信任。 Usercentrics CMP 與 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 無縫集成，使您能夠在歐盟/歐洲經濟區和英國運行和展示廣告活動。遵守 Google 對發布商和廣告客戶的要求有助於確保不間斷地顯示廣告、轉換追蹤和分析優化。我們相信在資料隱私和資料驅動的業務之間建立健康的平衡，為各種規模的企業提供解...